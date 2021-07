Para usar transporte público durante un mes se requieren entre 18 y 36 millones de bolívares

Millones, millones y más millones de bolívares. Esto es lo que necesitan habitantes de Anzoátegui para abordar, por un mes, las unidades de transporte público que laboran en las líneas de la zona norte de forma regular.

Algunos pensarán que decir esto es exagerado, teniendo en cuenta que el precio actual del pasaje en autobús es de Bs 300 mil (después de la 1:00 de la tarde cobran de Bs 400 mil en adelante). Pero, cuando se hace el cálculo de lo que podría gastar una persona si utiliza el servicio durante ese lapso, queda en evidencia que el presupuesto sería “millonario”.

Por ejemplo, un ciudadano que quiera trasladarse en autobús, ida y vuelta, pagando la tarifa de Bs 300 mil, tendría que desembolsar 600 mil bolívares diarios, mientras que si lo hace a lo largo de la semana el gasto ascendería a Bs 4 millones 200 mil.

Ahora, si este mismo cálculo se aplica, pero ajustándolo a un mes (30 días para ser exactos) de utilización del servicio de traslados, el presupuesto alcanzaría los 18 millones de bolívares, lo cual se traduce en más de dos sueldos mínimos (Bs 7 millones) establecidos por el Ejecutivo nacional.

Este es el gasto promedio de alguien que sólo aborde dos autobuses al día (uno para ir y otro para regresar), mientras que si la persona utiliza cuatro, la cifra se duplicaría (36 millones de bolívares)

“Yo creo que desde hace varios años el sueldo mínimo dejó de alcanzar para pagar el pasaje. Muchos menos rinde para comer, ya que todos los productos están carísimos”, comentó la señora Morelys Marín.

Uno de los problemas que más afecta a los usuarios del transporte público es la falta de dinero en efectivo. “Cada vez que estamos en cuarentena, mi esposo y yo sufrimos porque los bancos no abren y es difícil ubicar efectivo para pagar en el autobús”, comentó la señora Adriana Rodríguez, habitante de Puerto La Cruz.

Gasto mayor

Si utilizar autobús es ahora para “millonarios”, entonces las busetas y los carros por puesto son para “multimillonarios”.

Y es que la tarifa en la primera modalidad oscila entre Bs 350 mil y Bs 400 mil, mientras que en los llamados “carritos” el costo varía entre Bs 400 mil y Bs 500 mil, dependiendo de la ruta y el ánimo del chofer.

En busetas, el desembolso diario sería cercano a 700 u 800 mil bolívares. En el caso de los carros por puesto el presupuesto a destinar sería de hasta 1 millón de bolívares.

Si el cálculo se aplica para un mes de transporte en “carrito”, el monto variaría entre 24 y 30 millones de bolívares, si la persona toma uno para ir y otro para regresar.Si el ciudadano necesita trasladarse en cuatro carros por puesto diarios, el pago mensual por el servicio sería de unos 60 millones de bolívares. Esta cifra equivale a casi nueve salarios mínimos.

Propuesta gremial

A juicio del presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Transporte del estado Anzoátegui (Sutta), Lorenzo Rodríguez, las tarifas del traslado de pasajeros en sus diferentes modalidades (autobús, busetas y carros por puesto) siguen siendo insuficientes para mantener operativas las unidades y, además, generar ingresos para alimentos y medicinas.

No obstante, el dirigente gremial manifestó que no debe haber aumento de precio del servicio hasta que se haga un ajuste considerable del salario mínimo en Venezuela.“Hace 15 días entregamos al presidente de la República y al ministro de Transporte, Hipólito Abreu, una propuesta condicionada, la cual será analizada por la comisión de transporte de la Asamblea Nacional (AN).

Luego de hacer un consejo central de todas las federaciones y sindicatos a nivel nacional, firmamos este documento en el cual planteamos la necesidad de que el Gobierno fije los salarios en dólares, porque nada hacemos con aumentar la tarifa, si los usuarios no pueden pagarlas. Creemos que el sueldo debe ser fijado mínimo en 100 dólares”, puntualizó.

El sindicalista explicó que en la propuesta se estipula que el precio del pasaje deber ser siempre equivalente a 0,20 céntimos de dólar, lo cual serían un poco más de 700 mil bolívares (si se toma como referencia una tasa de Bs 3.600.000 por dólar).

“Esto sí sería una sinceración de las tarifas y debería aplicarse en todos los niveles: urbano, suburbano, interurbano. Si hay tanto dinero para comprar armas y financiar a otros países, entonces por qué el Gobierno no tiene dinero para salarios. Si se aumenta el sueldo en dólares habría un gran impacto social y se aumentaría el precio del pasaje como debe ser. Ya la propuesta está sobre la mesa, sólo nos queda esperar una respuesta de la Asamblea Nacional, que es la que debe dar el visto bueno”, recalcó el presidente del Sutta.

