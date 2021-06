MUV Lara: Estafados con vacunas falsas pueden generar reacciones alérgicas severas #28Jun

Cuatro personas fueron detenidas por la Policía del estado Lara durante el fin de semana por la venta de falsas vacunas contra la COVID-19. Javier Cabrera, Secretario de Salud en la región, aseguró en una rueda de prensa que unas 2.000 personas habrían sido víctimas de los delincuentes, quienes cobraban entre 100 y 150 dólares por inocular una sustancia contentiva de agua hervida, antibióticos, analgésicos y otros componentes.

Ante esta situación, Elimpulso.com consultó a la representante de la ONG Médicos Unidos Venezuela, capítulo Lara, la doctora Luzmila Leal, quien señaló que las personas estafadas deben buscar ayuda médica calificada lo antes posible, porque podrían “estar contaminados o generar reacciones alérgicas severas que deriven en la muerte”.

Leal detalló que no hay manera de saber cómo fueron preparadas las dosis de las vacunas falsas ni mucho menos si se aplicaron las debidas medidas higiénicas y de seguridad, por lo tanto es muy probable que lo que se hizo a estos pacientes sea una inoculación “directa de bacterias que pudieran contaminar los líquidos que les fueron aplicados a las víctimas”.

La doctora, quien ha seguido de cerca las incidencias por COVID-19 en Lara, fue insistente al recomendar la asistencia médica inmediata a las personas que fueron estafadas, ante la incertidumbre del lugar y la forma en la que fueron preparadas estas sustancias, las cuales, aseguró, no se aplican de esa forma en ningún caso a algún paciente.

Ampicilina y amikacina serían los antibióticos que los estafadores usaron en la preparación de la supuesta vacuna, de acuerdo con lo dicho por Javier Cabrera, y la doctora Luzmila Leal subrayó que hay personas alérgicas a ciertos antibióticos. De allí la peligrosidad de este caso. “Son vidas las que están en riesgo“, expresó.

“Los venezolanos tenemos que aprender a hacer todo por los canales regulares y no irnos por los caminos verdes porque el costo puede ser la salud”, Doctora Luzmila Leal, miembro de Médicos Unidos Venezuela, Capítulo Lara.

Leal atribuye esta situación a que, ante la falta de una vacunación masiva y el desconocimiento del plan de vacunación nacional, las personas tienen miedo de no poder inmunizarse y sufrir de COVID-19 y sus complicaciones como la muerte. Ante ese panorama existe el abuso de la necesidad que tiene la población de colocarse la vacuna, por parte de personas que acuden a la “viveza criolla”.

“Tenemos que advertir que esas personas que fueron estafadas no están inmunizadas. Pero habrá otros grupos, no lo sabemos, y por eso deben seguir las investigaciones, pero que la gente que fue estafada entienda que no está inmunizada y corre un riesgo de adquirir el virus y transmitirlo a todas las personas que estén alrededor de él”, dijo Leal.

Detalles de los detenidos

El pasado miércoles 23 de junio la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (DIEP) de la Policía del estado Lara desmanteló una banda dedicada a la comercialización vacunas falsas contra la COVID-19, la cual operaba en Barquisimeto, según informó el secretario de Seguridad, Martín Maldonado.

Los detenidos, identificados como Yoandri José García, de 35 años; Jesús Antonio Cabrales Meléndez, de 21 años; María Estrella Pérez de Troconis, de 52 años, y Andreína José Meléndez, de 34 años, comercializaban el preparado como vacunas Sputnik V y Sinopharm y fueron capturados en el Terminal de Pasajeros de Barquisimeto y en la Urbanización Nueva Segovia, luego de tres semanas de seguimiento.

Trascendió además que María Estella Pérez de Troconis, una de las cuatro detenidas, es parte de los funcionarios ctivos de la Dirección de Salud del estado Lara desde el año 2018.

En el informe de las autoridades policiales se indica que incautaron 125 jeringas prellenadas, 43 jeringas vacías, una cava, tarjetas de vacunación falsificadas, 1.400 dólares en efectivo, 6 teléfonos y una lisa con los datos de las personas estafadas. Igualmente, decomisaron un carro Ford Fiesta y una camioneta Silverado que utilizaba el grupo para movilizarse y diluir las sustancias que ofrecían.

Javier Cabrera explicó que los estafadores convocaban a la gente por grupo y las aglomeraban. “Pudieron causar hasta la muerte en personas alérgicas. En estos momentos hay casi 2.000 personas que piensan que están inmunizadas. A lo mejor no usan tapabocas ni se están resguardando”, precisó Cabrera.

El secretario regional de Seguridad solicitó a los afectados acudir a la sede de la Policía de Lara con la finalidad de aportar más datos sobre el grupo estafador.