RETACITOS #11Jul

Cada día es más crítica la situación que están viviendo los habitantes de algunas zonas de la Capital de la República, como la Cota 905, El Paraíso, Catia, El Valle, como consecuencia de los enfrentamientos que casi a diario se producen entre las bandas, por tratar de controlar los territorios, incluso a través de las redes sociales se advierte a las personas, que no deben circular por estas zonas, porque sus vidas corren peligro, ya que quienes disparan no están mirando si se trata de funcionarios policiales o miembros de las bandas contrarias, sino que le caen a tiros a todo lo que se mueva, registrándose este miércoles en la tarde noche, la muerte de cuatro personas inocentes que no tenían nada que ver con los actores de los enfrentamientos, incluso dos de las víctimas estaban en lugares retirados y fueron alcanzados por “balas perdidas”, porque se producen descargas de ametralladoras, fusiles, pistolas y revólveres. En la mañana del jueves 8 de julio, desde las 6:00 am comenzaron los disparos, las estaciones de servicio ubicadas en los alrededores de El Paraíso anunciaron por las redes que permanecerían cerradas, debido a las condiciones de inseguridad en la zonas. Asimismo, se recomendaba a los conductores no circular por la AV. Páez debido a que los cuerpos de seguridad tenían tomados todos los accesos, aconsejando a los vecinos no exponerse saliendo a la calle y que lo mejor es que permanecieran en sus hogares. Por supuesto, las personas que habitan en el lugar viven en una situación de angustia permanente, porque no saben en qué momento comienzan los enfrentamientos, donde los chicos malos son los que mantienen el control de las mencionadas zonas.

*****

Aun cuando el ministro Petróleo anunció que en “un plazo de un mes” se acabarían las colas en las estaciones de gasolina, aun cuando es muy prematuro para ver estos resultados, para los vecinos de Palavecino, las colas para la bomba de gasolina constituyen un verdadero karma, como lo denuncian vecinos, quienes señalan que las colas son tan extensas que no se les ve ni el principio ni el fin, son varias cuadras, muchas veces los propietarios de los vehículos pernoctan y esto implica que hacen sus necesidades fisiológicas frente a las casas, convirtiendo este municipio en verdadero caos, como lo evidencia un video que fue enviado hasta nuestra mesa de redacción, en el que se observa la cola kilométrica hasta la estación de servicios, denunciando los vecinos que las personas duermen cinco o seis días en sus vehículos para no perder el puesto, con la esperanza de poder llenar su tanque de combustible. Por otra parte, para impedir que se pueda cumplir con la promesa ministerial de acabar con las colas, se han difundido informaciones que denuncian la ruptura de uno de los grandes tanques de almacenamiento de una refinería y por allí se perdieron miles de litros de combustible, además no hay que olvidar que las refinerías están trabajando a menos de un 25% de su capacidad instalada, lo que ha sido denunciado por los propios trabajadores, quienes han advertido que las colas en las estaciones de gasolina, se acabarán cuando se recupere la industria petrolera y esto aún se ve muy lejano.

Pero los problemas del municipio no se limitan exclusivamente a la situación de la gasolina, allí los vecinos denuncian la total ineficiencia en la prestación de los servicios públicos a la comunidad, incluso denuncian que el Aseo Urbano a veces se tarda hasta tres meses en pasar a recoger la basura, y esto contribuye a la proliferación de mosquitos, mosca, roedores como ratas y ratones; de paso el racionamiento del agua potable no es periódico, sino que dependen del ánimo del funcionario del guardia, o como señalan los propios vecinos, “cuando les da la gana a ellos”; mientras que la luz también se las suspenden a su antojo y en el momento menos pensado, afirmando que la prestación de todos los servicios, se caracterizan por su precariedad. Lo más preocupante de esta situación, es que se formulan las denuncias ante la Alcaldía y allí hacen caso omiso; cuan do reclaman en FunPal que es la parte del Aseo Urbano, tampoco les paran y ni siquiera reaccionan cuando la gente sale a la calle a protestar, ya que pareciera que esto los divierte, pero no se dan cuenta que esto es una humillación a los vecinos, quienes han visto en medio de la mayor in dignación e impotencia como la ineficiencia de estas instituciones, les han hecho perder su calidad de vida, de allí que nuevamente se han lanzado a las calles a protestar, tratando de recuperar esa calidad de vida que les han quitado, un derecho que se han ganado como venezolanos, confiando en que ahora cuando se acercan nuevamente las elecciones, habrá la posibilidad de no continuar eligiendo a personas mediocres, ineficientes, sino a los mejores para que se ocupen de encontrar las solución a todos estos problemas, de manera que los habitantes de Palavecino recuperen su dignidad y las perdidas condiciones de vida.

*****

Por cierto que hablando de elecciones, desde Duaca la Perla del Norte la gente también ha comenzado a movilizarse, a revisar los potenciales candidatos que pudieran tener las credenciales, la capacidad y la vocación de servicio, donde por ejemplo en el caso de la Alcaldía, por supuesto no tendrán cabida las autoridades actuales, ya que de acuerdo con las recientes elecciones del PSUV, la burgomaestre al parecer llegó detrás de la ambulancia, ya que de 97 personas que laboran en esa corporación, solo llegó a obtener 11 papeletas, lo que según indican los propios personeros de la organización política, es que ni siquiera sus compañeros de trabajo sufragaron por ella y, lamentablemente, esta es una señal inequívoca de que las cosas no se hicieron bien ni internamente, mucho menos en la parte externa, porque son muchas las quejas que se escuchan; pero además se comenta que supuestamente le habría dado entrada en la Alcaldía a algunos personajes dizque procedentes del partido del sargento de Nirgua; otros de AD alacrán de Berni y otro personaje que anda bailando en la cuerda floja, que le echa un tiro al gobierno y otro a la revolución, porque se la ha visto en actividades de la alianza democrática, pero a la vez también lo han observado en varios actos del gobierno, por lo que recomiendan ponerla una lupa a esta situación, para que se vayan a llevar una sorpresa eligiendo a un “Caballo de Troya”, a esta sección solamente le corresponde airear la preocupación que existe entre algunas personalidades muy serias de la Perla del Norte, de manera que luego no haya lamentos, tampoco las consabidas excusas, “era que yo no sabía”, así que están avisados y recuerden que guerra avisada no mata soldado y si lo mata es por descuidado.

*****

Resulta que al inquilino temporal de Miraflores le pusieron al descubierto a través de los medios de comunicación, algunas de las decisiones que resultarían fundamental para su gobierno en otras circunstancias, pero que en este año no se ha atrevido y no se atreverá a tomar, debido principalmente, al costo político que las misas podrían tener y también la situación conflictiva que se pudiera genera en todo el país con su implementación, de tal manera que se mantienen en cartera, de acuerdo con una in formación dada a conocer el jueves pasado por al analista político y económico, Tomás Socias López. Si bien es cierto que todas estas medidas han estado puestas sobre el tapete, en diversas reuniones privadas se han planteado, e incluso gente cercana al personaje la ha expuesto la conveniencia de su aplicación desde el punto de vista de mejorar los ingresos y generar un clima más confortable para el desenvolvimiento del sector empresarial privado; sin embargo, no ha sido posible y las cosas van a seguir como hasta ahora, por lo menos hasta tanto se realicen las elecciones, si es que al final se concretan. Pero lo cierto es que ya todo el mundo está enterado que el susodicho no quiere sabe nada de la eliminación de la gasolina subsidiada, la reducción del encaje legal, la eliminación del decreto de exoneración de impuestos a los productos importados y la reconversión monetaria, medidas que el gobierno se niega a tomar debido al costo político en un año electoral y el malestar que pudieran generar. Sin embargo, de todas la más sensible es la correspondiente a la eliminación de la gasolina subsidiada, sin que se descarte la posibilidad de ir progresivamente desmontando este sistema progresivamente, sin mucha precipitación, de manera que pase desapercibido, pero hay muchos sectores que se verían afectados, especialmente el transporte de pasajeros; en relación con el encaje bancario, el régimen sigue empecinado en que una reducción abriría nuevamente el crédito bancario y la gente se volcaría a comprar dólares, llevando el tipo de cambio a la estratósfera. Lo cierto, habrá que estar atento para ver si cambia de opinión y da su brazo a torcer.

*****

La pasantía por la gobernación no le ha servido de mucho al encargado, por qué no escarmienta y con el caso de las vacunas le acaba de ocurrir lo mismo que le pasó recién llegado al cargo cuando se puso a hablar del Sistema Eléctrico y como con la adquisición de unos equipos, resolvería el problema de los racionamientos de luz en la región. Tampoco aprendió la lección, con la metida de pie del ministro de Salud, cuando dijo públicamente que ya el 90% del personal de salud del país estaba vacunado. En esta oportunidad, el dirigente gremial Alberto Domínguez con números en manos, le echo por tierras las cifras que el gobierno regional presentó sobre la población vacunada, donde señalaba que se habían vacunado 92.000 larenses, lo que representaría el 4,2, estimándose que a este ritmo se vacuna ría el rebaño a finales del 2022 o comienzos del 2023, lo que dejaría a los larenses totalmente rezagados y a merced del Covid-19. La propuesta de 220 puestos de control para arribar al mes 12 con el 70% de la población vacunada, lo cual no es descabellado, siempre y cuando se despolitice el tema vacunación y no se utilice como materia de campaña electoral. Domínguez expone “Si somos 2.200.000 Larenses, el 70% seríamos 1.540.000, y si se han vacunado 92000 Guaros, nos faltarían 1.448.000, si lo dividimos en tres meses que faltan para octubre eso daría que 482.666 y a su vez representaría 16.088 cada día y si lo dividimos entre 8 horas 2011 Larenses cada 60 minutos”. Y remata la faena:¿Sr Gobernador encargado, con los pocos puntos de vacunación que tienen ustedes, de dónde saca la información que en Octubre se tendría el 60% vacunados? Definitivamente, los números no cuadran. Ahora bien, ¿Cuántas perdidas de vidas más se necesitan para que entendamos está cruel realidad?.

*****

El movimiento sindical organizado del estado Lara sigue moviéndose a todos los niveles, buscando apoyo para fortalecerse y adquirir la solidez y la solvencia necesaria para asumir posiciones a la hora de defender los intereses de los trabajadores, sobre todo en el ámbito de la administración pública, donde las relaciones obrero patronales no existen y el tratamiento a quienes laboran en este sector, es peor que si fueran peones de hacienda mandados por caporales. Tras estos objetivos, el pasado miércoles 7 de julio, la dirigencia del Sindicato de Empleados Públicos del Ejecutivo del Estado Lara (SEPEEL), se reunió con los trabajadores de la Biblioteca Pública “Pio Tamayo” para escuchar sus planteamientos y hacerse solidarios con ellos, pero a la vez denunciar las reiteradas violaciones a sus derechos laborales más elementales. En este encuentro se pasó revista a temas como la situación actual de los trabajadores afectados por Covid-19; plan de vacunación para todos los trabajadores del Sistema de Bibliotecas; condiciones de bioseguridad para laborar; suspensión de salarios, beneficios de gas, bolsa de comida, de manera arbitraria; deuda de diferencia de vacaciones y aguinaldos desde el 2019 al 2021, deuda de 7 meses de uniformes, explicación de los 600 petros asignados por la gobernadora a la Institución; dotación de bibliografía, actualización de equipos tecnológicos, cálculos de las primas por hijos, de antigüedad y profesionalización de acuerdo con la Convención Colectiva, cambio de la analista de nómina asignada por la gobernación para la biblioteca, utilización de manera ilegal de las instalaciones de la Biblioteca “Pío Tamayo” como depósito de gasolina. De manera que son numerosos los temas a ser resueltos a la mayor brevedad, gracias a las luchas del movimiento sindical.

*****

Sería interesante averiguar en cual artículo del Código de Comercio, de la Ley de Propiedad Horizontal, de los estatutos de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, existe alguna normativa que faculte a los directivos de las Juntas de Condominio a condicionar a los inquilinos que tienen sus negocios dentro de las infraestructuras de los CC, las ventas de los bienes y servicios que comercializan, lo que al parecer viene ocurriendo en un CC ubicado al frente de la Iglesia San José, con nombre sideral. Lo más inquietante de esta situación, es que los inquilinos no se atreven a alzar sus voces y exponer las denuncias y señalar, por ejemplo que nos les permiten comercializar teléfonos, celulares y otros rubros; tampoco les permiten cambiar y vender rubros distintos a los que comercializan regularmente, pero al parecer las razones de fondo es que supuestamente algunos integrantes de la JC también venden celulares y accesorios y dizque utilizan sus posiciones para sacar del medio a la competencia, en una acción inmoral y aberrante, porque deberían competir de acuerdo a las reglas del mercado. Asimismo, deberían revisar el cobro del condominio en dólares, ya que deben estar conscientes de la dramática caída de la demanda debido al deterioro del poder adquisitivo del salario. Se comenta en los pasillos del cosmonauta, que la junta dizque tiene tarifados dentro del gobierno regional y así fácilmente pueden detectar quien formula las denuncias; sin embargo, como no soy escaparate de nadie ni tengo compromisos, pongo al descubierto esta anómala situación.

Seguimos con los centros comerciales de Barquisimeto, ya que se da el caso de un viejo CC ubicado en la carrera 19 con Pedro León Torres, donde desde hace varios meses se ha registrado un cambio drástico en las relaciones comerciales entre los inquilinos, algunos con más de 30 años allí instalados y los propietarios, lo que al parecer ha surgido supuestamente con un cambio de la inmobiliaria, que comenzó a ajustar todos los meses los alquileres, pagaderos en dólares, desconociendo los contratos suscritos, incluso el pago anual de algunos inquilinos, proponiendo ajustes desproporcionados, porque no le están haciendo ninguna mejora a la infraestructura del CC, siendo la intención lograr desalojar a la gente. Existe constancia de que los usuarios no se niegan a pagar, pero ante las exageradas apetencias, se les ha puesto cuesta arriba cumplir con sus obligaciones. Esto ha generado dizque la inmobiliaria les haya enviado a los inquilinos que aún están en el CC, una comunicación supuestamente muy persuasiva, pero luego de leerla nos suena más bien a “intimidatoria”. Se olvidan que hay una disposición oficial del gobierno que prohíbe este tipo de práctica, como el aumento desproporcionado de los alquileres, dentro del Decreto de Emergencia, incluso no se puede desalojar a los inquilinos que no puedan pagar el alquiler, de tal manera que diera la impresión que están jugando con candela, además se olvidan que la avaricia rompe el saco. Estaremos muy atentos a ver qué es lo que allí sigue pasando.

Denuncian vecinos, en una urbanización que es estrictamente residencial, cuyo uso es incompatible con las actividades comerciales, se ha comenzado a promocionar la apertura de un centro comercial y refieren a la Urbanización Barici, de Barquisimeto, al parecer sin estacionamiento y violentando las normativas fundamentales, desde el punto de vista de la zonificación, lo que pareciera indicar que pudiéramos estar en presencia de presuntos hechos irregulares para obtener una permisología que, de todas todas, está al margen de la ley, suponiendo nosotros que no somos especialistas en materia de urbanismo, que se están aprovechando de la inexistencia del Plan de Desarrollo Urbano Local (Pdul). Por supuesto que esto no es nada nuevo en la región, en muchas oportunidades estas construcciones irregulares se han permitido, y posteriormente cuando comienzan a registrarse el congestionamiento de las vías y otros problemas vehiculares, es cuando se dan cuenta que hacen falta los estacionamientos. Lamentablemente, mientras en las instituciones que se encargan de otorgar estas permisologías, haya personal mal pagado, trabajando en condiciones infrahumanas, donde muchas veces son tratados como esclavos, existe el riesgo de que se sigan repitiendo estos hechos, porque utilizan la excusa de que violentar las normas, para poder sobrevivir.

*****

Siguen multiplicándose las denuncias sobre hechos irregulares en el Parque Zoológico Bararida, por parte de los trabadores, quienes aún siguen a la espera de respuestas a los problemas planteados por parte del gobernador; denuncian por ejemplo la presencia de un profesional con Covid-19 y dizque sigue laborando; denuncian desde hace cuatro meses los animales que requieren alimentos concentrados, no los comen porque n o llegan , esto se ha denunciado a los veterinarios , tampoco llega heno, mucho menos frutas y verduras y cuando llegan dizque están en estado de descomposición; no hay agua potable para el personal, no se cumplen los procedimientos administrativos; denuncian que el Rinoceronte cada día está más flaco y enclenque por la falta de atención y medicamentos, resultando lo peor que hay facturas por medicinas que nunca llegaron, de lo cual podrían dar fe quienes laboran en la sección de manejo y salud animal, Nunca se dio respuesta tampoco al destino de los dólares que entran en efectivo por taquilla al parque; tampoco los dineros que generan los locales arrendados, estimándose que el día en que a la Contraloría del estado Lara se le ocurra hacer allí una auditoría, se van a llevar una sorpresa descomunal, casos estos que también han sido elevados a la consideración del encargado. A propósito, habrían comprado una correa para el camión que costo entre 10 y 15 dólares y presuntamente la facturaron por 80 dólares, ¿Qué talco? Y aún siguen las denuncias.

*****

Sería interesante averiguar si es cierto que la Comisión Presidencial para la Reestructuración del Poder Judicial, supuestamente se ha dedicado a recorrer los distintos centros penitenciarios del país para poner en libertad a los reos con delitos menores, a los cuales no se les había terminado de cerrar sus procesos, por lo tanto aún no tenían sentencia definitiva, ya que al parecer esto forma parte de las estrategias del régimen, para lavarse un poco la cara luego de la ratificación por parte de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien con firmó que existían todos los indicios para asegurar que se continuaban violando los derechos humanos de los ciudadanos en el país, sobre todos de los presos políticos, y de las ONG defensoras de los DDHH. La última comiquita del régimen, al parecer en reacción a la posición de Bachelet, fue la detención arbitraria e injusta de Javier Tarazona, director de Fundaredes, conjuntamente con un hermano y un activista de la fundación, lo que ha provocado indignación y todas las organizaciones tanto nacionales como internacionales siguen reclaman do su liberación inmediata, pero recordemos que al igual que Juan Requesens y Roland Carreño, este es un juicio político y no será fácil que logre su libertad en el corto plazo.

JBS