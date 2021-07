InfografíaIMP Déficit de ambulancias: La agonía de un servicio que no salva vidas #15Jul

- Publicidad -

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) debería existir una ambulancia operativa y con el equipamiento básico por cada 25 mil habitantes. Al observar la realidad en el estado Lara es posible constatar que se rompe esa regla o recomendación del organismo internacional, debido al déficit de ambulancias que hay en la entidad.

“No me dejes morir”, le dijo Hilda Lameda a su colega Adriangel Nieves, tras ser mordida por una serpiente en Carora, municipio Torres, estado Lara. La desesperada petición de esta fémina no pudo ser cumplida debido a que la ambulancia, donde iba ser trasladada a otro centro asistencial, no tenía gasolina. Era la única ambulancia disponible en la entidad.

La enfermera falleció porque no se le pudo suministrar el suero antiofídico. Su vida se perdió entre burocracia y súplicas de sus familiares a las autoridades encargadas de las estaciones de servicio.

Este es solo uno de los casos que se han presentado en Lara debido al déficit de ambulancias al servicio de la ciudadanía. El presidente del Sindicato de trabajadores del IVSS en la región, Alberto Domínguez reveló a Elimpulso.com que el déficit de ambulancias en Lara se ubica en 90%.

Denunció que actualmente el déficit de ambulancias es evidente porque solo hay ocho unidades parcialmente operativas de las 95 que deberían prestar el servicio para atender a una población de aproximadamente 2.000.000 de habitantes, de acuerdo con el último censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el año 2011.

El sindicalista indicó que, por ejemplo, el municipio Iribarren, que es el de mayor densidad poblacional (1.450.000 personas aproximadamente) debería tener 63 ambulancias, pero de los 7 principales centros de salud solo uno cuenta con una que pertenece al Centro Ambulatorio Rafael Vicente Andrade (Carva) de Barrio Unión, dependiente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

En el municipio Torres, de acuerdo con la investigación del citado dirigente, solo está operativa una ambulancia de las ocho que deberían existir para atender a los 193.000 habitantes. Afirma que el vehículo de emergencia operativo fue adquirido gracias a los esfuerzos de la comunidad de Curarigua, mientras que el resto del municipio no posee ambulancia.

La causa y la soluciuón al déficit de ambulancias

Durante esta investigación Domínguez precisó que la mayoría de las fallas en las ambulancias que están en Lara son por “mecánica sencilla o liviana, batería, arranque, alternador, cauchos o cambios de piezas de motor”.

El sindicato del IVSS propone habilitar al menos una ambulancia por municipio a través de un convenio con las autoridades regionales y la Asociación de Repuesteros de Lara, a quienes se les pueda prestar servicios de salud para los trabajadores de sus empresas a cambio de la colaboración con ciertos repuestos que requieran las ambulancias.

“Desde algunos hospitales los trabajadores nos informan que varias de estas ambulancias están en talleres desde hace años, otros nos dicen que están en calidad de “comodato” a Defensa Civil o a los Bomberos”, manifestó Domínguez, quien mencionó que mientras se presenta este déficit de ambulancias públicas, los ciudadanos que tengan la posibilidad económica deben acudir al servicio privado cuyo costo es de entre 50 y 500 dólares dependiendo la distancia del traslado y condición del paciente.

Ayuda parcial

En agosto de 2020 Carmen Meléndez, quien ocupaba la Gobernación de Lara, inauguró el Centro de Comando y Control Integrado de Ambulancias con 13 unidades operativas para la atención en la entidad; sin embargo Elimpulso.com pudo conocer que actualmente no existe la totalidad de unidades operativas con las que inició actividades dicho centro.

Un usuario que pidió el anonimato, llamó este martes 13 de julio a dicho servicio y le explicaron que no poseían unidades disponibles, pero podía agendar su cita con antelación para prestarle el servicio que es gratuito. Al parecer, encontrar una unidad disponible al momento, es cuestión de suerte. Para contactar este servicio se debe llamar al 0251-4436359.

#18Oct 📸|| Inauguramos el Centro de Control y Comando Integrado de Ambulancias del estado Lara. En estos espacios hemos habilitado 13 unidades y un personal profesional que brindará toda la atención a nuestros pacientes las 24 horas del día. #VenezuelaVenciendoAlCOVID19 pic.twitter.com/K52QTmpJk1 — Carmen Meléndez (@gestionperfecta) October 18, 2020

Traslados imporovisados

En redes sociales han quedado documentados casos de personas que han tenido que ser trasladadas, con evidente situación crítica, en cualquier medio de transporte improvisado.

El periodista Junior Parra denunció el 8 de septiembre de 2020 que en Manzanita, Simón Planas utilizaron a un burro para trasladar a un paciente hasta el ambulatorio de ese sector.

Por la falta de gasolina y ambulancias trasladaron en BURRO a un paciente al Ambulatorio de Manzanita, municipio Simón Planas, estado Lara. (📷Cortesía). #Lara pic.twitter.com/RURSyMQ1Xl — Junior Parra (@JuniorParra19) September 8, 2020

Por otro lado, la organización Médicos Unidos de Venezuela condenó a través de su cuenta de Twitter que en Venezuela se deba trasladar a personas con un yeso en la pierna utilizando una carretilla de carga. Acompañaron la denuncia realizada el 23 de junio de 2021 con un video de la situación, no obstante no especificaron la zona en la que ocurrió.

Peligroso sistema de salud.



Cotidianidad en los centros hospitalarios de Venezuela mal llamada potencia. Carretilla para cargar bultos son utilizadas para trasladar pacientes enyesados. Destrucción total del sistema de salud. #ProhibidoOcultar

Vídeo cortesía. @NotiSalud @nohemra pic.twitter.com/WUFQuIA4g5 — Médicos Unidos Vzla (@MedicosUnidosVe) June 23, 2021

Colegio de Médicos exige dotación de ambulancias

El presidente del Colegio de Médicos del Estado Lara, doctor René Rivas indicó a esta casa editorial que hasta ahora las autoridades no han accionado para garantizar un traslado óptimo de pacientes en la entidad, y la evidencia está en que las pocas unidades que existen están en muy precarias condiciones de funcionamiento.

“Nuestro llamado es a las autoridades para que de una vez por todas fortalezca la dotación de ambulancias en el sistema público de salud regional que comprende una serie de instituciones hospitalarias tipo 1 y requieren vehículos con característica óptimas para que no tengan que ser trasladados los pacientes en camionetas, camiones o cualquier medio de transporte no adecuado”, sostuvo.

En datos

De acuerdo con los datos aportados por el Presidente del Sindicato de trabajadores del IVSS Alberto Domínguez, el déficit de ambulancias en el resto del estado Lara se expresa de la siguiente forma:

El municipio Morán donde hay unos 123.000 habitantes debería tener 5 ambulancias pero solo hay una.

donde hay unos habitantes debería tener 5 ambulancias pero solo hay una. En el municipio Urdaneta donde hay 63.000 habitantes deberían estar en servicio 2 ambulancias y no hay ninguna operativa.

donde hay 63.000 habitantes deberían estar en servicio 2 ambulancias y no hay ninguna operativa. En el municipio Crespo tampoco hay unidades en servicio, sin embargo deberían estar dos ambulancias para atender a los 44.000 habitantes.

tampoco hay unidades en servicio, sin embargo deberían estar dos ambulancias para atender a los habitantes. En el municipio Simón Planas actualmente existe una ambulancia en la estación de bomberos y efectivamente para la población de 30.000 habitantes corresponde 1, mas no está en un centro de salud.

actualmente existe una ambulancia en la estación de bomberos y efectivamente para la población de 30.000 habitantes corresponde 1, mas no está en un centro de salud. En el municipio Palavecino donde habitan unas 171.000 personas deben existir 7 ambulancias pero solo está operativa una que es la del cuerpo de Bomberos.

donde habitan unas 171.000 personas deben existir 7 ambulancias pero solo está operativa una que es la del cuerpo de Bomberos. En el municipio Jiménez hay una ambulancia operativa en el Hospital, pero debería contar con 4 para los 84.000 habitantes.

En agosto de 2009 el fallecido expresidente de Venezuela Hugo Chávez regaló 170 ambulancias a Bolivia, durante el mandato de su aliado Evo Morales, las cuales fueron entregadas en el estadio Hernando Siles de La Paz. Durante el mismo mes hubo una explosión en la refinería de Amuay, Estado Falcón, y los heridos y fallecidos fueron trasladados en camionetas.

La realidad constatada tanto por los trabajadores de la salud en Lara, como por los consultados por Elimpulso.com es que el déficit de ambulancias supone un riesgo inminente para quienes requieren atención de emergencia.