OPINIÓN ¿Dónde nos miramos los cristianos? #29Jun

El mundo de la cristiandad ha asumido una actitud de rechazo a la Ley de Dios, la cual se resume en los 10 mandamientos expuestos por él en Éxodo 20. Los mismos que escribió con su propio dedo y que dio a Moisés en el Monte Sinaí.

Argumentan que quedaron abolidos por ser dados en el Antiguo Testamento y también los han modificado quitando el 5to mandamiento y agregando otro, blasfemando así el Nombre de Dios. Vehementemente arguyen que la Ley de Dios no salva y eso es verdad. Pero olvidan que la Ley de Dios es una guía que representa el carácter de Dios y que ciertamente no salva, pero nos muestra donde estamos fallando. Sirve como el espejo donde debemos mirarnos para parecernos mas y mas a nuestro Señor Dios Jesucristo y ser salvos.

Les cuento. Hace tiempo me llegó un e-mail que narra la leyenda de un perrito que pasa por el frente de una casa abandonada. Observa una abertura y decide entrar por allí. Cuando ya está adentro, sube por unas escaleras y entra a un cuarto donde se encuentra con mil perritos. Levanta las orejas y los mil perritos hacen lo mismo. Mueve la cola alegremente y lo mismo hacen los perros que lo observan. Ladra, se revuelca en el piso con entusiasmo, con armonía y todos los perritos le responden igual. Cuando se retira piensa… que lugar tan hermoso y agradable. Tendré que volver.

Dice la historia, que luego pasó otro perrito y decidió también entrar a la casa. Cuando sube por las escaleras y entra al cuarto y ve los mil perritos, entonces comienza a gruñir. Inmediatamente los mil perros le gruñen también. Pela los dientes con agresividad y los perros le responden igual. Ladra fuertemente y de inmediato los mil perros hacen lo mismo. Decide retirarse y cuando va saliendo piensa, que lugar tan horrible nunca más volveré aquí. Al salir hay un letrero que dice “Bienvenidos a la casa de los mil espejos” Mis apreciados, su rostro, su expresión será la cara que encontrará en los demás con quien trata. Lo que muestre, eso recibirá. Alguien dijo “El reflejo de tus gestos y acciones es lo que proyectas ante los demás”. “No eres responsable de la cara que tienes, eres responsable de la cara que pones”.

La Ley de Dios, cumplir los 10 Mandamientos a cabalidad no nos salvan, pero es el espejo donde podemos mirarnos para ver si andamos bien. Para ver si reflejamos el rostro de un verdadero cristiano, si reflejamos el carácter de su autor. “La Ley de Dios, es el gran espejo moral en el que el pecador debe mirarse para descubrir los defectos de su carácter. La fe y las obras son los dos remos que deben emplearse para impulsar el barco contra la corriente de la mundanalidad, el orgullo y la vanidad (Review and Herald, 11-10-1887).

Quienes afirman que la Ley quedó eliminada, vean lo que dice el mismo Jesús “No penséis que he venido para eliminar la Ley o los profetas: no he venido para eliminar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la Ley, hasta que todas las cosas sean hechas.” Mat. 15:17,18. Y sobre la Ley la resumió así: “Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente…Y a tu prójimo como a ti mismo” Mat. 22:36-40. Dios nos ayude a recordar cada vez que nos miremos en un espejo, que La Ley de Dios es la cara que debemos mostrar al mundo. Es decir, mostrar el carácter de su autor: JESÚS. ¡Hasta la semana que viene Dios mediante por la WEB!

William Amaro Gutiérrez

[email protected]