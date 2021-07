RETACITOS #18Jul

- Publicidad -

Existe una gran expectativa en torno a las instrucciones del inquilino temporal de Miraflores, de ordenar la eliminación total de las alcabalas y puntos de control en todo el territorio nacional, no solo en los centros poblados donde tienen a monte a los motorizados, sino en las distintas carreteras donde bajan del equino, en dólares a los transportistas de alimentos y quien no pague en divisas, igual lo bajan cobrándole con un “Guacal surtido”, de manera que ojalá se cumpla la medida, ya que esta sería un acción efectiva para acabar, o al menos disminuir un poco el matraqueo y extorsión de la mayoría de funcionarios policiales en contra de la ciudadanía que ya no aguantan el “parquéate a la derecha y saca un verde, una caja de productos o una cesta de frutas o verduras”. Muchos de los “gochos” a los que le compramos las verduras, las hortalizas, tomates, repollos, cebollín, pimentón, patilla, melón y lechoza, aseguran que para poder mantenerse en las rutas, deben pagar el gasoil al precio que lo consigan; pero además, deben disponer de un presupuesto aparte para satisfacer la avidez de los distintos puntos de control en la vía, afirmando que en rutas largas como de Mérida a Caracas oscilan entre 15 y 25 lugares donde tienen que pagar las “vacunas” de lo contrario los detienen por tiempo indefinido, bajo cualquier pretexto. Suponemos que Miraflores le hará un seguimiento a esta orden, porque conociendo que cada comandante de un cuerpo castrense en un estado, o un pueblo se considera un “reyecito” al que hay rendirle pleitesía y que nada le importa no acatar la disposición.

Sería interesante averiguar si es cierta esta historia que cuenta un trabajador de la Biblioteca Nacional, que de resultar con algunos visos de realidad merece el mayor repudio, porque no se puede sacrificar por comodidad y confort personal, documentos históricos invaluables. Al parecer afirman que fue designado en una alta posición un militar, quien de entrada afirmó que en el lugar “hacía mucho frío. Le explicaron que era la temperatura requerida para conservar las colecciones antiguas. Por supuesto desconociendo que no estaba en un cuartel, que los empleados no eran soldados de un batallón y para demostrar quién era el jefecito, ordenó que apagaran los aires y abrieran las ventanas. Le explicaron que eso dañaría los libros. Respondió que no le importaban los libros y que quería estar cómodo. Los trabadores señalan que unos micro insectos se instalaron en la biblioteca, y el saldo es que están acabando con un centenar de libros que Dinamarca donó a Venezuela, que venían en los baúles con los que viajaba nada más y nada menos que Francisco de Miranda. Por estas razones es que expresaba que de ser cierta esta historia, sería verdaderamente lamentable la designación del personaje para un cargo que evidentemente le quedó muy grande, además es muy probable que el personaje ni siquiera que papel jugó este personaje en la historia venezolana. Recordamos nuevamente el carácter destructivo de la revolución con saldos nefastos e incomensurables.

Hacen llegar hasta nuestra mesa de redacción el caso de otro joven asesinado en El Tocuyo, por un cuerpo de seguridad que tiene atemorizado a toda la población, porque al parecer se ha hecho recurrente, que cuando alguna persona les cae mal o no se pliega a sus requerimientos, simplemente le dan de baja y lo quitan del medio. Al parecer según cuentan los vecinos, se trata del mismo formato de “enfrentamientos” y disparos en el pecho al joven EP en el barrio La Coqueta. Por supuesto que la reacción de los familiares y amigos ha sido de rabia, impotencia, porque estos funcionarios cuya misión es respetar las leyes y resguardar a los ciudadanos, hacen todo lo contrario, hasta el momento el Ministerio Público como que ni siquiera se ha dado por enterado, de allí que los familiares del fallecido solicitarán una investigación a fondo, porque lamentablemente este cuerpo de seguridad los tiene bajo estado de represión y amenaza de que “van por otros”. Denuncian los propietarios de casa, que en horas de la madrugada fueron sorprendidos, cuando una comisión de un cuerpo de seguridad integrado por más de 40 funcionarios irrumpieron en la vivienda del joven Edwin Alexander Pérez Parra, ubicado en el Barrio La Coqueta del Tocuyo Municipio Moran, Estado Lara, sacaron a los padres por la fuerza, se los llevaron y los dejaron botados lejos de la vivienda. Cuando retornaron al hogar los vecinos les dijeron que habían asesinado a su hijo, porque según ellos, se enfrentó a esta comisión siendo esto completamente falso, “ya que mi hijo no tenía armas, no tenía conducta delictual, ni tenía ninguna orden de captura para que estos funcionarios cometieran un delito tan atroz».

A propósito, aún no se ha olvidado el caso ocurrido hace más de un año, cuando varios jóvenes fueron asesinados por cuerpos policiales, bajo o este mismo esquema del “enfrentamiento”, porque una funcionaria de la Alcaldía puso una queja en contra de ellos y sin respetar el debido proceso, sin realizar una investigación para determinar las responsabilidades, estos jóvenes fueron “ejecutados” y hasta la fecha este caso no se ha esclarecido, no se han establecido responsabilidades, pero todo el mundo sabe en El Tocuyo quien tiene la principal responsabilidad, y aun cuando anda por allí con su cara bien lavada, es de suponer que de vez en cuando le remuerde la conciencia, por cuanto sabe que estas son muertes que son pasivos que tiene pendiente y que cuando le corresponda rendir cuentas, seguramente que se los recordarán. De allí que no solamente es válida la intención del diputado Palacios de proponer que sean investigados por una Comisión de Diputados del Parlamento para que se realice todas aquellas diligencias conducentes a determinar las responsabilidades intelectuales y materiales en este procedimiento. Asimismo, también es válida la intención de llevar esta denuncia ante las instancias internacionales, porque se sabe que las instancias judiciales nacionales están comprometidas con el régimen y no actúan sino a instancias del mismo. “Aquí no hay estado de derecho, la impunidad y la corrupción en el país están galopando por los pasillos de la Fiscalía y los Tribunales, sin que se tomen decisiones sobre estos criminales de uniforme”, dijo el legislador larense.

La situación en el estado Lara empeora en todos los aspectos. La falta de gasolina se ha convertido en un problema traumático, las colas hasta de tres y cuarto días en las estaciones dolarizadas, porque la gasolina subsidiada ha desparecido de la entidad, siendo esta una estrategia del régimen para ir progresivamente eliminando el suministro de la gasolina barata, de allí que se diga ahora que Venezuela pasó de tener la gasolina más barata del mundo, a tener ahora la más cara, de manera que el 100% de las bombas estará vendiendo gasolina a precio internacional; los continuos apagones eléctricos y la falta de oxígeno son otros de los problemas que están haciendo estragos en la región, sin que se le vea una solución al primero de los casos en el corto o mediano plazo, mientras que la problemática del oxígeno es mucho más dramática, porque de la existencia de este producto, puede depender la vida de una persona. Los municipios más afectados son Morán, Torres, Jiménez y Urdaneta. Varias personas han muerto por COVID-19 ante la imposibilidad de conseguir comprar o alquilar una bombona de gas. La situación es preocupante y alarmante, sobre todo por la falta de soluciones, mientras los problemas se siguen agudizando.

Lo que ocurre en la Vega, en Catia, la Cota 905, El Paraíso, El Valle y otras barriadas caraqueñas, no es exclusivo de la capital de la República, sino se réplica en varias zonas del país y, por supuesto Lara no escapa a ello ni puede ser una excepción. Por ejemplo hay numerosas denuncias que indican que en la zona alta de Morán al parecer opera una banda de chicos malos, quienes son los que tienen el control de la estación de servicio, de manera que cuando llega la gandola con la gasolina, le echan el guante y son los que controlan la distribución, dizque cobran vacuna a cuanto productor desee sacar sus rubros a los mercados de Barquisimeto o la capital de la República. Por supuesto que mucha gente de la zona se pregunta, porque no se llegan hasta el lugar los funcionarios de los cuerpos de seguridad del estado, que cargan a monte a la población honesta y trabadora morandina, estos mismos que se meten en las casas para asesinar a gente inocente, para después montar una novela señalando que “murió en un enfrentamiento”, aun cuando la víctima solamente haya visto un arma en las películas de vaqueros y detectives, deberían llegarse a meter en cintura a estos vándalos que se han convertido en azotes en las zonas altas del municipio, donde actúan dentro de la mayor impunidad, porque saben que nadie se atreverá a penetrar en “sus territorios”. Por supuesto, el gobernador en cargado, bien gracias.

Nuevamente ante la inminencia de un proceso electoral antes de fin de año, se impone el sectarismo en el estado Lara, ya casi todos los partidos elaboraron sus maquetas, en forma individual y sin consultar con nadie, a pesar de que se habla de movimientos unitarios, no terminan de entender que la sociedad está rechazando esta forma de hacer política y lo pone en evidencia dándole la espalda a las pretensiones que estas organizaciones tienen; el pueblo está reclamando una política renovada, enfocada en la amplitud, en la inclusión, en la innovación y en la participación tanto de actores sociales como políticos, no hay que olvidar que no se puede enfrentar al régimen con las mismas herramientas que crearon las condiciones para que Chávez llegará, de manera que el poner fin a la tragedia que hoy viven los venezolanos tiene que ver con la innovación y en una nueva forma de hacer política. Continuar con los viejos esquemas, creando maquetas en forma inconsulta, imponiendo el tradicional caudillismo, sin presentar las argumentaciones que justifiquen la participación o no en las elecciones. Encuestadores como Félix Serijas ha dicho la participación en las elecciones dependerá de la activación de la gente, mantener el juego vivo, de manera que quedarse en la casa y abstenerse no le hace ningún favor a la salid de esta crisis que tanto reclama el país.

Incluso cuando se indaga acerca de los requisitos y condiciones que se aplicaron para la elaboración de estas maquetas, una de las respuestas fue que se hicieron en base a la cantidad de bandera que se cuentan en los actos de masas, habrase visto forma tan arcaica y jurásica para determinar el nivel de aceptación política que se tiene en la región; sin embargo, cuando se profundiza en los perfiles de los aspirantes, en muchos de los casos producen pena ajena, por cuanto no tienen ni liderazgo político, ni trayectoria como dirigentes y mucho menos credenciales profesionales y académicas. Incluso algunos de los nombres que se postulan para la gobernación, ya que en la región hay muchas personas, quienes por supuesto no son políticos ni militan en partidos, que tienen perfiles que si aceptaran participar en la contienda, serían gobernadores de lujo, pero lamentablemente este liderazgo con disposición y espíritu de servicio, brilla por su ausencia en la región. Por otra parte, quienes hacemos seguimiento a la actuación de algunas personas en la región, no recordamos que algunos de estos aspirantes a la gobernación hayan alzado su voz para cuestionar la gestión de Carmelina, tampoco para pedirle cuentas y exigirle la ejecución de obras trascendentales para la región, como es el caso de Yacambú, el terminal de pasajeros, entre otros; tampoco encabezaron manifestaciones de protesta en su contra, pero ahora se presentan como los “Sasa Mutema” con todos los atributos para ser los gobernadores del estado Lara, dispuestos a sacarlo del foso donde se encuentra. La verdad que no hay derecho.

Lo único cierto es que cada día la certeza de que se pudieran realizar unas elecciones en el país, despierta la avidez de más aspirantes a los distintos cargos de elección popular, no sólo dentro de las organizaciones de la oposición, como antes lo señalamos, sino también dentro del partido de la revolución, donde aún están muchos pasando la gran “frustrachera” porque no les dieron chance ni siquiera de participar en unas primarias que a todas luces parecieran estar mediatizadas. En tal sentido se confirma que Willi está lanzando su nombre como aspirante a la Gobernación, tal como ya lo ha señalado públicamente, ya que tuvo la fortuna de ser favorecido desde Caracas; también se anuncia el nombre del Peter aquel que cuando era mayor fue burgomaestre de El Tocuyo y ahora como General ha dicho que está dispuesto a derrotar al Sargento de Nirgua, ya que lo conoce desde hace mucho tiempo, y hasta asegura que él fue quien llevó de la mano para presentarlos al MVR200, lo que pareciera indican que también sabe de qué pie cojea; por supuesto que esto deja sin ningún chance a Cheo Mora (Siguaraya) a quien no le dieron siquiera tiempo de montar en su caballo y como ocurre en la revolución lo tiraron al pajón, a pesar de que en las bases querían que fuera el candidato a la gobernación; tampoco irá para el baile el achocolatado burgomaestre, ya que el clan de los Reyes ahora no tiene la vara alta que otrora llegó a tener. Aún estamos a la espera para ver si hay otros candidatos dentro del PSUV Lara a medirse en primarias y a ganarse el derecho a ser el candidato a la gobernación.

Insólito, más tardaronen colocar las tapas de visitas en las alcantarillas de la avenida Libertador que estás en su lugar. Los amigos de lo ajeno que les gusta agarran mangos bajitos se han dedicado de nuevo a robarse las tapas y los candados de los negocios para fundirlos y venderlos para consumir drogas. Estas acciones delictivas parecieran no tener importancia, al extremo que ninguno de los cuerpos policiales de la región, se ocupan de hacerles un seguimiento; sin embargo, se trata de bandas de maleantes perfectamente organizadas, ya que no se trata solo del robo de las tapas de las alcantarillas, tienen depósitos en donde las acumulan hasta tener un número suficiente que garantice un buen ingreso; también varias empresas que utilizan estos insumos como materias primas para elaborar los rubros que comercializan, sin despertar la menor sospecha, convirtiendo en los principales cómplices de estos delincuentes que actúan causándole daño a la ciudad y a sus habitantes, ya que son numerosas las personas que han destruido el tren delantero de su vehículo o los cauchos y rines al caer en una boca de visita destapada. Recordamos que el Cementerio de Bella Vista lo vaciaron, muchas de las plazas de Lara las dejaron sin sus estatuas por estar elaboradas en bronce, lo denunciamos muchas veces y nunca se encontró a los responsables.

Aseguran que El Tocuyo, aun cuando oficialmente no se conoce de cifras, dizque se vienen muriendo por COVID entre 5 y 8 personas semanalmente, según versiones verdaderamente conservadoras. En la región hay mucha preocupación y alarma. Las cifras no se reflejan por ninguna parte pero la población tiene temor por tan lamentable realidad. De allí que cada día se convierte en una necesidad imprescindible, masificar la vacunación sin exclusiones, que los operativos sean para todo el mundo y con eficiencia. Señalan que a las dependencias de la Sanidad, por ejemplo, a diario acuden más de 300 personas pero solo dos enfermeras se encargan de vacunar cuando hay las vacunas. La gente pasa hasta 6 horas en la cola. La gente se plantea, no sería posible utilizar a los pasantes de Medicina, a los estudiantes avanzados y los graduados de la bolivariana, para que puedan apoyar para que estas jornada se realicen en la forma más rápida y diligente, evitando de paso las aglomeraciones que se constituyen en un caldo de cultivo para el aumento de los contagios, además de la fatiga de los convocados. La verdad que muchas veces no entendemos porque les cuesta tanto hacer bien las cosas, cuando lo que se necesita para ello es un poco de voluntad y el espíritu de servicio; lamentablemente ambas cosas brillan por su ausencia y quienes sufren son los pacientes y los usuarios de los servicios de salud.

La megalomanía de algunas mujeres, fenómeno patológico que en la mayoría de los casos requiere tratamiento psicológico, a veces se con vierte en verdadero lastre para los maridos, sobre todo si estos desempeñan posiciones en cargos importantes dentro en empresas o en instituciones públicas relevantes. Precisamente esto es lo que le ha venido pasando a los largo de los años, al jefecito del ente recaudador en Lara, y es así como se conoció la historia del Spa en el cual dizque se gastaron $ 80.000 en la remodelación y la adquisición de equipos; comentan en la institución que fue así como se enteraron de las vacaciones en “Abu Dabi”, y esto le costó la remoción hacia el interior como “castigo”. Pues en estos últimos días, la niñita no aguantó que sus amistades no supieran que para comunicarse utiliza un Iphone cuyo costo estiman en $ 2.000, mostrando asimismo una white blouse que se estaba estrenando con toda una “pose” en la sala del lujoso apartamento en donde reside, así que decidió ponerla en las redes sociales y está circulando en forma viral por todos lados, con lo cual no le está haciendo ningún favor a su consorte, ya que la gente afuera comienza con las malas ideas, a sacar conclusiones y a preguntarse: ¿El sueldo que percibe el jefecito, le permite llevar el tren de buena vida que se está dando? Porque lamentablemente las personas que trabajan en la institución saben “cómo es que allí se bate el cobre” en las colonias árabes y asiáticas que tienen negocios en la región.

Hay mucha molestia entre las autoridades de salud de la región, por los resultados de las investigaciones de campo, que ha venido realizando el dirigente social Alberto Domínguez, primero sobre la situación del parque automotor de ambulancias, que está por el suelo y por lo visto, lo mismo está pasando con los laboratorios y salas de Rayos X en el ámbito regional, es decir en los centros hospitalarios de los 9 municipios del estado Lara, indicando el informe que el 72% de los laboratorios están in operativos y el resto solo son utilizados para exámenes de rutina; mientras que el 83% de las salas de RX están inoperativas y el resto funciona de manera intermitente. Esta dramática realidad que se vive en los municipios Morán, Urdaneta, Crespo, Torres, Simón Planas, Jiménez, Palavecino, Andrés Eloy Blanco e Iribarren es real, irrebatible, y ello obliga a los larenses a tener que acudir a servicios privados que son cobrados en dólares, con consecuencia muchas veces fatales para quienes no puedan obtener los recursos económicos y como bien lo señala Domínguez, estamos en presencia de una privatización “de facto” del servicio de salud. Asimismo, se debe dar respuesta a la inquietud en torno a la ubicación del Equipo de Resonancia y Tomógrafo en poder de la Alcaldía, los cuales dizque están inoperativos en un centro de salud de la Av. Fuerzas Armadas. El Dr. Guevara en lugar de molestarse con estas informaciones, debería ponerse a trabajar para ver como resuelve la papeleta y los pone funcionar.

Faltando apenas unos meses para que concluya la gestión de la legislatura larense, el saldo en cuanto a resultados no podría ser más negativo, ya que al parecer durante el tiempo de gestión, dizque se dedicaron exclusivamente a aprobar las decenas de créditos adicionales que les solicitaban desde la gobernación, la mayoría de las veces sin ningún tipo de soporte, pero lo más inquietante es que luego que los aprobaban nunc a les llegaron a hacer un seguimiento para determinar si se aplicaban adecuadamente. Los medios de comunicación regional ni siquiera portaban por esa institución, la cual incluso fue abandonada por buena parte de los 15 diputados que la integraban, de tal manera que la función legislativa que es su razón de ser, en ningún momento cumplieron con ella y valdría la pena, para algún colega acucioso de la región, averiguar cuántas leyes aprobaron, cuántos recursos se destinaron a sueldos, salarios y pago de bonificaciones, para determinar pueden justificar el haber estado durante años recibiendo el quince y último sin aportar nada, incluso por allí se dijo que las funciones del CLEL dependían primero de los caprichos de Carmelina y luego del gobernador encargado, a quien los propios aspirantes ser candidatos la gobernación, le están recomendando que decline en sus aspiraciones, ya que no cumple con el perfil. Lo cierto es que la gestión del Poder Legislativo de Lara, más gris no ha podido ser y me sentiría muy satisfecho si me presentaran un conjunto de 10 o 12 leyes aprobadas durante su gestión.

Ultima hora. Aseguran que para las próximas elecciones el CNE aprobó dos nuevas organizaciones políticas para esta entidad, una de ellas denominada Movimiento Unido de Lara (MUL), cuya cabeza visible es Roy Díaz y el otro es Barquisimeto Activo, cuyo jefe al parecer será el Inefable. Así que muy atentos con estos nuevos movimientos en la región.

