RETACITOS #20Jun

Sin desperdicio el análisis sobre el déficit de ambulancias que en estos momentos existe en el sistema de salud del estado Lara, elaborado por Alberto Domínguez, quien señala que en estos momentos la entidad debería tener 95 ambulancias operativas y solamente hay 8, lo que refleja un déficit del 80% en materia de ambulancias en la entidad. Revela que la OMS recomienda que debe haber una ambulancia operativa por cada 25.000 habitantes; sin embargo en entidad, según los datos de la investigación de campo realizada, las cifras son aterradoras. Y les adelantamos algunos de los datos más trascedentes por municipio; en Moran con 123.000 habitantes deberían haber 5 ambulancias y solo hay una operativa; Urdaneta, 63.000 habitantes, deberían haber 2 ambulancias, no hay ni siquiera una; en Crespo, 44.000 habitantes, 2 unidades, no hay ni una operativa; Torres, 193.000 hab., 8 ambulancias y solo tienen 1 medio operativa en Curarigua; Simón Planas, 30.000 hab. Hay una ambulancia, pero está en la estación de Bomberos; Palavecino, 171.000 hab., 7 ambulancias y solo hay una operativa en la estación de Bomberos; Jiménez, 84.000 hab., 4 unidades y solo hay una operativa en el hospital; Andrés Eloy Blanco, 45.000 hab., 2 ambulancias, solo tienen 1 operativa; Iribarren, 1.450.000 hab., debería tener 63 unidades, pero la mayoría de los hospitales no tienen ambulancias operativas, con la excepción de dos. La principal consecuencia es la proliferación de la prestación de servicios privados de Ambulancias, servicio que hay que pagar en dólares, cuyas tarifas van de $ 50 a $ 500 por traslado, lo que no está al alcance del venezolano común. Hacen un llamado a la Contraloría del Estado Lara y a la Defensoría del Pueblo para que a través de una auditoría determinen la veracidad de la denuncia y poder ubicar las unidades.

*****

La comiquita del jueves y viernes con el caso del Decreto N° 00139 de la gobernación del estado, sobre una supuesta declaratoria de Emergencia Permanente en la entidad, con fecha 13 de junio de 2021, el cual supuestamente ya había sido anunciado por emisoras radiales tres días antes, con la reacción que se registró en las redes sociales donde se hizo viral, se puso en evidencia que nadie le paró pelota al anuncio hecho por el gobernador interino, a pesar de que todo el mundo conoce la dramática realidad que se está viviendo en todo el territorio del estado Lara, específicamente en los municipios, con el problema de la pandemia; trascendió que hay severos problemas con el suministro de oxígeno, las declaraciones de las personas que requieren de este producto para sus pacientes, claman por una solución, incluso comercializadores del oxígeno narran casos en los cuales no han podido solventar el suministro al cliente, y los pacientes han fallecido, ya que las instrucción es son que el poco oxigeno que existe se destine a los centros asistenciales públicos. A través de un programa de Instagram, el mandatario regional el gobernador pretendió dorarle la píldora a los larenses, sin embargo, un general que lo acompañaba confirmó que estaban intensificando las medidas represión contra quienes no respeten el contenido del Decreto 00139, incluso admitió que se habían apersonado en dos lugares donde había reuniones sociales y “habían acabado con las fiestas”, llamando a los larense a cuidarse, debido a que la aceleración de los contagios es muy intensa, además los centros de atención públicos y privados están saturados.

*****

Sería interesante averiguar si son ciertas las versiones que circulan a través del sistema de “radio bemba”, que revelan que existe un total abandono y falta de mantenimiento del estadio “Antonio Herrera Oropeza”, emblemático escenario de eventos deportivos de la población de Carora, que le puso ese nombre en reconocimiento a uno de sus hijos más ilustres. De acuerdo con las informaciones, la malla detrás del home que separa el terreno de la tribuna central, al parecer cumplió con su vida útil, se fue desprendiendo y nadie se ocupó nunca de renovarla, señalando los testigos que las instalaciones “están graves”, incluso se dice que en “terapia intensiva”, incluso se dice que se han convertido en comederos de vacas y chivos que han acabado con la grama, pero ni las autoridades deportivas del estado Lara, tampoco las del municipio han demostrado interés en su recuperación. Aseguran que en estos momentos le estarían echando una mano de pintura en las áreas internas, porque allí juegan Sóftbol y son los mismos interesados los que le están metiendo mano, para evitar que se termine de deteriorar tan icónica infraestructura. Se indica que la indiferencia y la desidia de las autoridades deportivas estadales y municipales, ha sido tan extrema que el sistema de riego automático que existía se dañó y terminaron robándoselo, como muchas otras cosas dentro del estadio, afirmando que ni siquiera las cornetas del sistema de sonido funcionan, ya por allí pueden comenzar a sacar las conclusiones, resultando lo más sorprendente que todo esto haya estado pasando desde hace algún tiempo y a ninguno de los hijos de las tierras del Morere, haya protestado o pedido que evitaran tamaño deterioro del conocido estadio. Ya se habla de que se han comenzado a robar las sillas y los bancos, ojalá que esto no sea verdad.

*****

La situación de abuso de las autoridades sigue profundizándose en el municipio Urdaneta, la última información que llega a nuestra mesa de redacción, ocurrió el pasado lunes 14 cuando se presentó una situación irregular en la población de Baragua, cuando un cuerpo de seguridad del Estado, con 7 tipos fuertemente armados, en un vehículo particular. Dizque mantuvieron retenido en su hogar por más de tres horas al dueño de la vivienda (HA) y a su señora esposa, ambos mayores de 80 años, una familia de reconocida trayectoria dedicada al comercio, en donde su solvencia ha sido demostrada a lo largo de los años dedicados al servicio de esta comunidad. Existe claras evidencias de que estas actuaciones abusivas, sin respetar las normas legales, sin orden judicial y sin atender al debido proceso, no tiene otro objetivo que el amedrentar a la población y atemorizarla para parar las denuncias que se vienen haciendo sobre irregularidades que presuntamente involucran a funcionarios de todos conocidos, básicamente en el caso de los combustibles, denunciándose que en el procedimiento dizque actuó un funcionario quien trabajaba como escolta en la Alcaldía, y al que todos recuerdan como administrador de un hotel (por horas) en la carrera 21 de Barquisimeto (Boletin), así que se supone que por allí vienen los tiros, situación que es muy grave y alguien tiene que tratar de ponerle un parao, ya que el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, según los vecinos, brillan por su ausencia y el Gobernador encargado, se hace de la vista gorda ante estos hechos irregulares, que ya suman cuatro casos donde hay evidentes violaciones de derechos humanos.

Lo más grave de esta situación es que después que los sujetos ingresaron a la vivienda, pretendieron quitarles los teléfonos a las personas que estaban dentro, les impidieron establecer contacto con sus abogados, en ningún momento presentaron orden de allanamiento, no permitieron la entrada ni salida de las personas, tampoco mostraron ninguna identificación, pero además presuntamente le estaban exigiendo a la familia que les entregaran 500 dólares, además nunca dieron a conocer las razones del allanamiento y esto por supuesto pone nuevamente en evidencia, la total vulnerabilidad en la que hoy está viviendo la familia venezolana, específicamente aquellas que viven en el interior del país, en los municipios y parroquias, alejados de las capitales de los estados, donde los funcionarios actúan dentro de la mayor impunidad, por cuanto saben que sus actuaciones no serán investigadas, tampoco sancionadas; sin embargo, como lo hemos repetido hasta la saciedad, entre cielo y tierra no hay nada oculto, y mientras los afectados tengan la valentía de formular las denuncias, de una u otra forma el pueblo se enterará de lo que está aconteciendo de manera irregular en los campos venezolanos. En todo caso, los vecinos de Urdaneta están exigiendo que se instale una Oficina del Ministerio Público que contribuiría a mantener “a raya” a los abusos de esta gente que prácticamente se han adueñado del pueblo, y se han convertido en la versión regional del “Coqui”.

*****

Estábamos convencidos que las cosas habían cambiado en el Parque Zoológico Bararida, que habrían mejorado las relaciones entre el jefecito y los trabajadores; sin embargo, parece que las cosas andan de mal en peor. En tal sentido los trabajadores le están pidiendo al gobernador encargado que explique qué están haciendo con los dólares en efectivo y con los ingresos por concepto de entradas a estas instalaciones; señalan asimismo, que ponen a funcionar el trencito del parque y los ingresos en dólares y en bolívares tampoco se sabe cuál es su destino. En tal sentido, están recomendando al Consejo Legislativo para que investiguen lo que viene ocurriendo en el parque, a dónde están enviando el dinero de las taquillas; incluso se denuncia que en aquellos casos en que se hace los pagos por los servicios, a través de pago móvil, la cuenta en la que se deposita presuntamente no es la de la institución, sino de un alto funcionario del parque; hay ingresos por arriendos de espacios, por venta de matas y abonos, tampoco estos recursos se reportan; afirman que la carne que llega para la comida de la colección de carnívoros dizque no llega a su destino; se autorizó la apertura del parque pero sin baños aptos para los usuarios, incluso no hay baños para los trabajadores y estos no reciben uniformes desde el 2017. Los trabajadores hacen un llamado para que se aboquen a la solución de los problemas del personal que allí labora, así como que se aclare lo que ocurre con los ingresos, ya que han elevado el caso al gobernador, hubo respuesta en mejoras en las instalaciones, pero los trabajadores no han recibido respuestas. Así se atreven a hablar de “gerencia eficiente”.

*****

Sería interesante averiguar si es cierto que la edil Martiña, quien según el criterio de sus compañeros partidistas, no le hace honor a su apellido, dizque está aplastando con el yunque del poder que ella tiene como parte de la estructura política del PSUV en la región, al parecer arremetiendo con todos los hierros contra los parlamentarios de la común Mata de las 3 raíces. Afirman que se ocupa de mal ponerlos en todas las instituciones, poniéndoles zancadillas y calificándolos como “escualidos”, entre otras cosas, según denuncian; sin embargo, lo más humillante es que los pone a pelearse entre ellos mismos, sin tomar en consideración que está causando un daño severo al proceso revolucionario. Afirman que es tal la “tirria” que se ha negado a reunirse con los integrantes de la comuna, asimismo tampoco ha querido a participar en las reuniones que se realizan en el parque del Oeste todos los martes a las 4:00 pm. Quien formula la denuncia es un personaje honesto que observa como esta persona le está haciendo más daño que bien a la comuna, por lo que dice asumir totalmente la responsabilidad de expresado, manifestando su disposición de apartarse para que sigan avanzando en cuanto a la ayuda al prójimo. Bueno allí al parecer la procesión va por dentro.

*****

El Sindicato de Empleados Públicos del Ejecutivo del estado Lara (Sepeel), introducirá el martes 22 de junio, un documento ante el CLEL con la finalidad de solicitar que se abra una investigación en torno a presuntos manejos irregulares de los recursos en la Gobernación, documento en el que solicitarán que se realice una auditoría y se dé una explicación en torno a los créditos adicionales que de manera recurrente se vienen aprobando desde la legislatura, sin que se conozca su destino final, además sin que se cumplan los protocolos y procedimientos correspondientes. Los trabajadores anuncian que se están organizando con la finalidad de ejercer una acción administrativa por cuanto a los créditos, ya que los empleados presumen están llegando a la gobernación, no se estarían manejando para cancelar beneficios de estos trabajadores, ya que son evidentes las desmejoras laborales las cuales son considerables, destacando la carencia de servicios médicos, las primas de la contratación colectiva se pagan de manera irregular; las diferencias de vacaciones y aguinaldos por concepto de ajuste salarial no se han cancelado, aun existiendo puntos de cuenta que fueron firmados por Carmelina, la anterior gobernadora, por lo que denuncian la existencia de una situación irregular en la utilización de los recursos aprobados por la Legislatura, dentro de la gobernación. Los directivos de Sepeel advierten que si el CLEL no cumple con sus atribuciones de ejercer el control de la gestión administrativa de la gobernación, podrían ser señalados por el delito de complicidad de todo lo que viene aconteciendo contra los recursos del presupuesto público, así que vamos a estar atentos a las actuaciones del CLEL.

En todo caso, no quisiéramos aguarles la fiesta a los trabajadores en relación con estas gestiones que van adelantar en la legislatura larense, porque la mayoría de las informaciones que llegan hasta nuestra mesa de redacción, indican que este organismo prácticamente se ha convertido en una entelequia, en donde incluso muchos de los parlamentarios ni siquiera acuden a las sesiones, con la excusa de la protección por la pandemia de Covid-19, incluso aseguran que ya ni siquiera los medios de comunicación acuden a estas instalaciones en vista que allí no se produce información, dizque ha dejado de ser una institución autónoma y se ha convertido en un apéndice de la gobernación y de acuerdo con los observadores, esta como el resto de las instituciones en el estado Lara, en el suelo. Se indica que ahora ni siquiera se cumple con las agendas previamente establecidas y como ejemplo allí se están preguntando ¿Qué pasó con la comparecencia del Director de Seguridad y Orden Público que fue aprobada por el CLEL a solicitud del diputado Carmona en la Comisión de Seguridad y Derechos Humanos? ¿Será que desde la gobernación le ordenaron no acudir a esta interpelación, donde debería dar una explicación en relación con la violación del derecho a la protesta pacífica, establecida en la normativa legal vigente? En todo caso le deseamos a los trabajadores el mayor de los éxitos, confiamos en que les recibirán todas las denuncias y documentos; sin embargo, si lo que dicen es verdad que el Clel depende de los dictámenes de la gobernación, no esperen obtener respuestas a sus peticiones, por lo que van a tener que mantener las luchas que hasta estos momentos han venido adelantando en la defensa de sus derechos y reivindicaciones.

*****

En Duaca, la Perla del Norte y en Carora la tierra del Morere, la situación con el abastecimiento del agua es verdaderamente dramático, la empresa hidrológica se ha convertido en un elefante blanco, con una gran burocracia que lo que hace es cobrar 15 y último pero no le responde a la comunidad. Cuentan que en Duaca, los pozos que proveen el agua para el consumo humano, trabajan con electricidad y están en el bosque Barro Negro y en sus aproximaciones. Allí está un pozo que tiene la mayor producción de agua, pero el dueño de la finca donde está ese pozo (AH), si no le dan el gasoil y gasolina, en la estación de EliPe, administrada desde la alcaldía, viene apaga los motores y deja a los habitantes de la población sin agua, lo cual por supuesto es un verdadero abuso, ya que nadie es dueño del agua, mientras que la burgomaestre, hace como Shakira ciega, sorda y muda. Mientras que en Carora, la ciudad de Lara, que más dispone de agua por sus 2 embalses el de Los Quediches y Atarigua ambos proveen más de 1.200 lts x seg, cuando Carora puede resolver su disponibilidad de agua, con tan solo unos 650 lts x seg. La situación de escasez de agua es inexplicable. “En Carora hay agua, lo que no hay es gobierno” Los vecinos ante las inminentes festividades del santo patrono, claman “San Juan Bautista apiádate de Duaca y Carora, en estos tus días, como santo patrono”. Afirman los habitantes de ambas ciudades, que como el gobernador interino no conoce las reales necesidades de ambos pueblos, tampoco muchas de las de la entidad, prefieren no perder el tiempo pidiéndole soluciones, porque saben que no están a su alcance.

*****

Desde el nivel central (Caracas) han pedido las maquetas a los diferentes partidos políticos de la región, para que presenten sus candidatos a los diferentes cargos de elección popular, para las venideras elecciones del 21N. De acuerdo con la información, en Lara, algunas agrupaciones, a pesar de habérseles hecho este requerimiento con suficiente anticipación, no han cumplido con el mismo, por lo que andan pegando carreritas, ya que el tiempo pasa de manera inexorable y esta semana que comienza mañana a ser crucial para muchos. A propósito, siempre se ha dicho que hacer política es muy distinto a jugar ajedrez. Se puede ser muy buen jugador de ajedrez, pero muy mal político; de allí que para los Nuevos Tiempos en Palavecino, se vislumbran nubes negras y borrascosas, resultando lo más recomendable lograr que todas las discusiones y debates sobre candidaturas y aspiraciones se lleven adelante dentro de la mayor cordialidad y madurez política, anteponiendo los intereses del país por encima de los particulares y partidistas, vamos a estar muy atentos para ver cómo se desenvuelven las cosas allí porque sabemos que hay muchas ambiciones y aspiraciones.

*****

Gerenciar una empresa no es tarea fácil, sobre todo si no se cuenta con la formación académica, profesional y la experiencia que permita lidiar con las nóminas, con las necesidades laborales del personal, y esto ocurre en cualquier empresa. De allí que no nos sorprende la denuncia que formulan los trabajadores de una emisora radial por los alrededores de la Alcaldía y la Plaza Bolívar, cuyo jefecito al parecer no solo tiene problemas con el personal que labora en su empresa, sino que al parecer le causan disgusto los radiodifusores decentes, debido a que no cumple con la normativa legal vigente, Ley del Trabajo, del Seguro Social; Inpsasel, DDHH y la moral y ética que son fundamentales en el mundo de la radiodifusión, y, por estas razones que el personal, que ni siquiera tiene en su lugar de trabajo, agua potable para beber, está en todo su derecho de elevar su voz de protesta, e incluso si no obtienen respuestas a sus requerimientos, no tendrán más remedio que acudir a instancias legales a formular las denuncias, ya que no pueden continuar laborando en condiciones sanitarias de alto riesgo, quienes hasta ahora se han mantenido en silencio por temor a represalias y a perder sus trabajos. Ojalá que la sangre no llegue al río y entienda que el comentario es para que mejoren las relaciones obrero-patronales.

*****

En las últimas semana el gobierno ha estado muy activo tratando de generar una matriz de opinión favorable para las llamadas Zonas Económicas Especiales (ZEE), idea que no es nueva y que pretenden vender a los empresarios del país como la panacea que va a permitir al país superar la profunda crisis económica que ha estado viviendo a partir del 2013 cuando ha registrado una caída del PIB cercana al 90%, de acuerdo con el criterio expresado por los más reconocidos economistas venezolanos. Desafortunadamente, los empresarios venezolanos después de escuchadas las exposiciones, en la cuales se le ofrecen villas y castillas desde el punto de vista de incentivos fiscales y todas las facilidades para salir a la conquista de mercados internacionales, no se han mostrado muy convencidos de las bondades y beneficios de las ZEE. En reciente conferencia de un alto funcionario del gobierno, a través de la vía telemática, con empresarios de distintas regiones del país, para exponer los alcances de las ZEE y lo que podría obtener la empresa privada, fue tal el rechazo que el personajes casi se quedó mudo, no encontraba palabras para tratar de convencer al auditorio que se mostraba poco convencido de participar en esta nueva aventura, a la cual ya nos tiene acostumbrados la gente del alto gobierno, promesas que nunca cumple como es el caso de los 15 motores para convertir a Venezuela en una potencia, siendo los más radicales los empresarios de la zonas fronterizas, quienes solamente le dijeron, que les abrieran las fronteras y en poco tiempo ellos recuperarían la economía y el empleo en sus regiones.

*****

Resulta verdaderamente lamentable, según dicen los amigos de su entorno cercano, la situación en la que en estos momentos se encuentra el Porky, ya que gracias a la realización de algunas gestiones a nivel gubernamental, ha podido obtener beneficios básicamente fiscales y de exoneraciones impositivas, a un empresario de la región (MS), de quien se dice que es, al parecer propietario de algunos bodegones en la capital larense, algunos de ellos a nombre de testaferros, de quien dicen que está multimillonario y la forma de agradecer estos favores, es ofreciéndole todo el escocés mayor de edad que el diputado es capaz de trasegar, sin darse cuenta que se están aprovechando de su buena fe, atentando contra su salud, mientras el otro personaje sigue abultando su billetera. Por otra parte, nos llega información que indica que supuestamente la Alcaldía estaría financiando el Primer Encuentro Cultista con motivo de los 200 años de la Batalla de Carabobo, lo que pareciera ser, de acuerdo con el programa, un encuentro de Santeros, donde la Reina de Sorte y Guaicaipuro, son los principales invitados. Cosas veredes amigo Sancho.

*****

Merecido homenaje con motivo de cumplirse este 2021 el Centenario del nacimiento de Miguel Romero Antoni ( 1.921-2021), quien fuera gobernador del estado Lara entre 1964 y 1967 durante la presidencia del Dr. Raúl Leoni, un grupo de personalidades de la región, entre ellas Jorge Ramos Guerra, Yuyita Chiossone, Mariel Romero de López, María Magdalena Colmenárez, Sobella Mejías, Iván Brito López y Carlos Guerra Brand; se han constituido en comisión, con la finalidad de realizar una serie de actividades en honor del extinto personaje, quien sin lugar a dudas, ha sido uno de los mejores gobernadores que ha tenido la entidad larense. Romero Antonio desde muy joven fue militante de la democracia, fundador de la Asociación Juvenil Venezolana (AJV) que formara una generación a tono con los principios de la Libertad, Justicia e Igualdad. Posteriormente fue dirigente del partido Acción Democrática, por cuyas luchas fue perseguido, preso durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, haciendo méritos suficientes para un reconocimiento para a su vida y obra justo en el Centenario de su nacimiento. En tal sentido, acordaron elaborar un programa de actividades a llevarse a cabo en la última semana del mes de junio de 2021, que oportunamente se dará a conocer a los fines de otras propuestas que a bien se tengan y la voluntad de personas de sumarse al homenaje en cuestión. Nuestro reconocimiento a este grupo de personas que han tenido esta acertada iniciativa.

JBS