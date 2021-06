RETACITOS #27Jun

El grado de desesperación que tienen las autoridades de salud del estado Lara, en relación con la acelerada expansión de los casos de contagios del COVID-19 en la región, comienza a observarse con las medidas precipitadas e improvisadas que han comenzado a adoptar, sin dimensionar las consecuencias que las mismas puedan tener en los pacientes que padecen de esta enfermedad, que según la informaciones que suministra los propios trabajadores de la salud, se está extendiendo por todos los municipios y esto hace que las instalaciones existentes ya hayan comenzado a colapsar y esto los obliga a tomar decisiones inadecuadas, como ha ocurrido con el Ambulatorio de Cabudare, donde sin tomar las previsiones del caso las autoridades de este centro asistencial, al parecer conjuntamente con la anuencia de la Secretaría de Salud de la entidad, pretenden convertir este centro, en un sitio de tránsito para pacientes con Covid-19, es decir en un centro Centinela, a pesar de las graves fallas y deficiencias que presenta y que han sido denunciadas por el personal que allí labora, y que están a la vista en las fotografías que han puesto a circular por las redes sociales. Los representantes del Colegio de Médicos de Lara, Colegio de Enfermeras, Sintraprosalud, Sunepsas y Sepeel deberían pronunciarse en torno a esta medida improvisada. Lamentablemente, tanto el gobierno nacional como el regional, siguen empeñados en tratar de generar una matriz de opinión para hacer ver que tienen el control de la pandemia, presuntamente ocultando tanto la cifras reales de contagiados, como de personas fallecidas, pero esta es una situación que no se podrá mantener por mucho tiempo.

Por ejemplo, ya se tiene pleno conocimiento que existen severos problemas con el suministro de oxígeno en la región, no solo en la capital del estado, donde la mayoría de las empresas que suministran el producto, están advirtiendo a los usuarios que la demanda ha sobrepasado la oferta, sino que la situación es mucho más grave en los municipios, donde ya se habrían dado casos de personas que han perdido la vida al quedarse sin oxígeno; también se tiene conocimiento y así lo han dado conocer los propios médicos, que por instrucciones de las autoridades de la salud, el poco oxigeno está siendo enviado a los centros públicos de asistencia, de tal manera que aquellas familias que, por desgracia, tengan uno o varios pacientes con la Covid-19 y estén siendo atendido en sus hogares, en estos momentos están como se dice en criollo, a la buena de Dios a la espera de un milagro que les ponga en su camino una bombona de oxígeno, realidad que no se puede ocultar al ver las largas colas de personas a las puertas de los negocios que comercializan este producto que es vital e insustituible en estos momentos, lo que genera una gran impotencia, pero a la vez una gran molestia con un gobierno que hasta estos momentos, ha demostrado que no ha sido capaz de dar las respuestas adecuadas para controlar la pandemia, como es la implementación de un plan masivo de vacunación , ocupando Venezuela en estos momentos, el último lugar en materia de vacunación de su población, en toda la región latinoamericana. Ojalá que los larenses tomen conciencia de la gravedad de la pandemia y comiencen a cuidarse en forma más responsable.

*****

Cada semana recibimos nuevas denuncias de las condiciones caóticas en las que viven los habitantes, de las distintas poblaciones del municipio Urdaneta, y la pregunta que nos llega a la mente es que mal habrán hecho estas humildes familias para que estén viviendo en semejante infierno, donde las autoridades locales no se ocupan de atender sus graves problemas, sino que por el contrario, los acosan, los persiguen, y ahora les ha dado por allanarles sus viviendas, sin orden judicial, sin respetar el debido proceso, solamente porque se han atrevido a elevar sus voces para denunciar, por ejemplo los guisos con la comercialización de los combustibles, del gas doméstico, de las bolsas de comidas del CLAP y pare usted de contar. Hasta nuestra mesa de redacción nos hacen llegar vídeos con situaciones verdaderamente deplorables, como es el caso de la señora de Petra de 83 años que tiene caminar largo para poder llevar agua hasta su hogar, ya que tiene dos semanas sin el vital líquido y clama a las autoridades que busquen una solución, porque no es justo que a su edad, cuando debería estar cómodamente en su hogar, cuidando sus nietos, tenga este sufrimiento a diario ante la desidia de quienes están al frente de la Alcaldía. Mientras que en la calle Andrés Bello de Siquisique, donde una vecina denuncia que desde el mes de septiembre del año pasado las cloacas están colapsada, faltando apenas una media cuadra para resolver el problema, pero se han hecho de la vida gorda, mientras tanto la salud de los vecinos, donde hay niños, personas de la tercera edad, señalando que ninguna entidad se ha acercado al lugar, incluso Hidrobarro que ha solucionado el problema en otras zonas, no han llegado hasta la Andrés Bello, donde la fetidez y los malos olores es lo primero que perciben las personas que por allí se acercan.

El criterio de las persona que allí concurren para determinar la realidad que vive la gente en Urdaneta, llegan a la conclusión que la situación es caótica, 15 días sin agua, la gente haciendo colas para cargar agua y allí se ve a niños, jóvenes, ancianos, llegando a la conclusión que esta problemática es consecuencia de la malversación de fondos, del peculado y del enriquecimiento ilícito, afirmando sin lugar a dudas que de los nueve municipios del estado Lara, el peor y el que está en más deplorables condiciones es Urdaneta, incluso se llega a afirmar que de los delitos tipificados en la Ley de Corrupción, Urdaneta está a la cabeza. La destrucción de la población se puede ver desde la misma entrada, no solo en Siquisique, sino también en Aguada Grande en lo que tiene que ver con el colapso de las cloacas. A todas estas el burgomaestre en lugar de estarse ocupando de resolver los grandes problemas del municipio, anda en plena campaña electoral, ya que tiene plena conciencia que en el mismo momento en que deje de estar protegido por un cargo, las acusaciones y señalamientos en su contra van a llover, porque se sabe que hay gente que está acumulando pruebas, recaudos y soportes sobre muchos presuntos hechos irregulares, que saldrán a la luz pública e incluso podrían poner en riesgo su libertad.

Para colmo de males en el CDI, Hospital Centinela de Siquisique, donde están atendiendo a las personas contagiadas de Covid, la situación también es dramática, pero gracias a las denuncias que se han venido formulado por las redes sociales y medios, el oxígeno ha comenzado a llegar, pero lamentablemente se acaba con mucha rapidez y, tras las investigaciones se ha determinado, que las tuberías tienen múltiples fugas y este es un problema que debe ser atendido con prioridad, porque nada se hace con enviar el oxígeno si se pierde rápidamente por las fugas. Pero en el hospital hay otro problema grave, según denuncia el personal, tampoco hay agua ya que el líquido está en la alberca, pero hacen falta dos tambores para el rebombeo y que llegue por las tuberías, de allí que están haciendo un llamado al gobierno regional y local para que se aboquen a la solución de estos problemas, requieren más insumos para atender a los pacientes, denunciando que hay muchos contagios en Siquisique y requieren del respaldo de las autoridades de salud y del gobierno regional, ya falleció una paciente y aún quedan cinco cuyas vidas están en serio riesgo si no les llega el apoyo.

*****

Grave la denuncia que circula en medios del estado Aragua, no solo por lo que implica el tráfico de niños, sino por la presunta participación de autoridades del poder judicial aragüeño en lo que habían convertido en un lucrativo negocio a través de adopciones amañadas y en las que se señalan con nombres y apellidos de los funcionarios, supuestamente implicados. El caso es tan dramático que se señala que subastan y se trafica con niños venezolanos que sacan del país en forma ilegal y sin cumplir con los trámites establecidos en la normativa legal vigente. Se indica que existen casos muy bien sustentados, donde se habrían llevado niños a Costa Rica y a Estados Unidos con adopciones fraudulentas, ya que son entregados a personas que nunca estuvieron inscritas en los programas de colocación familiar. Señalan los medios la situación en el Poder Judicial de Aragua, donde el grado de descomposición es tal, así como es tanto el daño que le han causado a la ciudadanía, que no descartan que en cualquier momento se pueda generar una ola de protestas encabezadas por personas con sed de justicia. Se dice que las historias que se escuchan y que tienen su origen en los diferentes Circuitos Judiciales de la región, causan estupor y la gente no siente que el TSJ de una respuesta contundente frente a la gravedad de los hechos denunciados, la mayoría con las pruebas en la mano.

*****

A propósito, luego que el inquilino temporal de Miraflores anunciara una “revolución en el Poder Judicial”, se ha observado como en muchos de los Circuitos Judiciales del país, son muchos los jueces que andan pegando “carreritas”, colocando bienes a nombre de testaferros, camionetas de lujo a nombre de hijos o de otros familiares. Se comenta, por ejemplo en el caso de Lara, que la noticia ha puesto a temblar a la fiallo, a pie grande y al patiquín de esquina, por cuanto piensan que le han puesto el ojo a todos los cuadres, cobros irregulares, extorsiones abiertas en los que estarían involucrados. Lo cierto es que resultaría muy saludable para la depuración del Poder Judicial venezolano, que el personaje del Palacio de Misia Jacinta haga buena su palabra y cumpla con su promesa de hacer una revisión a fondo de todo Poder Judicial, eso sí comenzando por el TSJ y proceder sin miramientos de ninguna clase con todos los Circuitos del país, dejando a un lado los compadrazgos. En esta sección hemos hecho numerosas denuncias sobre actuaciones irregulares en cuanto a la administración de justicia en la región, de tal manera que confiamos en que se concreten las nuevas promesas, aun cuando conociendo al personaje, a quien llaman entre los dirigentes de la oposición venezolana como “mentira fresca”, no nos atreveríamos a realizar ninguna apuesta, porque las posibilidades de perderla guardaría relación de 99 a 1.

*****

Definitivamente no quiere aprender el burgomaestre achocolatado, tal vez pretendiendo imitar al gobierno de la capital que acaba de cambiar el nombre a la autopista Francisco Fajardo, que prácticamente atraviesa toda la ciudad capital, que ahora se llama autopista “Guaicaipuro”, cuyo mérito más prominente es ser el preferido por los santeros a la hora de realizar sus ritos de nigromancia. Pues bien, leemos a través de los medios regionales y de las redes sociales que la Alcaldía presentó un nuevo sistema de transporte masivo para Barquisimeto, pero ahora no se denomina Transbarca que fue su nombre original, sino que ahora se llamará TransGuaro; sin embargo la pregunta que se están haciendo todos los barquisimetanos, ¿Acaso el cambio de nombre implica que el servicio será más eficiente? ¿Será que ahora la empresa tendrá un número mayor de unidades y las horas de espera en las paradas, se reducirá? ¿Se pudiera pensar que han realizado las inversiones y recuperado el cementerio de autobuses Yutong y los incorporarán al servicio? Si todas estas preguntas tienen respuestas positivas y favorables, lo que tendrá que ser demostrado en los próximos días cuando se comience la movilización de los pasajeros, nos comprometemos a reconocer y a felicitar al Alcalde; pero si continúa el pésimo servicio que venía prestando Transguiso, solicito a los pasajeros que me hagan llegar las informaciones, ya que son los usuarios los que tendrán la posibilidad de evaluar si con el cambio de nombre hay mejoría en el servicio, de lo contrario no será más que una medida efectista, sin ningún beneficio operativo.

*****

Un amplio listado de gente de AD-Ramos Allup del CES de Lara encabezada por la Bella Soo como candidata a la Gobernación de Lara, llegó a nuestra mesa de redacción, donde se registraban los nombres de los candidatos a alcaldes para los 9 municipios de la entidad regional; los candidatos a diputados del CLEL y los candidatos a ediles en el Concejo Municipal. Por supuesto que no nos sorprendió, porque ya la candidata a la gobernación nos había adelantado que AD tenía la gente preparada para ocupar los distintos cargos de elección popular. Si nos llamó la atención que en la el listado aparecían muchos nombres que escuchábamos por primera vez, pero también otros conocidos como la sargento K, la hija del inefable y el ingeniero eléctrico. Sin embargo, cuando consultamos a una persona que es miembro del CES nos explicó, que se trataba de “una lista fantasma que fue elaborada sin autorización del CES. Se supone que debería ser una lista con candidatos de la unidad, pero en esa lista solo aparecen puros adecos, de tal manera que muchos de los que estuvieron festejando porque los habían incluido para participar en el proceso, deberán bajarse de esa nube, por estar contando los pollos antes de nacer. Por cierto, nos comentaron que no les fue muy bien a la aspirante a la gobernación, durante la gira que hizo hace un par de semanas por Santa Inés, Urdaneta, donde al parecer Berni le ganó de mano.

*****

La escasez de combustible, especialmente el diésel y la gasolina se han convertido en uno de los problemas más agudos que se registran históricamente en el campo venezolano, los sembradores de maíz han señalado que en el ciclo de invierno apenas se está sembrando entre un 45% y 50% de las áreas de siembra previstas inicialmente, lo cual por supuesto implica que en esa misma proporción se reducirá la producción de la cosecha, siendo las principales afectadas las agroindustrias procesadoras de la harina de maíz precocida, ya que en estos momentos además de Polar, que es la de mayor consumo de esta materia prima, han surgido como diez marcas adicionales que también requieren maíz y que tendrán que repartirse el poco que se produzca, pagándolo a precio de oro debido a la escasez que se avecina. La situación es tan dramática, que hemos observado como los productores de los andes, retrocediendo cerca de 60 años, atraviesan las montañas con arreos de mulas, para cargar las semillas adquiridas en el vecino país, ya que Agropatria se convirtió en un elefante blanco burocrático, que solo estaba atendiendo a los productores afectos al proceso, mientras que el 80 % de los verdaderos agricultores, afiliados en Fedeagro, siguen pasando las de Caín ya que no les suministran los insumos básicos, pero además les niegan las autorizaciones para que los puedan importar en forma directa. Celso Fantinel, nuevo presidente de Fedeagro ha venido denunciando esta situación, tanto pública cómo privadamente, pero sin ninguna respuesta, de manera que los procos productos agrícolas que se puedan obtener, es gracias al esfuerzo de estos hombres que son unos verdaderos héroes.

*****

Muy firme y contundente la reclamación que esta semana formuló el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV), Humberto Figuera quien exigió al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, que le explique a todos los actores que hacen vida en el mundo del transporte aéreo de pasajeros y de cargas, cuáles son las razones de peso que tiene esta institución, para no haber decidido de una vez por todas la apertura de todos los aeropuertos nacionales. Explicó el dirigente gremial para sustentar su petición, que la gran mayoría de los terminales aéreos nacionales realizaron inversiones para adecuar sus instalaciones a los requerimientos de bioseguridad que se les exigían en el marco de la pandemia de la Covid-19, incluso se esperaba una decisión por parte del INAC en el corto plazo; sin embargo, la misma no se ha producido, se mantiene la apertura de los aeropuertos de Canaima, Margarita y Los Roques en la semana de flexibilización, mientras que a nivel internacional se puede volar a Turquía, Panamá, Irán, México y República Dominicana. Según el presidente de ALAV señaló que los aeropuertos y aerolíneas han cumplido con la aplicación de los protocolos de bioseguridad, pero son muy pocos los que están autorizados para operar, advirtiendo que “esto nos llama a nosotros a preguntarnos qué pasa con el resto de los aeropuertos El Vigía, Maturín, Puerto Ordaz o Barcelona. Pareciera justa y razonable la petición que está haciendo Figuera, quien como representante de las aerolíneas nacionales ha vivido en carne propia todo el impacto negativo que ha recibido este sector debido a la pandemia y a la cantidad de restricciones que se le han aplicado, al extremo que muchas de ellas corren el riesgo de salir del mercado. Nos vamos a mantener a la expectativa, porque el emplazamiento fue contundente y requiere de una respuesta por parte de las autoridades del INAC.

*****

Muy molestos andan los sindicalistas del partido UNT uno de los más sólidos que queda partido alguno pueda tener en Lara, quienes al parecer se han declarado en rebeldía por la forma como han sido tratados por la directiva de la organización, las propuestas que han colocado en la mesa, no solo a nivel laboral, sino también político, como aporte a la salida de la crisis que vive el país, no solo no han sido tomadas en cuenta, sino que han sido boicoteadas tanto a nivel local como a nivel nacional dentro del partido, por parte de algunos personajes, quienes le dan muy poca importancia al movimiento sindical. Denuncian que el presidente del partido “nos ha dado la espalda”, señalan que tienen un año tratando de conversar con el diputado Florido y no ha sido posible que los atienda, y con todo esto están aspirando a ser candidatos a la gobernación del estado Lara, y si este es el tratamiento que les dan a los trabajadores, no quieren ni siquiera imaginar cómo será si llegan a la gobernación; señalan que al Secretario General también le han hecho muchas propuestas, pero ha hecho caso omiso a las mismas y prefiere seguir mirando hacia el techo. Reconocen que el perifoneador de Yaritagua y Don Guille si les han tendido la mano y los han escuchado, pero ninguno es autoridad dentro de UNT en Lara. También denuncian los trabajadores que el pasado primero de mayo, la Bella Soo, quien también aspira a la gobernación, dividió la única marcha que se hizo en el país, atentando contra el movimiento sindical, advirtiendo que quien atenta contra el movimiento sindical, atenta también contra los trabajadores de la gobernación. Recuerdan también que el Sargento de Nirgua, siendo gobernador, pateo a los trabajadores, les negó sus derechos, señalando que les dio el Jaque y el actual gobierno les termino de dar el Mate. En todo caso ante la actitud de algunos directivos de UNT en Lara, responderán con trabajo y más trabajo.

*****

Cerramos esta semana con una denuncia que tiene que ver con los muchachones del ente recaudador, ya que definitivamente no tienen remedio y, aun cuando siempre se ha dicho que “entre los bomberos no se pisan la manguera”, pareciera que en las reparticiones no han sido equitativos ni justos, de allí que a través de las redes sociales están exhortando a Servicio a nivel central para que abran una investigación en torno a un supuesto pote de US$. 40.000 mensuales que dizque aporta la colonia asiática, y que presuntamente sería entregado a las autoridades, señalan a un tal blanco y sus asistentes, dizque pote que sería entregado por un mensajero cuyo lema es “el dólar es su divisa”. Bueno, lo del pote no es nada nuevo, eso tiene muchos años, la novedad es que ahora sea un sector el que se encarga de la recolección. El gobierno debería aprovechar que le va a meter el pico al Poder Judicial, para echarle una revisadita al ente recaudador, por allí podrían encontrarse con muchas sorpresas.

JBS