Julio Castro pide evitar “sensaciones negativas” ante procedencia de cada vacuna #7Jul

El reconocido médico infectólogo, Julio Castro, pidió a los venezolanos no discriminar ninguna vacuna contra la COVID-19 por su origen de procedencia.

El doctor, que participó este miércoles 7 de julio en un foro virtual organizado por el Observatorio Venezolano de Fake News, dijo que muchos venezolanos tienen dudas por la eficacia y seguridad que puedan brindar las vacunas chinas Sinopharm y Sinovac, dilema que también hubo en su momento con la rusa Sputnik V, pero que ambas son efectivas indiferentemente de cuál sea su país de origen o mecanismo de acción para combatir la COVID-19.

Para dar un ejemplo, Castro dijo que para la colocación de otro tipo de vacuna, como es el caso de la fiebre amarilla, nadie en Venezuela se pregunta qué país las produce.

“Nadie se está preguntando cuando le ponen la vacuna de fiebre amarilla, si esa dosis la produjeron los chinos, los rusos o los finlandeses (…) creo que no tiene sentido que nosotros tengamos una sensación negativa por quienes producen la vacuna, es como discriminar, científicamente no tiene sentido”, expresó.

Agrega el doctor que la desinformación o dudas que puede tener la población puede deberse también a la existencia de grupos antivacunas, un movimiento que cada vez es más grande y que, con “argumentos sin fundamento científico”, generan falsas noticias.

Y esto no sucede solamente con la Sinopharm, Sinovac o Sputnik V, sino también con Pfizer, Johnson & Johnson, o en especial, la Astrazeneca, que ha sido la más cuestionada por haber estado vinculada con casos de trombosis.

Pruebas anticuerpos no son factibles en Venezuela

El doctor Castro aseguró en el foro virtual que Venezuela no cuenta con laboratorios altamente sofisticados para conocer, mediante pruebas de anticuerpos, si realmente sirvió o no la vacuna tras ser inoculada o si la enfermedad generó anticuerpos.

“No hay en Venezuela ninguna prueba de anticuerpos que permita saber si la vacuna que recibió sirvió o no sirvió. No gasten dinero en ese tipo de test”, señaló.

Venezuela debe vacunar a 100 mil personas por día

Entre otros temas hablados durante el encuentro, Castro mostró preocupación por el lento proceso de vacunación que se está llevando a cabo en Venezuela, y opinó que este debe ser ampliado para lograr una mayor cantidad de inmunizados lo antes posible.

“Todos los venezolanos debemos hacer un esfuerzo por aumentar la capacidad logística de vacunación a 100 mil dosis diarias, apostar a una vacunación rápida y exitosa“, indicó Castro.