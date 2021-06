RETACITOS #13Jun

Nunca llegamos a pensar que la decisión del Vicepresidente del CNE, Enrique Márquez de solicitar la apertura de un investigación contra VTV por parcialidad política, ya que prácticamente se ha convertido en canal exclusivo para la propaganda electoral del PSUV, iba a generar reacciones tan violentas. Diosdiablo, el principal señalado se fue por la calle del medio y entre los adjetivos que le aplicó el rector del ente electoral figuran: “Mentiroso”, “irresponsable”, además de señalar que “Usted no representa ningún poder, usted usurpa funciones”, señaló asimismo que Márquez estaba allí para sabotear las elecciones, que actuó a título personal y no en representación del CNE, recordándole que su cargo de rector “no dependió de una elección”, pero como si fuera poco, casi atragantándose con las palabras, dijo que Márquez es un “ignorante” , un “hipócrita” y un “escuálido”, asegurando que actuó contra VTV siguiendo instrucciones, dejan do entrever que el rector del CNE es ficha de Enrique Capriles Radonzki. Mientras que el director del Canal, dijo que “VTV no ha recibido ninguna notificación formal del CNE”. Una pregunta inocente: ¿Por qué esta reacción tan virulenta? ¿Es que acaso el rector Márquez está inventando lo que denunció? ¿No es público, notorio y comunicacional, la parcialización de la televisora oficial? Es de suponer que las reacciones se deben a que la denuncia formulada es perfectamente demostrable, que está a la vida de todos, que es irrefutable, pero además desmonta el doble discurso oficial de la necesidad del diálogo, además pone en evidencia que no existe en el seno del oficialismo, voluntad política para un diálogo sincero.

Ahora hay que estar muy atentos en torno a cuál va a ser la reacción del CNE como cuerpo colegiado, rechazarán las expresiones ofensivas contra su vicepresidente, o se harán los locos, lo cual sería nefasto para la organización, porque demostrarían que no tienen autoridad y temen a las agresiones del régimen; los observadores políticos estiman que debe producirse, por lo menos, un respaldo público de los demás rectores, la oposición que lo apoya y la comunidad internacional, confiando además que Márquez no este huérfano, que no lo vayan a dejar solo ante esta jauría que se lo quiere comer vivo. Por si acaso Diosdiablo está creyendo que es omnipotente, hay que recordarle que el CNE es una institución que en cualquier país democrático y donde se respeten los poderes públicos, tiene autonomía, además el rector Márquez está facultado para solicitar que se abra la investigación sobre cualquier situación irregular que se observe. Sin embargo, surgen algunas inquietudes en torno a las virulentas reacciones del oficialismo, ¿ Acaso pretenden que se deje sin efecto la apertura de la investigación? ¿Están en capacidad de demostrar que lo que ha señalado el rector no es cierto? ¿Pretenden que se engavete el procedimiento, que no se establezcan las responsabilidades y las sanciones? Son interrogantes que en estos momentos están sobre el tapete? ¿Qué el rector coja miedo y no haga el trabajo para el cual está facultado, como rector principal y como presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento?

Muy malo el precedente de los funcionarios de un cuerpo de seguridad del estado, quienes irrumpieron el pasado domingo a las 9:00 pm en la residencia del dirigente social y defensor de los derechos humanos, Manuel Torres en el municipio Urdaneta y sin cumplir con la normativa establecida y sin respetar el debido proceso al parecer se lo llevaron detenido, obligándolo a entregar su teléfono de uso personal, porque supuestamente había registrado en grabaciones, el gran guiso que tienen algunos avispados de la región, con el acaparamiento y comercialización de la gasolina y el gasoil, sobre todo luego de haberse publicado en esta sección el “modus operandi “ y los presuntos responsables. Hasta estos momentos, aun cuando estas irregularidades se vienen cometiendo desde hace bastante tiempo y todos los vecinos conocen a los responsables, porque actúan a plena luz del día y sin ningún rubor, demostrando que supuestamente tienen padrinos poderosos y bien enchufados, tanto en el gobierno regional, como en el partido oficialista, no se había caído en Lara en la persecución y acoso a los dirigentes sociales, siendo este uno de los primeros casos, lo que generó una inmediata movilización y denuncias a través de las redes sociales, dando a conocer este nuevo abuso de poder, que ya se han convertido en verdaderamente intolerable, ya que parece que quienes ejercen la autoridad estiman que van a ser eternos en esos cargos, además olvidan que tanto da el cántaro al agua, que al fin se rompe y cuando llega este momento, las consecuencias pueden ser impredecibles. Nos informaron que al dirigente fue liberado, pero desde ya responsabilizan al burgomaestre de lo que les pueda ocurrir A estas personas o a alguno de sus familiares., ya que el objetivo es amedrentar para que no se sepa lo que allí viene ocurriendo.

Lo interesante de toda esta historia es que el propio Manuel Torres está denunciando el caso, porque los funcionarios llegaron a su casa, en horas de la noche en forma atropellada y violenta, sin presentar ninguna orden de allanamiento de un tribunal, mucho menos la presencia de un funcionario del Ministerio Público, queriendo sacarlo de su casa a la fuerza y pretendiendo quitarle su teléfono personal, porque suponían que allí había hechos incriminatorios en relación con la venta de gasolina y diésel. Torres señala que al parecer a las autoridades del municipio no les agrada el trabajo que realiza como luchador social, cuando formula denuncias sobre el mal manejo de los recursos públicos, las denuncias sobre la gasolina, el gas y la problemática del deterioro de las cloacas, lo que está poniendo en riesgo la salud de la población. Estima el luchador social que después de esta acción violenta contra su persona y su hogar, su vida corre peligro y la de su familia, por lo tanto hace un llamado a las organizaciones defensoras de los derechos humanos nacionales e internacionales, así como del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, para que abran una investigación inmediata en torno a este abuso de poder, ya que según afirma, “me atropellaron en presencia de mi familia, donde solo hay menores de edad, amenazándome”, ratificando que efectivos de un cuerpo castrense irrumpieron a su casa a las 9:10 de la noche, en lo que constituye un precedente nefasto, de allí que se espera que ante la gravedad de la denuncia, y ante el atropello cometido contra este dirigente social, las autoridades correspondientes lo menos que pueden hacer, es ordenar una investigación, no solamente sobre este gravísimo hecho, sino en torno a las presuntas irregularidades que se vienen cometiendo en el municipio Urdaneta, en total impunidad.

Las cosas que se están viendo en los últimos tiempos en Venezuela, sobre todo con las actuaciones de algunos funcionarios del régimen y de los disputados de la ilegítima Asamblea Nacional electa el pasado 6 de diciembre, la cual con casi seis meses de actuación solo puede presentar en su haber, la elección de un CNE chucuto, así como las discusiones y debates de la Ley del Estado Comunal y la Ley de las Zonas Económicas Especiales, de resto todo ha sido puro “buche y pluma”. Pero la guinda de la torta que se vine poniendo desde esa “institución” la pudimos conocer esta semana, con una actividad realizada por la Comisión de Política Interior, cuya vicepresidenta es la “fosforito”, quien luego de un recorrido por los calabozos del Destacamento 122 de la GNB acantonado en la ciudad del Morere, decidió pasarle por encima a los tribunales de justicia, desconociendo sus facultades, decidiendo poner en libertad a 12 reos que allí cumplían condenas por deferentes delitos. De acuerdo con las versiones de la prensa regional, luego de la revisión de los casos, los diputados aprobaron la salida de los privados de libertad que se encontraban en los calabozos del cuerpo castrense, llamando poderosamente la atención como todos los oficiales observaban como se violentaba la Ley y nadie se opuso a tan aberrantes decisiones. La pregunta que ahora muchas personas se están haciendo es ¿En cuál instrumento legal se faculta a los diputados para actuar como jueces? ¿ Desde cuándo los diputados tienen la potestad de dejar en libertad a quienes han violado la ley?. Admito que no tengo mucha experticia en materia jurídica, pero de lo poco que ha aprendido en la lectura, esta figura de diputados liberando presos, la desconocía, resultando lo más lamentable que nos veamos obligados a observar este tipo de parto de los montes en total impunidad. ¿Qué opinará Maikel Moreno de esta decisión de la fosforito y acompañantes” en Carora.

El compromiso que parece tener el gobierno venezolano con la isla antillana, debe ser de proporciones descomunales, porque a pesar de la crisis de producción petrolera que vive internamente, en ningún momento ha dejado de suministrarles petróleo, no solo el que requieren para satisfacer su consumo interno, sino que en muchas oportunidades se ha denunciado, que petróleo que les sobra, lo comercializan y le produce ingresos adicionales bastante significativos; sin embargo, en estos momentos cuando existe una dramática escasez de diésel en el país, que mantiene paralizado a más del 70% del transporte pesado; que ha colocado a la agricultura y a la industria nacional al borden del colapso y con las luces de alarmas en amarrillo y con advertencia de una total paralización, la prensa nacional recoge que Venezuela envía a Cuba un tercio del diésel que recién llegó importado al país. Pero no se trata de inventos, ya que los propios reportes de embarques de Pdvsa revelan que el régimen no ha dejado de enviar diésel a la isla antillana. En efecto, Caracas Capital re vela en un informe que al parecer más de 159.000 barriles de combustible viajaron en el buque Alicia el 2 de junio al Puerto de Matanzas, de acuerdo con la reseña de Tal Cual. Es decir que seguimos siendo “candil de la calle y oscuridad de la casa”, porque el deber ser es atender primero a las necesidades internas de diésel y, en caso de que haya remanentes, pueden proceder a disponer del mismo a su real saber y entender, pero no mientras persista la situación tan profunda de escasez de diésel que hoy vive el país. Para colmo, el régimen se niega a autorizar a los agricultores e industriales a que importen el combustible directamente, es decir que términos coloquiales, ni lavan ni prestan la batea.

Suponemos que se deben haber tomado medidas drásticas, contundentes y sancionatorias, en relación con la degradante denuncia que se formuló hace un par de semanas, específicamente el 03 de junio a las 11.50 am, en la cual estuvo presuntamente involucrado un funcionario de la policía, al parecer del Escuadrón Motorizado, de acuerdo con la denuncia puesta por la persona detenida y agraviada. Por ser un tema que no tocamos en esta sección, y por tratarse de una situación aberrante y contra natura, es bueno que se sepa que la información circuló profusamente por las redes sociales, incluso con una foto del funcionario denunciado, solo estamos alertando que el caso, aun cuando pretendieron ocultarlo, fue motivo de chistes de mal gusto, con expresiones escatológicas, que en definitiva dejan muy mal parada la imagen de la institución policial, resultando sano que el caso haya trascendido, porque nadie sabe qué tan recurrente puede haber sido la actitud de este aberrado funcionario y a cuantos jóvenes inocentes les habría aplicado el mismo modus operandi. Un caso verdaderamente lamentable para la institución policial.

Información que circula por las redes, da cuenta de que tres oficiales, una teniente coronel, una mayor y una teniente y dos mujeres civiles, fueron detenidas en el estado Aragua, esta semana pasada, acusadas del delito de comercializar las vacunas contra la Covid-19, sobre lo cual ya hemos fijado posición pública y privadamente y hemos expresado que esto es criminal, féminas que habían sido presentadas el viernes 10 ante los tribunales competentes de la entidad, luego de haber sido aprehendidas por las zonas de Contrainteligencia Militar en el estado Aragua. De acuerdo con la información publicada en los reportes castrenses, las oficiales con la complicidad de las civiles se encontraban comercializando y realizando jornadas de vacunación clandestina con las vacunas Vero Cell Covid-19. Trascendió que las vacunas habían sido asignadas al Hospital Militar Cnel. Elbano Paredes Vivas. Asimismo se pudo conocer que las detenidas fueron puestas a la orden de la Fiscalía Militar XIII, que ordeno realizar las diligencias urgentes y necesarias para que sean puestas ante la justicia, por la comisión de este hecho criminal. Se ha venido denunciando la existencia de un “mercado negro de vacunas Covid-10”, no solamente en la capital de la República, sino en el interior del país, y con este caso ocurrido en Aragua, se esclarece un poco el panorama, ya que tan solo el personal de salud o el personal militar, tienen acceso a ese material, de allí que las autoridades, si en verdad están interesadas en investigar la venta de las vacunas, ya saben por dónde jumea.

Definitivamente, el sargento de Nirgua no se anda con tapujos, asegura que se mantiene en campaña, recorriendo los distintos municipios del estado Lara, así como otras regiones del país en busca de alternativas y soluciones para tratar de sacar al país de la profunda crisis en la que se encuentra, convencido en que sin una unidad sincera, donde los participantes se desprendan de sus intereses particulares y piensen en que hay que salvar a Venezuela, no se podrá llegar a ninguna parte. Admite que va por la gobernación de Lara, pero en estos momentos ha venido conversando con todo el mundo, siempre en función de la inclusión y de buscar las condiciones óptimas para ir a unas elecciones, aun cuando sabe que el camino por el que transita tiene muchos baches y obstáculos. Admite que se ha reunido con Enrique Capriles, Stalin González, con los partidos del G4, con los representantes de Noruega, pero siempre en busca de una salida pacífica, democrática, descartando las acciones de violencia. Sobre las aspiraciones de bella So de ganar la gobernación de Lara, dijo que está en su derecho, admitiendo que ya no queda mucho tiempo si se plantea la escogencia de los candidatos a través de primarias. Le restó importancia a las encuestas mediatizadas que andan circulando por las redes, las cuales no se ajustan a la realidad, advirtiendo que quienes las manipulan, no han entendido que las cosas han cambiado, no solamente en Lara, sino en todo el país, de tal manera que asegura que si tuviese previsto reunirse con los adecos legítimos en la región, el último lugar que escogería, por razones obvias, sería La Pochocha, el paisano parece tener muy claro el panorama.

Nuevamente se pone en evidencia que la acción jurídica que se ha se seguido en contra del Diario El Nacional, uno de los de mayor prestigio enel país, desde un principio ha sido un juicio político, interesado, donde el derecho al debido proceso le fue negado desde el mismo comienzo de las acciones en su contra, ya que su único y exclusivo delito fue “refritar” unas informaciones de medios internacionales, donde se hacían señalamientos en contra de uno de los grandes proceráticos de la revolución como es Diosdiable, quien aprovechando todo el poder que tiene dentro de la política oficialista nacional, palabras más, palabras menos, dizque giró instrucciones para actuar en contra del periódico, hasta “verle el hueso” y es lo que ha venido ocurriendo hasta el momento en que un tribunal, se presentó alas instalaciones de la empresa a proceder a realizar el embargo de los activos. Cuando aún estaban tratando de reponerse del impacto que para cualquier empresa implica tener que erogar de US$ 13,36 millones, resulta que le llega al diario una nueva notificación de un tribunal, en la cual sin anestesia les participaron que el monto inicial quedaba sin efecto y que ahora el monto a pagar es de US$ 30,05 millones por concepto de daño moral, de acuerdo con la decisión .el Juzgado tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la circunscripción judicial del área metropolitana de Caracas, lo que evidencia que hay total ensañamiento y toda la intencionalidad de impedir que el diario pueda levantar cabeza, porque si ya le resultaba imposible poder pagar los 13 millones de dólares, ahora menos podrán erogar 30 millones, ya que los amigos del diario estiman que el propietario de la empresa, tenga activos suficientes como para hacer frente a un monto tan elevado como este, pero lo que queremos puntualizar es que se trata de un juicio poco trasparente, para algunos amañado y que se trata de un real pase de factura contra los Otero.

Nos lo podíamos creer, pero testigos presenciales señalan que así como está de destruida la ciudad, oscura por todas partes, con las calles llenas de huecos, con trabajadores informales a lo largo y ancho de la ciudad, donde la anarquía es la que reina, ya que los buhoneros como presuntamente le pagan a los fiscales municipales para que los dejen trabajar, se sienten intocables, siendo los más afectado los comerciantes formales que pagan sus impuestos, pero que sus ventas han caído al piso debido a que están rodeados por todas partes y no se atreven a protestar, por temor a represalias. Cuentas historias de un personaje que supuestamente es el que controla todo este negocio de cobro de vacunas, de quien dicen que es funcionario de la alcaldía, quien al parecer es el que le hace la vida cuadritos a los buhoneros, al extremo que se da la gran vida, afirman que anda luciendo una moto de alta cilindrada, actúa con tanta prepotencia y arrogancia que ya nadie se lo cala, pero como supuestamente es el que quita y pone nadie lo toca. Cuentan que el amigo del vecino país que se ha apropiado de todo lo que era los estacionamientos de la línea San José, donde está la Iglesia del mismo, ya dizque tiene un restaurante al aire libre en la zona, con música a todo volumen entorpeciendo las actividades eclesiásticas, pero dizque se baja “duro y en verdes” con el hombre de la moto, por eso nadie se mete con él. A propósito, llega a nuestra mesa de redacción informaciones y fotos que evidencian el total deterioro y falta del otrora hermoso mercado mayorista de Barquisimeto, cuenta que eso ahora es una entelequia, que lo que da es lástima, convirtiéndose en un nuevo despojo de la revolución, aun cuando seguramente el burgomaestre achocolatado ni siquiera está enterado de lo que allí viene ocurriendo. Recordamos que desde allí se surtía de alimentos a buena parte del centro del país, pero de eso solo quedan los puros recuerdos.

Sorpresiva, lamentable y prematura la partida de Félix Ottamendi Osorio, hombre probo, profesional del derecho brillante, quien hizo mucho por Barquisimeto, desde las distintas posiciones que ocupó, hubiese sido un Alcalde o un Gobernador de lujo, pero no era político y eso nunca le llamó la atención; amigo de todo el mundo, ayudaba a todo el que lo necesitaba y nunca durante los años que lo conocimos, que fueron bastante, le vimos una mala cara con alguien, aun cuando era amigo de la perfección, de las cosas bien hechas. Nunca supimos a cuantas actividades se dedicaba, pero todas las ejercía con eficiencia, por eso en esta sección comenzamos a llamarlo como el “Super Ottamendi” y desde entonces la gente de su entorno lo llamaba así tras bastidores. Repetimos que lamentablemente, se siguen marchando los mejores, descansa en paz amigo, que Dios te reciba a su lado y brille para ti la luz perpetua.

