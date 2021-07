Amnistía Internacional: urge la liberación de miembros de Fundaredes #6Jul

Amnistía Internacional emitió una Acción Urgente para exigir la liberación de Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García, miembros de Fundaredes que fueron detenidos la semana pasada.



También pidieron que no se vuelvan a producir detenciones arbitrarias como parte de una política estatal.

En el comunicado de la organización, afirman que “su detención no sólo no cumplió las salvaguardias jurídicas, sino que posteriormente se violaron sus derechos al debido proceso al negarles el acceso a asistencia letrada de su confianza, a hacer llamadas telefónicas y a notificar su paradero a sus familiares, y al asignarles defensores de oficio que no habían elegido y en los que no confiaban”.

Amnistía Internacional también exige al régimen venezolano poner de inmediato en libertad a Javier Tarazona, Rafael Tarazona y Omar de Dios García, a cerrar todas las investigaciones penales sobre estos defensores de los derechos humanos y poner fin al acoso y la criminalización de la sociedad civil en Venezuela.

Cuando Amnistía Internacional tiene conocimiento de que hay personas en situación de riesgo, activa una red integrada por decenas de miles de personas en todo el mundo que unen esfuerzos para ejercer presión enviando mensajes a través de diferentes vías de comunicación.

Ayer (lunes 5 de julio) la Alta Comisionada de Derechos Humanos para ONU, Michelle Bachelet, dijo que se están vulnerando los derechos de Javier Tarazona y los otros 2 miembros de Fundaredes que fueron detenidos y a quienes se les dictó medida privativa de libertad. Bachelet pidió que se les garantice su derecho a la alimentación y atención adecuada, además de agua, saneamientos y atención médica tanto a Fundaredes como al reto de los detenidos actualmente.