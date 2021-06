Oswaldo Méndez: Desde Corpoelec Lara no hay una política de mantenimiento de transformadores #19Jun

A propósito de diversas denuncias sobre la falta de electricidad en diversas zonas del estado por la falla de transformadores, fue consultado Oswaldo Méndez, presidente del sindicato de trabajadores de Corpoelec en Lara, para conocer por qué se viene presentando esta situación y la capacidad de respuesta de la empresa ante las solicitudes de los ciudadanos.

“Es una situación bastante común. Hay una necesidad de transformadores en muchas comunidades de todo el estado Lara. Los transformadores vienen de Caracas, acá tenemos un taller pero no cubre la necesidad que tenemos de estos”, declaró Méndez.

Explica que desde la gerencia de la Corporación Eléctrica Nacional en la entidad “no hay una política de diagnóstico, de mantenimiento, ni de reemplazo de transformadores, es decir no hay una política de gestión en Lara. Caracas te va a responder conforme a las gestiones que se hacen desde acá, si tu no gestionas no envían transformadores”.

Méndez detalla que anteriormente “a cada transformador se le tenia un registro de un número de serial, según el tiempo o la carga que tenían se le hacia mantenimiento, así como estudio de cargas. La gente de obras garantizaba que no se sobrecargara, lamentablemente ahorita hay una sobrecarga por las cocinas eléctricas, por fusibles que se están usando que a lo mejor no son del amperaje correcto, son diversas las situaciones que se presentan”.

Destaca que “la falta de un transformador afecta la calidad de vida y salud de las personas, ya que en esta situación de pandemia puede haber una necesidad de contar con el servicio por depender de respiradores, nebulizadores y de cocinas eléctricas ante la falta de gas”.

En este sentido, puntualiza que la falta de respuesta por parte de Corpoelec Lara, genera que las comunidades decidan protestar. “Una vez que las comunidades hacen visible la protesta, el transformador milagrosamente llega más rápido”.

“La falta de capacidad de la gerencia de Lara se evidencia no solo en que no tengan como reemplazar un transformador, sino también en que no exista un cronograma de racionamiento”, concluyó.

