Denuncian falta de insumos en el hospital Pastor Oropeza de Barquisimeto #15Jul

Pacientes recluidos en el Hospital del Seguro Social Dr. Pastor Oropeza Riera, al oeste de Barquisimeto, denunciaron escasez de insumos como alcohol, gasas, algodón y guantes en este centro de salud.



Una persona hospitalizada desde hace 3 días, quien prefirió resguardar su identidad, relató a ElImpulso.com que tampoco reciben las comidas correspondientes durante su estadía.

Agregó que durante el tiempo de hospitalización ha gastado al menos 400 dólares, pues todo lo ha tenido que comprar.



“A mi me operaron de la vesícula y en una oportunidad una de las enfermeras me tuvo que limpiar la sangre con papel de cuaderno porque no hay insumos, no hay nada”, contó.



Afirmó al equipo periodístico que el personal de limpieza no tiene cómo realizar sus labores. “Le cedí unos guantes a una de las señoras porque no cuentan con lo básico”, acotando que a pesar de las dificultades económicas, quiso apoyar de alguna manera a quienes se esfuerzan por mantener operativo el lugar.



Por último, aseguró que ante las condiciones en las que actualmente se encuentra este centro asistencial, urge que las autoridades trabajen por solventar estas necesidades, ya que muchos de los pacientes que asisten a este centro de salud son de bajos recursos.



“He podido notar que asisten muchas personas de El Tocuyo, Quíbor y Cubiro”, concluyó.