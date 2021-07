“Doctor Cabrera escúchenos” Ambulatorio de Cabudare continúa en crisis #7Jul

Sin equipos de bioseguridad, insumos de limpieza, agua y deficiente electricidad las enfermeras del Ambulatorio de Cabudare van a diario a cumplir su labor que se traduce en el compromiso que tienen con sus pacientes. Pero, de acuerdo con ellas, ese compromiso no es honrado por las autoridades regionales, quienes no han respondido a las necesidades básicas de la institución.

La licenciada Mary Esther Escobar, trabajadora del Ambulatorio Don Felipe Ponte (Cabudare), contó a Elimpulso.com que la situación que denunciaron el pasado jueves en torno a la crisis por la que atraviesa dicho centro de salud, aún se mantiene y el secretario de Salud de Lara, Javier Cabrera, no ha asistido para evaluar los problemas.

“Doctor Cabrera escúchenos”, fue la más insistente petición de Escobar durante el contacto telefónico con Elimpulso.com, en el cual describió la deplorable situación interna del recinto de salud más importante del municipio Palavecino, en el cual no hay agua regularmente, tampoco hay productos de limpieza ni personal de mantenimiento, razón por la cual las enfermeras deben hacer la limpieza para poder trabajar.

Asegura Escobar que el personal de salud está sumamente agotado, deprimido, desmotivado y decepcionado ante la magnitud de la indolencia que arropa al Ambulatorio de Cabudare y por ello son cada vez menos los trabajadores con los que cuenta la institución.

Calcula la trabajadora de la salud que de 500 personas que laboraban en el Ambulatorio, ya solo quedan 130, y en el departamento de enfermeras hacen falta al menos 100. Además no hay vigilantes.

Mary Esther, delegada del Colegio de Enfermeras de Lara, trabaja en el Don Felipe Ponte desde hace 7 años, pero hace 3 que no recibe dotación de uniformes, al igual que sus compañeros de trabajo. No quiso mencionar el monto de su salario mensual, pues asegura que no le alcanza para nada.

Reiteró la trabajadora de la salud, que desean reunirse con el Secretario de Salud y requieren el apoyo de sus superiores, pues asegura que la directora del ambulatorio, Benyi Rojas, ha enviado los respectivos informes sobre la situación del centro de salud, mas no ha sido escuchada.