Francisco Monaldi: Sin solución a la crisis política, Venezuela no podrá volver a despegar hacia su recuperación

Si no hay una solución a la crisis política, Venezuela no va a poder volver a despegar en su recuperación, asegura el economista Francisco Monaldi, PhD en Economía Política de la Universidad de Stanford y Maestría en Economía de la Universidad de Yale, durante su intervención en el foro “Hacia el milagro económico venezolano”, organizado por el Observatorio Venezolano de Finanzas.

Asegura que pueden producirse “rebotes” en la economía, este año ha habido un repunte en los precios del petróleo, lo que puede hacer creer que hay un cierto repunte de la actividad económica, simplemente porque la economía tiene que ver con las importaciones, pero este no será un crecimiento sustentable que vaya a hacer que el país se recupere.

Señala que Venezuela tiene que reinsertarse en la economía mundial y esto no va a ocurrir si se considere a nivel internacional, que en el país hay una dictadura donde no se respetan ni los derechos más básicos de los ciudadanos y mucho menos las reglas democrática; Venezuela está atravesando una situación catastrófica que no es normal, pero el mundo tiene claro que el país vive una situación de catástrofe y esto no será posible sin una resolución política de lo que está pasando en el país.

Señala asimismo, que también requiere el país de aportes masivos de capitales privados, el Estado venezolano está quebrado, tiene una deuda que en proporción a sus exportaciones, es la peor del mundo, obviamente se requiere reestructuración de deuda, que tampoco va a ocurrir sin apoyo de la comunidad internacional.

Otro elemento es el levantamiento de las sanciones internacionales, pero hay que tener un mínimo de credibilidad y horizontes de largo plazo, de políticas económicas para que pueda haber un crecimiento económico acelerado y, finalmente, un equipo con individuos que tengan credibilidad, capacidad técnica y credibilidad política para poder acometer las difíciles reformas que hay que ejecutar en Venezuela.

“Es una situación difícil, porque estamos partiendo de un régimen autoritario, dictatorial, una sociedad que se ha polarizado mucho en los últimos años, lo que hace que sea muy difícil hacer política efectiva de largo plazo, además hay un descreimiento de loa venezolanos por la política, no hay liderazgos en estos momentos en Venezuela, ni siquiera en la oposición, que tengan un apoyo generalizado porque la gente está cansada de que este desastre continúe y no le vean una salida; además hay una destrucción del sector privado, que hace también difícil, porque la sociedad venezolana tiene todo muy concentrado en manos del Estado, que es muy pobre en comparación con lo que fue, comparado con otros países, en términos relativos era el actor más poderoso de la sociedad que está tremendamente empobrecida; la migración masiva del país también es un elemento constituye un problema significativo”.

Monaldi señala que además de la solución política, se requiere que una parte importante de lo que sigue siendo el chavismo o soporte del régimen, que acepte las reglas democráticas del juego, lo cual ha sido difícil en otras sociedades con movimientos políticos tremendamente autoritarios que salen del poder, pero sin eso va a ser complicado y sin que las élites económicas y políticas del país tengan como un horizonte el largo plazo.

Monaldi fue categórico al señalar, que sin los elementos básicos antes expuestos, cree que no hay vías.