COLUMNA El rincón de los miércoles #21Jul

DUACA: La también llamada Perla del Norte, capital del municipio Crespo del estado Lara cumplió recientemente 400 años de su fundación y el periodista Alex Cambero, hijo de esa tierra, fue invitado como orador de orden, una misión histórica que cumplió estupendamente con un discurso extraordinario que debía ser publicado por la Dirección de Educación del estado Lara u otra institución. Supo Cambero enlazar con maestría los 200 años de la batalla de Carabobo y todo el proceso fundacional de Duaca, una población de hombres y mujeres que enaltecen y le dan brillo a una perla territorial, de obligada visita para todos los larenses y para quienes aún no la conocen… MIGRANTES: En muy poco tiempo los cubanos se verán superados por los venezolanos en las impresionantes caravanas de hombres y mujeres que huyen de sus respectivos países por razones políticas. Ayer mismo los medios texanos reportan la llegada de unos 40 migrantes que hicieron la travesía desde México, mientras otros lo intentan desde Cuba, donde centenares de personas se lanzan a las calles exigiendo el cese de más de 60 años de gobierno comunista.

II

Un flaco favor le hace al gobierno a sus candidatos que aspiran a ocupar cargos públicos en las elecciones de noviembre al no satisfacer las necesidades que padece la población. Las quejas se multiplican y pasan inadvertidas para los encargados de solucionarlas. No es posible que en el centro de Barquisimeto no hay agua desde hace dos semanas, y la que llega viene desde el cielo; y más bien provoca inundaciones no deseadas. Tenemos la sensación de una ausencia general de votantes en el proceso electoral si se mantiene la indiferencia de los responsables de esta situación… RÉCORD: en un canal de la TV regional entrevistaron el jueves pasado a un precandidato socialista imponiendo, creo yo, una nueva marca de tiempo para un programa de entrevistas. Pedro Alastre, ex alcalde de El Tocuyo, estuvo más de una hora exponiendo su plan de gobierno de salir electo en la consulta para elegir al candidato del PSUV, a la gobernación del estado Lara. Con apenas minutos para la pausa comercial, Pedro aprovechó para quitarse la mascarilla que usó durante todo el programa.

III

BANQUETE: Pero musical el que nos brindan dos grandes de Colombia y Venezuela, quienes han juntado sus talentos para rendir homenaje a nuestros ritmos caribeños. Pueden disfrutarlo en un video que encontramos en YouTube que está al alcance de todos los que acceden a esta tecnología. Colombia y Venezuela, tomados de la mano, han grabado este concierto de colección y estamos recomendando para disfrutar de una genial fusión musical de dos colosos. También Gustavo acompañó a la rubia Christina Aguilera en un inolvidable concierto en Los ángeles donde ambos recibieron grandes ovaciones.

IV

Barquisimeto lamenta la desaparición física del Obispo Emérito Antonio López Castillo, un hombre de la iglesia que supo ganarse el aprecio de una ciudad que valoró en su justa dimensión los anhelos de su comunidad. Monseñor López Castillo era un fiel defensor de la verdad y la justicia y no dudo en ejercer su apostolado con apego al valor de su inquebrantable fe cristiana..

LRM