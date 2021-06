Alejandro Grisanti: Cinco aspectos claves permitirán a Venezuela superar la crisis

Son cinco los aspectos claves para que Venezuela pueda salir de la crisis, de acuerdo con el criterio del economista, Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica, quien resume de esta manera las vías que se deben acometer para superar la crisis política, económica y social que vive el país.

La información está contenida en el portal del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), en el marco de la serie de foros realizadas sobre el tema de cómo superar la crisis.

Según el economista, los 5 aspectos claves para qué Venezuela salga de la Crisis son:

.- Acuerdo Político

.- Reinstitucionalización del país

.- Reprogramación de la deuda

.- Financiamiento Internacional

.- Reactivación de la industria

Por otra parte, al referirse a los costos de la crisis, Grisanti señala que la deuda de Venezuela oscila entre US$ 330.000 y US$ 350.000 millones; mientras que para hacer frente a la crisis, se requieren entre US$ 22.000 y US$ 50.000 millones.