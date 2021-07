Son titulares viernes #9Jul

“El Koki” se adueña de Caracas ante una «fuerza de seguridad» incapaz de proteger a los ciudadanos



Freddy Guevara critica pasividad de la policía frente al Koki «Qué arrechera recordar lo valiente que fueron contra jóvenes desarmados «



Accesos hacia El Valle-Coche, El Paraíso y El Cementerio amanecieron completamente cerrados este jueves



Bandas criminales atacaron la sede de la GNB en El Paraíso



Delincuentes trancaron accesos a la Cota 905 con un autobús en llamas



Delincuentes robaron una tanqueta de la GNB en El Valle



Gobierno ofrece recompensa por 1.500.000 $ por el Koki, Vampi y Galvis



En lugar de combatir al hampa, Carmen Meléndez pidió «resguardarse» ante balacera en la Cota 905



Antímano: Fallece Jefe de la PNB al recibir un impacto de bala en la cabeza



Javier I. Mayorca: Ocho muertos y trece heridos, el saldo preliminar de los tiroteos



FAES habrían tomado garitas y puntos de observación de la banda de la cota 905



Guaidó sobre la Cota 905: Esas bandas fueron armadas por la dictadura



Solo se ve en Venezuela el Koki con las armas enciende a plomo toda Caracas y sigue feliz en las calles haciendo de las suyas mientras que los 3 de FundaREDES están presos por denunciar la presencia de grupos terroristas en Apure y en el país



Omar Zambrano: Crisis económica venezolana no tiene antecedentes en la historia de la economía moderna



En Apure al menos tres docentes fallecieron en menos de 24 horas por el coronavirus:



OVP: Para recibir visitas y comida, los reclusos de «El Rodeo III» deben pagar sumas en dólares



Denuncian que el tanque de oxígeno del Hospital Los Magallanes de Catia se está congelando por falta de mantenimiento



Freddy Guevara sobre violencia en Caracas: Es una mezcla de Cuba con Somalia



El Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión en contra de Gerardo Gil Dams. supuesto hacker que ingresó a las pantallas de varios aeropuertos del país. Dams, es señalado por la comisión de delitos informáticos, entre ellos incitación al odio, acceso indebido a sistemas protegidos, además de que se le investiga por su vinculación con el tráfico de drogas y violencia sexual.



Militares rumbearon en La Carlota por su ascenso mientras el Koki tenía su fiesta armada en la Cota 905



Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos: Escasez de combustible afecta los cultivos



“Esto no ha mejorado nada”: Persisten las colas en gasolineras de Venezuela



Sismo de magnitud 3.3 se registró en Puerto Ordaz



Presidentes de España y Lituania evacuados de conferencia de prensa tras presencia de aviones no identificados



CarnetDLaPatria Inicia la entrega del #BonoGloriosaIndependencia enviado por Maduro a través de la Plataforma Patria. La entrega tendrá lugar entre los días #8Jul al #16Jul de 2021.



Reuters: Venezuela completó el pago a Covax para recibir vacunas



Asesinatos, tortura e impunidad: HRW aseguró que Maduro no cumple con su palabra



Pacientes renales en el estado Trujillo denunciaron la preocupación que tienen con el riesgo de vida de sus familiares, ya que reciben solo dos diálisis a la semana de su tratamiento por falta de máquinas, cuando el tratamiento requiere tres veces a la semana..



Familiares y pacientes oncológicos reclamaron la escasez de medicamentos de alto costo que existe en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) de San Juan de los Morros, estado Guárico, necesarios para su tratamiento mensual



Guaidó: ¿Seguirán en desfiles y exhibiciones o ejercerán el rol que les corresponde?



Miembros de la banda del «Koki» intentaron incendiar el hotel Novo en el Paraíso.



María Corina Machado: “Tiroteo en Caracas revela ausencia del Estado de derecho”



Delsa Solórzano: “¿Cómo llegó a manos de las bandas criminales el armamento que portan?”



Despliegan puntos de control en la ARC ante presunta huida del Koki y miembros de su banda a los Valles del Tuy.



Meléndez sobre hechos de la Cota 905: No cabe duda de la complicidad de sectores de la derecha en el suministro de armas

Acceso a la Justicia: Bachelet constata que en Venezuela no hay debido proceso



Socías López: Maduro se niega a tomar medidas económicas por costo político y malestar social



El diálogo entre el régimen venezolano y la oposición se fijó para agosto en México



Incautan 104 panelas de marihuana entre Carrasquero y Paraguaipoa



Fallecen otros 9 trabajadores de la salud en el país y van 692



Derrame de petróleo en el Lago de Maracaibo, daña redes y embarcaciones de pescadores



Hasta 4 kilómetros se extienden colas por gasolina en Barquisimeto



Con venta de dólares del BCV y restricción al crédito se desacelera inflación en junio a 6,4%



La organización Foro Penal hizo una vigilia en las afueras de la Catedral del estado Mérida para pedir la libertad de Daniel Parra, quien permanece privado de libertad desde el 2017.



Un grupo de docentes adscritos a la Gobernación del estado Falcón protestaron este jueves por el incumplimiento de compromisos laborales por parte del ejecutivo regional



Aragueños protestaron para exigir vacunación



Guaidó: Maduro es responsable de financiar y generar impunidad a las bandas delictivas



Producción pesquera disminuyó 30% por déficit de gasolina



Terminal de San Antonio se convierte en el primer puerto del país autosostenible con energía solar



Misión exploratoria de la UE llega a Caracas en medio de tiroteos al oeste de la ciudad



Diputado González denuncia que desvalijan el Ferrocarril Tinaco para venderlo como chatarra.



Sebin detuvo a hombre por «hackear» pantallas de aeropuerto en Nueva Esparta



Casos de COVID-19 en Venezuela 927 nuevos casos y 14 Fallecidos



La Federación Médica aseguró que las cifras suministradas por la Adm. chavista sobre las vacunas son ‘contradictorias e irresponsables’



Dólar: 3.260.677,85 Bs/$ / Promedio Paralelo: 3.262.077,83 Bs/$



OVF: Canasta Básica Alimentaria se ubica en 300 dólares



Índice de inflación en junio con fuerte desaceleración se ubicó en 6,4 % y la anualizada en 2,615,5 %



El economista Tomás Socias López: Maduro se niega a tomar medidas económicas por costo político y malestar social



Wall Street a la baja en mercado preocupado por resurgimiento del coronavirus



Morgan Stanley sufrió el robo de datos de algunos clientes corporativos



Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en EEUU suben a 373.000



Informe forense reveló que 12 balas le quitaron la vida al Presidente de Haití



La condición de la primera dama de Haití es «estable, pero crítica»



Arrestados 26 colombianos y dos estadounidenses por magnicidio en Haití



EEUU dice que Haití no le ha pedido ayuda en la investigación del asesinato del presidente Jovenel Moïse



Gobierno de Colombia dijo que detenidos en Haití por magnicidio son exmilitares



El presidente de EE UU, Joe Biden, confirma que la salida de las últimas tropas de Afganistán se completará el próximo 31 de agosto, 11 días antes de lo inicialmente previsto



España enviará en dos semanas 7,5 millones de vacunas a Iberoamérica



EE.UU. en alerta ante el «preocupante» incremento de la variante delta



La UE alerta de una «desgracia» si no se renueva la ayuda humanitaria a Siria



Tormenta Elsa arroja lluvias torrenciales a su paso por el sureste de EEUU



Justicia mexicana declara inconstitucional penalizar el aborto por violación



Donald Trump demanda a Facebook, Twitter y Google por censura



Docenas de estados de EEUU demandan a Google por «comisión extravagante» en su Play Store



Nueva York celebró el fin de las restricciones impuestas por la pandemia con un desfile sin mascarillas



Terremoto de magnitud 6,0 sacudió el centro de California, con réplicas



Pfizer-BioNTech anunció que pedirá autorización para la tercera dosis de vacuna.



Mujeres de la Cota 905 rechazaron la llegada de comisiones policiales



Subieron a 64 las víctimas confirmadas por el derrumbe del edificio de Miami.



Un sismo de magnitud 5.0 sacude la costa de Perú



Auge de variante delta prolonga el uso de mascarillas incluso en vacunados

China anuncia una nueva ronda de multas a tecnológicas como Didi o Alibaba



Ordenan detener a exdirectivo del Ministerio de Salud de Brasil por mentir en el Senado



Boris Johnson anuncia la retirada de todas las tropas británicas en Afganistán.



Colombia reporta 577 nuevos fallecidos y acumula 111.155 muertes por covid-19



México registra un nuevo repunte de casos de covid-19 con casi 10.000 en un día



Alerta de inundación en Nueva York por fuertes lluvias provocadas por Elsa



Canadá impedirá ingreso de turistas no vacunados



Brasil superó las 530 mil muertes por Covid-19



Cuarta ola de Covid-19 crece en Portugal



Corea del Sur registra un nuevo récord de contagios de coronavirus por la expansión de la variante Delta



Se reactivó el trágico éxodo silencioso de balseros cubanos ante la penuria



Elsa avanza por el sureste de EEUU tras dejar al menos un muerto en Florida



La ONU reveló que la explotación sexual de menores aumentó durante la pandemia



Europa impuso millonaria multa contra BMW y Volkswagen



Encontraron en Botsuana el tercer diamante más grande del mundo



Bill Cosby quiere ‘volver a los escenarios’ tras salir de la cárcel



Polémico abogado Avenatti, condenado a 2 años de cárcel por extorsión a Nike



Vicente Fernández tras ser hospitalizado: Amigos, ya me encuentro bien



El rapero estadounidense Lil Baby detenido en París por transporte de estupefacientes



Juegos Olímpicos sin público por emergencia ante repunte del Covid



El Barcelona recibe 2.6 millones de euros por su participación en la Eurocopa



Sergio Ramos es presentado como nuevo jugador del PSG



Altuve descartó participar en el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas.