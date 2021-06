En Los Rastrojos se oponen a que ambulatorio sea habilitado como centro centinela #28Jun

“No nos quiten nuestro ambulatorio“, dijeron los habitantes de Los Rastrojos mientras protagonizaban una protesta frente al Ambulatorio Urbano Tipo I de esa localidad en el municipio Palavecino, el cual depende del centro de salud Don Felipe Ponte, principal recinto asitencial público de Palavecino.

En declaraciones para Elimpulso.com la señora Zaida Parra, quien se encontraba en la protesta, expresó que tienen un gran temor de perder la atención que les brinda el ambulatorio de Los Rastrojos a unas 25 comunidades aproximadamente, si éste es declarado como centro centinela para la atención de pacientes con COVID-19.

Recalcó que dicho centro de salud no cuenta con servicio de agua al igual que 111 familias de la zona y gran parte del municipio Palavecino. “Es una locura pensar en colocar un centro centinela acá donde si acaso entran 7 personas. No nos pueden convertir nuestra Plaza en una sala de espera, no decimos que no tienen derecho los pacientes con Covid, pero los que no tenemos covid ¿cómo hacemos? si cada vez que vamos al ambulatorio de Cabudare nos mandan a venir a nuestro ambulatorio”, cuestionó.

Apuntó que exigen la presencia de la directora del Don Felipe Ponte, Benyi Rojas, y del Secretario de Salud regional, Javier Cabrera, pues asegura que desde el 21 de junio que la comunidad ha estado custodiando el ambulatorio, dichos funcionarios no han hecho presencia en el lugar para escuchar las inquietudes de la comunidad respecto a la posibe habilitación del centro de salud para pacientes COVID–19.

Detalló Parra que en dicho ambulatorio los habitantes de las zonas aledañas pueden acceder a consultas de medicina general, consulta de niño sano, de adolescentes, consulta familiar, pediatría, inmunización los 365 días del año, curas de heridas, consulta prenatal, pero además acoge a estudiantes de medicina y enfermería para cumplir con las asignaciones de sus últimos semestres universitarios.

“Nuestra preocupación es que ni siquiera el ambulatorio de cabudare está viendo otras patologías porque también están atendidendo pacientes COVID-19“, manifestó Parra. Sugieren habilitar como centro centinela el estadium Metropolitano, la Casa de la Cultura de Cabudare, la Aldea Universitaria situada en el Asentamiento Campesino La Mata, el comedor de la Escuela Grupo Escolar Cabudare, entre otros, para no dejar sin el Ambulatorio de Los Rastrojos a los moradores de esta zona quienes no poseen recursos para pagar consultas privadas.

En la citada protesta se encontraba el Presidente del Colegio de Médicos del Estado Lara, doctor René Rivas, en apoyo al clamor de la comunidad, y además hizo un llamado a la secretaría de salud de Lara para que este centro asistencial continue prestando los servicios que hasta ahora ha brindado a los rastrojeños.

