Son Titulares jueves #15Jul

Freddy Guevara fue enviado a tribunales en Caracas tras su injusta detención

Continúan las protestas por combustible en el estado Bolívar.

Gobierno interino denuncia hostigamiento: Presencia de FAES en casa de los padres de Luis Somaza

La UCV pasó de Patrimonio Cultural de la Humanidad a un estructura a punto del colapso

A dos años de su inauguración el ferrocarril Guacara-San Diego continúa paralizado

«El Koki» es «un niño de pecho» en comparación con Maduro y sus esbirros, asegura Ledezma

Capturan infraganti a dos funcionarios de la policía de Zulia cobrando una extorsión

Venezuela cae al puesto 11 entre los países con mayores reservas petroleras recuperables

Guaidó: No podemos permitir que se normalice la barbarie que pretende imponer la dictadura

Fotos del Cunaguaro que fue hallado en la Cota 905 deja ver las joyas de la funcionaria que lo sostuvo, algo muy poco usual en esos niveles.

“Hoy la pobreza extrema supera el 70% en el país»

Víctimas de violaciones de DDHH en Venezuela se reunirán con el nuevo fiscal de la CPI

Abatido por la DIP de la PNB alias “el pollito” otro supuesto miembro de la banda del “Koqui”

Régimen de Maduro anuncia que Procuraduría General de Italia aceptó extradición de Rafael Ramírez

Laser Airlines reactivará varias rutas en Venezuela el 19 Jul

Luis Florido: El único asociado con los delincuentes es Nicolás Maduro y su régimen

Activistas de derechos humanos de Barinas insisten en la liberación de Javier Tarazona.

Productores agrícolas en Mérida cerraron vía para exigir despacho de combustible.

Vacunas de Sinopharm o Sinovac serían las opciones que tendría Venezuela a través de Covax

Agua y electricidad son los servicios «peor valorados» en Venezuela

Tránsito por puente Simón Bolívar sólo está autorizado para casos humanitarios

Habitantes de la Cota 905 denunciaron que policías robaron su comida durante operativos.

Trabajadores de la salud dependientes de la gobernación de Anzoátegui exigieron pago de beneficios.

RedesAyuda denuncia que Cantv estaría aplicando un bloqueo de HTTP a Twitter y Youtube

Luigi Pisella, nuevo presidente de Conindustria para el periodo 2021/2023

Premio IPYS de periodismo recibió 105 postulaciones en tres categorías

Nada convincentes explicaciones del gobierno sobre acontecimientos de la Cota 905

El aumento del trabajo infantil en Venezuela es otro de los estragos de la crisis, afirma UNETE

Pacientes oncológicos en Lara deben tener 7 mil dólares para costear tratamientos

La Vega fue epicentro de nuevo enfrentamiento policial con miembros de la banda «El Mayeyas»

Gobernadora Tachirense activa plan de contingencia ante temor de que el IVSS se quede sin oxígeno

CANTV explica que corte de fibra óptica en Falcón causa falla de internet de media Venezuela.

Se produjo otro derrame petrolero en Anaco

Dirigentes de VP aseguran que hubo «falsificación de mensajes»

Más de 3 mil trabajadores sanitarios de Monagas no reciben beneficios

Barquisimetanos denuncian retrasos en el proceso de actualización de datos del Registro Electoral

Sorpresiva tormenta estremeció a Carora con vientos a gran velocidad.

Muchas preguntas y pocas respuestas oficiales sobre el operativo en la Cota 905

Maduro anuncia que el 7+7 podría ser eliminado el próximo domingo:

Guaidó catalogó como sadismo la detención de familiares de activista de VP

Productores de café tomaron estaciones de servicio de Chabasquen por escasez de combustible.

Familiares de privados de libertad protestan frente a los tribunales de Acarigua.

Voluntad Popular denuncia que la dictadura de Maduro arrestó a la madre de Javier González ‘El Gocho’

Delsa Solórzano: “Amedrentar y detener familiares son prácticas aberrantes de sistemas medievales atrasados”

Régimen chavista detuvo arbitrariamente a Jairo Pérez, dirigente social de La Vega

Lester Toledo dejó claro que no se prestará para la feria electoral del chavismo

Sebin allana arbitrariamente sede de FundaRedes mientras Tarazona sigue detenido

También estarían allanando la casa de la mamá del presidente de la organización, Javier Tarazona, en el sector La Concordia del municipio San Cristóbal del estado Táchira.Dip. Hernández: ‘Explosión que generó el grito de ‘Cuba libre’ hace tambalear los cimientos del régimen venezolano’

El Tribunal de la UE rechazó levantar sanciones contra 9 funcionarios del régimen de Maduro, entre ellos Cabello, William Saab y Delcy Rodríguez Diosdado dice que está «resuelto el tema» de la Cota 905: «Es una zona completamente libre».

Partidos políticos de Guárico repudiaron los atropellos contra dirigentes de la oposición.

Familias del sector Decoral en Falcón llevan 5 días sin luz.

Sociedad civil y partidos unitarios en Carora exigen liberación del diputado Freddy Guevara.

Al menos 6 días lleva cerrada la vía Machiques – Colón. Desde el pasado viernes 9 de julio miembros de la comunidad indígena yukpas se encuentran apostados en la troncal 6 del estado Zulia, en exigencia de atención gubernamental.

Protestan en la comunidad de El Hato por falta de agua. La mañana de este miércoles y por segundo día consecutivo, los vecinos de la comunidad de El Hato, municipio Falcón, se alzaron para exigir suministro de agua.

Funcionarios del SEBIN y la FAES practicaron allanamiento en la casa materna del director general de FundaREDES, Javier Tarazona.

Falta de combustible y de créditos redujo siembra de maíz y de arroz en Venezuela, alertan ingenieros agrónomos

Agricultores: Se han perdido al menos 70 mil toneladas de alimentos sólidos

Gobierno solicitará a España extradición de Leopoldo López

Cámara de Turismo de Bolívar pide celeridad en la vacunación para reactivación turística

Maduro libera a los familiares del activista político Javier ‘El Gocho’ González luego de permanecer más 24 horas secuestrados

Órdenes de captura contra Yon Goicochea y Hasler Iglesias por actividades terroristas.

Crudo Brent se ubicó este miércoles en $74,77

Prohíben velorios de fallecidos en enfrentamientos de la Cota 905

El dólar paralelo pega un brinco y cierra este 14 Jul en Bs. 3.528.301

Dólar paralelo en Venezuela llegó a nuevo máximo histórico al superar los Bs.3.500.000,00

El sector automotriz ensambló un solo carro en lo que va de 2021

República Dominicana sube el salario mínimo el 11 %, hasta los 208 dólares

Reserva Federal confía en que la inflación en Estados Unidos cederá

Bank of America gana 17.274 millones en el primer semestre, un 129 % más

La Comunidad de Madrid ilumina su sede con los colores de la bandera cubana

Los cubanos siguen sin Internet y recurren a las VPN para burlar la censura

“No hay marcha atrás”: Disidentes cubanos continúan firmes en busca de un cambio a pesar de la represión

Dictadura cubana detuvo a una pareja de periodistas por participar en las protestas

Aseguran que dimitió el viceministro del Interior de Cuba, por estar en desacuerdo por el uso de fuerza excesiva contra los manifestantes, el gobierno cubano lo desmiente.

Fue restablecido el internet móvil en Cuba, pero sin acceso a redes sociales

Propondrán la prohibición de vehículos con diésel y gasolina en Europa

El Reino Unido prohibirá los camiones con motor de combustión en 2040

Kremlin rechaza regularizar las uniones de personas del mismo sexo en Rusia.

Rusia: opositor ruso fue condenado a 10 días de arresto por lucir camiseta de Navalni en la Plaza Roja

El jefe de seguridad del presidente Jovenel Moise no acudió al interrogatorio en Haití

Esbirros cubanos dispararon a manifestante en su casa, frente a su familia

Funcionarios policiales del régimen cubano se unieron a los manifestantes en Camagüey

Continúa la represión en Cuba: Régimen arremete contra ciudadanos en sus hogares.

Raúl Castro se pone al frente de la represión en Cuba

El Psoe condenó la detención de Freddy Guevara y solicitó su liberación inmediata

La mitad de Haití pasa “hambre pura”, alerta la FAO

Canadá sanciona a 15 altos funcionarios del gobierno de Nicaragua

HRW repudia el silencio de Michelle Bachelet sobre la represión criminal en Cuba

Senador Bob Menéndez aseguró que no habrá una intervención militar en Cuba

Manifestantes cubanos le gritaron «asesino» a Ramiro Valdés en su cara

Tras las masivas protestas, la dictadura castrista autorizó temporalmente la importación de medicinas y alimentos

Dictadura en Cuba recluta a menores de edad para reprimir a manifestantes

Jamaica planea pedir indemnizaciones por esclavitud a Reino Unido

Bolsonaro será trasladado a Sao Paulo para una posible cirugía intestinal

Brasil sumó casi 58 mil casos en las últimas 24 horas, con pandemia a la baja

Trinidad y Tobago repatría a primer grupo de 124 venezolanos

Gatilleros asesinan a un venezolano en la Guajira, Colombia

Israel descarta un cierre nacional por el COVID-19, pero refuerza las restricciones

El presidente del Senado brasileño, autorizó prorrogar por 90 días la comisión que investiga posibles fallos, omisiones y sospechas de corrupción en la gestión de la pandemia de #coronavirus que han salpicado al presidente Jair Bolsonaro.

Hallaron dos cadáveres en la antigua mansión Versace de Miami Beach

Ecuador declaró estado de excepción por la variante Delta

EEUU condenó que Irán intentara secuestrar a una periodista para enviarla a Venezuela

FDA: Vacuna de Johnson & Johnson puede ocasionar síndrome de Guillain-Barré

Huyendo de la crisis y los prejuicios en el extranjero, los venezolanos acuden en masa a EEUU

La violencia y los saqueos no ceden en Sudáfrica: Hay 72 muertos y el gobierno desplegó 2.500 militares

Pakistán cierra el paso fronterizo con Afganistán, ahora tomado por los talibanes

El equipo de Ábalos mintió: Sí opinó sobre el rescate de Plus Ultra y dijo que era “necesario”

El papa Francisco salió del hospital tras su operación de colon

Más de 5.000 detenidos en Cuba, incluyendo 120 activistas y periodistas

Dos zonas de Ecuador bajo estado de excepción por la variante delta

Argentina supera los 100.000 muertos por covid-19

Suben a 96 los muertos en el derrumbe de edificio residencial en Miami-Dade

Citaron a Morodo para interrogarlo por comisiones que pagó a mano derecha de Chávez

Perú mantiene suspendidos los vuelos procedentes de Brasil, India y Sudáfrica

Twitter elimina Fleets, apenas tras 8 meses de su creación

Apple lanza para los iPhone 12 una batería portátil de carga por inducción que se sujeta magnéticamente a los teléfonos

Los Billboard de la Música Latina se entregarán en Miami el 23 Sep

Britney Spears podrá elegir a su abogado por primera vez en 13 años

Suspenden por dopaje a dos nadadores rusos que debían viajar a Tokio

Aseguran desde España que hay un principio de acuerdo entre el Barcelona y Leo Messi

Boris Johnson quiere prohibir entrada a estadios de fútbol británicos a los autores de insultos racistas

Peloteros cubanos aparecieron en el Juego de las Estrellas con el mensaje de «Patria y Vida»

El VAR tuvo un 100 % de acierto en la Eurocopa, según la Uefa

Detectan un brote de coronavirus en varios buques de la Marina británica

A new MLB record for the Venezuelan Pablo López: 9 strikeouts in a row!!

Saludos.

La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz …

