RETACITOS #25Jul

Nunca imaginó la directiva saliente de Fedecámaras el impacto tan negativo que tendría en la opinión pública y el costo, desde el punto de vista del deterioro de la imagen del empresariado venezolano, que ocupaba el tercer lugar después de la Iglesia y el Movimiento Estudiantil, la presencia del alto Gobierno en el acto de instalación de la LXXVII Asamblea Anual de Fedecámaras, el pasado 20 de julio, luego de que habían transcurrido veinte años desde la vez que participó en su primer año de gobierno, el comandante galáctico, en lo que fue debut y despedida. Si bien es cierto que por la más elemental norma de cortesía, aun cuando en los últimos años los funcionarios del régimen se habían abstenido de participar en los encuentros empresariales, por órdenes expresas de Miraflores, cuando a última hora se anunció la presidencia de la Vicepresidenta y su “sequito” que incluía a varios ministros y viceministros, hasta dentro de la misma organización empresarial existían “dudas” de que se pudiera concretar su presencia, situación que cambió cuando Casa Militar llamó solicitando los números de cédula de identidad de los periodistas que estaban acreditados para participar de modo presencial en el evento. Algunos dirigentes expresaban su disgusto, su rabia y su impotencia e incluso llegaron a expresar, que la única razón que pudiera justificar su presencia en el encuentro, era el anunciar que el régimen había aprobado el Plan de Vacunación planteado hace más de seis meses y que aún está sin respuestas; sin embargo, nada de esto se produjo y, de paso la representación del oficialismo no perdió la oportunidad de aprovechar el escenario para arremeter nuevamente contra ellos, como en los últimos 21 años.

El presidente saliente de la Federación, luego de decir que se “le había borrado el discurso” desaprovechó la oportunidad de haberle expuesto al Gobierno, por ejemplo que las sanciones que se han impuesto al régimen y a sus personeros, no se deben a responsabilidades de los empresarios; asimismo ha podido emplazarla en el sentido de que han pasado más de seis meses y aún se está esperando por la autorización para importar las vacunas; que se siguen importando productos terminados sin pagar impuestos ni aranceles; sin embargo, prefirió tenderle la alfombra roja y seguramente cayó en la trampa por incauto, porque durante la revolución, el empresariado privado lo que ha llevado es palo parejo. Menos mal que quien medio salvó la situación fue la Carta de Pietro “Cardenal” Parolín quien se refirió en términos críticos y contundentes a la situación que se vive en el país, debido a las políticas del régimen, lo que contribuyó a que el inquilino de Miraflores montara en cólera, tratando de desacreditar el contenido del texto, mientras que la Vice recordaba que el comandante eterno dijo en alguna oportunidad que “si los curas quieren hacer política, quítense la sotana y formen un partido”. En estos momentos, cuando está asumiendo un nueva Junta Directiva el mando en Fedecámaras, hay un clima de “ alta tensión” en el Consejo de Expresidentes integrado por 16 personas que ejercieron la presidencia, donde se ha conocido extraoficialmente que hay una “intensa discusión” en torno a los últimos acontecimientos, porque al parecer una gran mayoría parece no estar de acuerdo con que el movimiento empresarial “se arrodille” ante el régimen, sino que por el contrario se mantenga la distancia que hasta estos momentos había existido. Asimismo, diera la impresión, escuchada la penúltima intervención del nuevo presidente del organismo, que la posición del empresariado se va a endurecer nuevamente en los próximos días, al menos eso se espera.

*****

La dirigencia sindical oficialista, al parecer cayó en desgracia con “Tutifruti”, una vez que el personaje sin que se conozcan las razones de fondo, giró instrucciones al personal de seguridad, para que impida el acceso de los sindicalistas hacia el piso 7 de la Torre de David donde está su despacho. El funcionario al parecer se molestó cuando los dirigentes sindicales le solicitaron que abriera los ventanales en los pisos altos en la torre, ya que el encierro era un caldo de cultivo para la proliferación de los virus, recordando que hace años atrás hubo en el lugar una epidemia de Mononucloeosis, donde entre 35 y 40 trabajadores resultaron afectados, siendo saludable evitar la repetición de un hecho similar con el Covid-19, tomando en consideración que ya varios trabajadores se han contagiado e incluso hay habido muertos; también está muy molesto porque le han reclamado que no se ha producido un proceso de vacunación de los trabajadores, lográndose por lo menos que haya ordenado hacer una encuesta para determinar quiénes se han vacunado y quienes no; la eliminación del suministro de gasolina en forma preferencial para los trabajadores del ente recaudador. El criterio sustentado por los dirigentes sindicales del proceso, es que “este es el peor gerente que ha pasado por el ente recaudador, tanto en la IV como en la V República”, incluso señalan que se encuentra enclaustrado en su oficina, no atiende a nadie, y por supuesto no es esta la mejor forma de que pueda existir una relación fluida y eficiente entre la gerencia y los trabajadores, representados por el sindicato. Todo el personal se enteró de esta discusión, porque los gritos del jefecito, se escuchaban afuera.

Por otra parte aseguran que supuestamente el personaje lo agarraron fuera de base con el envío de una comisión de Recursos Humanos desde Caracas, para realizar una investigación a fondo en torno al funcionamiento y la relación entre el patrono y los trabajadores de ente recaudador, ya que en los últimos meses se han multiplicado las quejas del personal, reclamos que han llegado hasta las altas esferas, donde se llegó a la conclusión que algo no está funcionando bien, siendo necesario colocar un personal que haga la investigación “in situ”, se reúna tanto con los trabajadores, con los dirigentes de los dos sindicatos, con los Directores de los distintos departamentos, de manera que en función del levantamiento de esta información, puedan elaborar un informe objetivos, que refleje la realidad para enviarlo a Caracas, donde se tomará una decisión de removerlo del cargo o darle otra oportunidad, aun cuando el criterio generalizado de los trabajadores, tomando en consideración todas las quejas y reclamos que se han ido acumulando en su contra, no solamente en los últimos meses, sino que la cuestión vienes desde mucho antes, cuando se comenzaron a eliminar las bonificaciones por hijos, por formación profesional, por horas extras, donde la participación del jefecito dizque ha sido determinante, lo que de paso ha contribuido que buena parte del personal haya renunciado, haya migrado hacia otros países o se haya dedicado a la economía informal. En todo caso en los pasillos se afirma en estos momentos el personaje “está en tercera”, no hay outs y están prevenidos al bate Miguel Cabrera, Ronald Acuña Jr. y José Altuve, no está nada fácil.

*****

La situación con la gasolina en el interior del país cada día es más dramática, no solamente por la escasez del combustible, sino también por supuestas las manipulaciones y negocios que están haciendo los funcionarios que tienen la responsabilidad de poner orden en las colas para una mayor fluidez en la prestación del servicio. Un testigo que vivió la situación en carne propia, estaba haciendo la cola para poner gasolina en la estación de servicio ubicada en Av. Venezuela con la Bracamonte finalizando la acera del Sambil, desde el jueves 15 de julio en la madrugada y solo pudo llenar el tanque el domingo 18 a las 4:00 p.m. siempre acompañado y ayudado por familiares porque se trata de una persona de la tercera edad. Narra que cuando le faltaban 6 o 7 vehículos para llegar a la estación de servicios, el guardia se presentó con un alta voz y les participó que iban a detener el servicio a la cola, porque le darían prioridad a los enfermos renales, lo cual para muchos pareció comprensible, pero el funcionario no dijo cuántos eran, pero por curiosidad se pusieron llevar la cuenta y contaron un total de 70 vehículos entre automóviles y camionetas grandes y pequeño, dándose cuenta que estos son los denominados “VIP” que les dejan las propinas en dólares. Otra denuncia que llega hasta nuestra mesa de redacción dice que en esta misma bomba, obligan a los conductores a hacer la cola desde la calle 30 con Venezuela, es decir frente a la Plaza de la Estación a quienes les entregan una numeración consecutiva, quedando libre todas las calles con numeración descendente hasta la calle 7 donde está la bomba, áreas que presuntamente aprovechan las “autoridades” con los bomberos para ubicar a los clientes Vip repartiéndoles los números de los primeros puestos, dependiendo de cuanto pague el cliente, siendo lo más grave de esta situación que quien protesta, lo amenazan con sacarlo de la cola, e incluso con llevarlo preso. ¿Qué talco?

*****

Tremendo escandalazo en el estado Yaracuy, el pasado lunes 19 de julio en San Felipe, estado Yaracuy, cuando fueron aprehendidos en flagrancia, mediante una entrega controlada, autorizada por un Tribunal Penal de Control, al parecer en el edificio de los tribunales civiles de la ciudad, por la supuesta comisión del delito de “extorsión”, un juez conjuntamente con su secretaria, cuyo expediente en el MP, operativo dizque llevado a cabo por el organismo encargado de la antiextorsión y secuestro, procedimiento en el que habría estado presente el alto mando del Circuito Judicial y la fiscal 13+1 con competencia contra la corrupción en la entidad federal. De acuerdo con la versión el personaje involucrado presuntamente es uno de los “toñecos” del gober, quien junto con su secretaria dizque le exigieron a un a profesional del derecho, $ 2.000 por decidir un juicio a su favor, advirtiéndole que si no se bajaba del equino iba a perder el litigio que tenía ganado si las decisiones se ajustaban a derecho. Aseguran en medios tribunalicios de la entidad, que ahora el ex juez caído en desgracia, quien venía actuando con la mayor impunidad en sus supuestas prácticas extorsionistas y por darse bomba por tener vara alta en la gobernación y en el Colegio de Abogados, pero hasta estos momentos nadie se había atrevido a denunciarlo por temor a represalias. Aseguran que el personaje agarrado con las manos en la masa, hasta tenía influencias en las altas esferas del TSJ, desde donde le mandaron a decir que ni siquiera se le ocurriera portar por este lugar, porque lo más seguro es que lo saquen con los funcionarios encargados de la seguridad, por sus actuaciones venales que tanto daño le hace a un sistema judicial que ha estado muy cuestionado en los últimos años.

*****

En la medida que se acerca el 21N, siguen surgiendo aspirantes para la gobernación del estado Lara, ya no se trata solamente de la Bella Soo, de AD legítima, quien asegura que está capacitada política y gerencialmente para asumir el cargo; por AD de Berni, René Rivas; Alfonzo Marquina de Primero Justicia, también hay dicho que está dispuesto a contarse en unas primarias; Macario González, con el respaldo de Voluntad Popular; Lencho Monasterios y Luis Florido militantes de UNT; Alfredo Ramos, de Causa R, aun cuando Andrés Velásquez ha dicho que la organización no participará en los comicios; Julio La Cruz quien también se ha lanzado al ruedo; Henry Falcón, de Avanzada Progresista; Joaquín Jiménez Mercado, por Unión y Progreso; mientras que por parte del oficialismo han propuesto sus nombres, William Gil; el ex burgomaestre de El Tocuyo Pedro Alastre; Luis Jonás Reyes Flores y Adolfo Pereira. Luego de ver tal cantidad de candidaturas para un solo cargo, llegamos a la conclusión que debe generar muchos beneficios, ya que es la única explicación que haya para tan elevado número de aspirantes. Ahora bien, es de suponer que a nivel del oficialismo, darán las órdenes de Miraflores y habrá una sola candidatura por la revolución; mientras que será muy cuesta arriba lograr una sola candidatura por la oposición, de tal manera que no hay que ser un gran sabio, un erudito, para llegar a una conclusión lógica, el candidato oficialista pudiera ganar la gobernación si movilizan su maquinaria y logran que voten 25.000 o 30.000 personas, ya que se estará cumpliendo el principio de divide y venceras.

*****

Un asiduo lector de esta sección nos pide hacerle llegar un llamado de atención de atención al grandote ex burgomaestre de Iribarren y dirigente sindical, a quien le preguntan:¿Hasta cuándo van a jugar con los dirigentes de las bases?, recomendando que dejen de estarlos utilizando para hacer bulto en sus concentraciones de calle y obligándolos a llenar busetas; señalan que ellos están imponiendo unos supuestos candidatos para las elecciones del 21N sin consultar a sus dirigentes y casi a los “trancazos”, advierten que “el sifrino de Barici continúa con su soberbia y cada día que pasa se sigue sembrando la discordia dentro de la organización”, más adelante en el texto agregan: “Da vergüenza que no dejen que el partido crezca en la región ni en el resto del país, ya que a nivel del Consejo Nacional Electoral la Causa R no existe”, aseguran que “lamentablemente han convertido a la organización en un partido de la tercera edad”, por supuesto que admiten la existencia de una supuesta estructura interna dentro del partido, “pero es toda una Macolla al 200%”. Lo cierto es que desde hace más de un año he estado recibiendo información, en torno al malestar que existe en el seno de esta organización, principalmente entre los llamados “Voluntarios” quienes en su gran mayoría han abandonado la organización, por la forma in adecuada en la que el sindicalista la ha estado manejando, sobre todo en rechazo a algunas designaciones que ha hecho como es el ejemplo del Pavoreal, así que espero que el mensaje llegue a su destinatario y comience a aplicar los correctivos del caso.

*****

Se ha detectado que en los diferentes registros del país, y los del estado Lara no son una excepción, si no pagas la vacuna en euros o en dólares no hay forma ni manera de lograr que se concrete la inscripción de una empresa o realizar cualquier otro tipo de papeleo. El problema es tan dramático que ya no se trata de la participación de los altos funcionarios que firman los documentos y que toman las decisiones, que se pudiera pensar que es allí donde el “ñemeo” es mayor; sin embargo, desde el portero en adelante se llenan los bolsillos con la manida excusa de lo poco que devengan, que muchas veces no les alcanza ni para pagar el transporte que le permita llegar hasta sus sitios de trabajo. Lo más inquietante de esta situación es que la mayoría de los ciudadano, en algún momento de su vida le toca ir a un registro para legalizar su título como profesional universitario; para legalizar la venta de un vehículo o de un inmueble, sabiendo que tiene que disponer tarifas que van desde $ 10 hasta los $ 2.000 dependiendo si el documento a registrar corresponde a una persona jurídica o natural, resultando grave que aun cuando esto es vox populi, lo sabe todo el mundo, es público, notorio y comunicacional, pero sigue ocurriendo y no hay quien le ponga el cascabel al gato.

*****

Se ha venido generando una situación de dudas e in certidumbre entre las personas que nos inyectaron con la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V, por cuanto ha comenzado a transcurrir el plazo de los tres meses que nos dieron para poner la segunda dosis, pero se da el caso que no se han tenido más noticias del envío de nuevas vacunas de esta marca hacia Venezuela y ya el plazo para muchas de las personas que fueron la primeras e inocularse se comienza a vencer. Por allí circula una versión que indica que los rusos se molestaron ante una protesta del Gobierno de Brasil, ya que al parecer el contenido de la segunda dosis de la vacuna, no se correspondía con lo que señalaban las especificaciones científicas sobre su contenido, de allí que habrían decidido suspender definitivamente el envío de esta segunda dosis, argumentando que la que tenían en sus inventarios la utilizarían para la población rusa que aun la faltaba esta segunda dosis. La inquietud que en estos momentos tenemos muchos venezolanos que recibimos la primer dosis y que nos toca la segunda en la primera semana de septiembre, es acerca de ¿Qué va a pasar si esta versión es cierta y no envían la segunda dosis? Pregunta que debe responder el ministerio de Salud del Gobierno a la mayor brevedad. La médico que dio esta información en el programa de Sergio Novelli, recomendó que las personas traten de ponerse la segunda dosis de otra de las vacunas existentes en el mercado, ya que desde el punto de vista de salud, no hay incompatibilidad, aun cuando fue muy cauta al referirse al caso de la Abdala cubana. Creo que responsablemente el Gobierno debe darle una explicación a los ciudadanos, acerca de lo qué va a ocurrir con aquellas personas que ya han recibido una primera dosis de la vacuna rusa, en caso que no llegue la segunda dosis.

*****

En un gran vaporón se va a ver involucrado el gobernador encargado, en el momento en que la Contraloría comience a investigar cual fue el destino que se le dio a todos los créditos adicionales que solicitó ante el Consejo Legislativo del estado Lara, y que fueron aprobados, la mayoría de las veces sin cumplir con todos los requisitos, ya que solamente se recibía la orden de la gobernación y se le daba curso sin muchas averiguaciones. Por supuesto que esto no representa ninguna novedad, ya que la dirigencia del Sepeep ya había denunciado que los créditos adicionales que todas las semanas solicitaba el gobernador encargado para la partida presupuestaria 401, que tiene que ver con el pago de nómina en las instituciones, no estaban llegando a las cuentas bancarias de cada trabajador. Cuando se pidió al CLEL que abriera una investigación contra el mandatario regional por las presuntas irregularidades con estos créditos, se pusieron a mirar para el techo y estas son horas en las que no han dado ninguna respuesta. Anteriormente, los diputados del CLEL antes de aprobar un crédito, hacían las averiguaciones correspondientes, pero después que se convirtió la institución en una dependencia más de la gobernación, todo esto se dejó de cumplir, ya que “donde manda capitán no manda marinero”.

*****

Las quejas de los usuarios de los bancos del país se hacen cada día más recurrentes, sobre todo en las actuaciones inadecuadas, muchas veces de cajeros, secretarias, pero también del personal de seguridad y vigilancia, quienes al parecer no reciben ninguna inducción en cuanto a cuál debe ser su comportamiento al tratar con los clientes, y recordarles que el salario que devengan depende de las operaciones que estos realicen dentro de la institución. Hoy tenemos la versión de un cliente que llegó al BOD Av. Vargas con carrera 20 a las 11:50 a.m. El vigilante no le permitió la entrada porque solo trabajan hasta la 1:00 p.m. y ya no están atendiendo; se le argumenta que faltan 10 minutos para las 12;00 m y tras un intercambio de palabras, como una concesión graciosa le dice al cliente “quédese por ahí que yo le aviso”. A las 12:00 se produce el cambio de guardia, ahora es una señora, se le plantea lo mismo y responde: tiene que tomar un número y ya se repartieron. Hoy es viernes, la próxima semana es cuarentena rígida, corresponde volver en 10 días. El cliente observa una absoluta y total ausencia de amabilidad y cortesía por parte del personal. Recordamos que señor Vargas Irausquin, propietario del banco vive pregonando el excelente servicio de la institución que preside. Por cierto, quiero aprovechar esta oportunidad para preguntar al señor presidente del Banco de Venezuela, si es tan amable y me pudiera explicar, que puedo hacer con una tarjeta de crédito “Platinum” con una línea de crédito de Bs. 5.000; de paso, tenía dos tarjetas del mismo rango y me eliminaron una sin ninguna justificación y darme una explicación, como cliente de cerca de veinte años.

JBS