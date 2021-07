Diputado Veloz: “Crece la angustia entre venezolanos que esperan segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19” #26Jul

En todo el país hay escasez para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, denuncio el diputado a la Asamblea Nacional, Rafael Veloz García, quien expresa que esto genera una gran inquietud en toda la población.

El parlamentario, resaltó la gravedad y preocupación de personal sanitario, de que los venezolanos no estén inmunizados, ante la inminente llegada y propagación de la variante Delta del COVID-19, tal como lo exponen en un comunicado entregado a los medios de comunicación.

Observan con mucha preocupación que a los venezolanos no se les dé respuesta alguna sobre la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V (Rusa), dándose el caso que ya a numerosas personas se le vence el plazo de tres meses desde que le aplicaron la primera dosis.

A continuación comunicado íntegro:

El personal sanitario del Frente Amplio Profesional-Salud, la Confepuv y el Inprenfermería señalan que la falta de la vacuna Sputnik rusa “se ha tornado grave, porque ya a Venezuela llegó la peligrosa variante delta, que se detectó por primera vez en la India y que se distingue por ser más contagiosa que la cepa original”.

Los trabajadores sanitarios que integran el Frente Amplio Profesional-Salud, la Confederación de Profesionales Universitarios de Venezuela (Confepuv) y el Inprenfermería, observan con mucha preocupación que a los venezolanos no se les dé respuesta alguna sobre la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V (Rusa). “Los que recibieron la primera dosis, entre los cuales se encuentran los adultos mayores, los de alto riesgo con patologías y una parte del personal de salud del país, tienen varias semanas a la espera, lo cual es delicado, porque la realidad es que no hay más vacunas y no lo dicen”, exponen.

“Son varios los países, entre los cuales se encuentra Venezuela, que compraron la vacuna rusa y a quienes se las aplicaron se encuentran en un creciente estado de angustia. En nuestro país el régimen de Maduro frente a lo que sucede en Rusia calla, porque el problema tiene su origen en el país fabricante. Entre las otras naciones que se encuentran en igual situación al nuestro están Argentina, Bolivia, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua y Paraguay”.

“Mientras Venezuela hace silencio, en Argentina las expresiones de reclamo han sido sonoras, lo que obligó al portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, a admitir la realidad del retraso. El funcionario del régimen de Vladimir Putin presentó como excusa que el gobierno ruso tuvo que “intensificar su campaña de vacunación por estar inmerso en la tercera ola del SARS-CoV-2 en su territorio”, precisan.

Se agrava situación por la variante delta

“Esta situación se ha tomado aún más grave, porque ya a Venezuela llegó la peligrosa variante delta, que se detectó por primera vez en la India y que se distingue por ser más contagiosa que la cepa original”, resaltan en su boletín informativo Nro. 48 por la pandemia de la COVID-19.

“Hemos exigido que se nos hable con la verdad, porque las tasas de morbilidad y mortalidad cada día van en aumento entre nuestro personal sanitario. Hemos dicho muchas veces que se deben de tomar acciones serias para tratar de disminuir el número de contagios, pero lo que vemos es una gran desorganización en el proceso de vacunación y un desorden en las calles, donde no se respeta el distanciamiento social ni las medidas de protección, como el correcto uso del tapabocas, lavado de manos, etc.”, advierten.

“Nuestro boletín semanal de la COVID- 19 está cumpliendo un año y en cada uno de ellos le hemos indicado al régimen que tome en cuenta las recomendaciones que le hacemos no solo nosotros, sino también la Academia Nacional de Medicina y expertos infectólogos del país. Igualmente. que atienda la terrible condición de trabajadores sanitarios y el deplorable estado de los centros hospitalarios”, reiteran.

“Lo que vivimos en los centros de salud es fuerte, pero si algún profesional del sector dice lo que está pasando son maltratados, perseguidos y privados hasta de la libertad, como ha sucedido en el estado Anzoátegui con la licenciada en enfermería, Ana Macuare, en clara violación a sus derechos humanos. ¿A dónde vamos a parar?”, se preguntan.

“Nosotros seguiremos en pie de lucha. No nos vamos a callar. Los venezolanos exigimos que se nos respete, que se cumpla un plan de vacunación transparente. No estamos solicitando limosnas, sino lo que por ley y derecho nos corresponde”, sentencian.

20 fallecidos por Covid-19 sumó el personal de salud

Un total de 20 nuevos decesos, 12 de ellos de enfermería. se contaron dentro del personal sanitario del país en el reporte semanal de Confepuv, Inprenfermería y el FAP-Salud, en el período comprendido del 19-07-2021 al 25-07-2021. Con esta cantidad se elevaron a 881 las víctimas fatales del sector salud por COVID-19, desde el comienzo de la pandemia en Venezuela, el 13 de marzo de 2020.

Cabe destacar que en estos repones semanales se apuntan todos los que integran los servicios sanitarios de Venezuela como médicos, personal de enfermería, profesionales técnicos. camilleros, conductores de ambulancias y obreros que trabajan en los hospitales. Igualmente, médicos y trabajadores de enfermería que fallecen en el exterior, por haber migrado a causa de la crisis venezolana, expone el comunicado del sector salud.