Orlando Fernández: El Estado comunal es para acabar con gobernaciones y alcaldías

En sus primeros seis meses de funciones, la oficialista Asamblea Nacional lo que ha hecho es seguir el patrón establecido por Miraflores: defender el régimen y aprobar sus leyes, y en este sentido, inconstitucionalmente, montar un Estado comunal, para eliminar por completo gobernaciones y alcaldías.



Así, brevemente, lo expresó Orlando Fernández, quien desarrolló su carrera política desde concejal a senador de la República, pasando por diputado regional y nacional, alcanzando la gobernación de Lara y manteniéndose como luchador social donde se proyectó como “el personaje” que ha enfrentado a los funcionarios públicos.

“Los voceros del oficialismo pregonaron que se instalaba este Poder Legislativo para sacar al país de la crisis, que ellos mismos causaron, pero nada han hecho. La hambruna ha alcanzado niveles tan elevados que son millones los niños desnutridos, enfermos que mueren en los hospitales por falta de medicinas y los contagiados por la COVID-19 no reciben que percibe precarios salarios no haya cómo sobrevivir porque el dólar se disparó hacia arriba y pulverizó el ya alicaído bolívar, los servicios públicos están prácticamente colapsados y la escasez de la gasolina, al igual que del gasoil, cada día se agrava mucho más, nadie responde por obras que fueron pagadas pero no se realizaron y los jerarcas del régimen celebran sus cumpleaños con fiestas millonarias, burlándose de las penurias del pueblo”, refirió.

Fernández sostuvo que las leyes que han sido aprobadas por la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre están al margen de la Constitución. Añadió que el chavismo está montando inconstitucionalmente el llamado Estado comunal.

“Esa figura no está contemplada en la Constitución y, por tanto, no puede sustituir las funciones de las gobernaciones y alcaldías. Este es el plan concebido por Miraflores: si los opositores que van a participar en esa fiesta electoral de Maduro ganan algunas gobernaciones, ya no tendrán los tristemente denominados “protectores”, sino que serán inoperantes. Y así ocurrirá también con las alcaldías porque será el Ejecutivo el que las controlará totalmente”, manifestó.

Detalló que el interés del régimen “no es cambiar nada, sino mantener el totalitarismo, que es la condición fundamental del comunismo y los ejemplos más patentes son Corea del Norte, Cuba y Nicaragua, cuyos pueblos se mueren de hambre porque el Estado lo quiere hacer todo y al final, nada hace”.

“Son cantidades asombrosas de millones de dólares que se han perdido en obras que fueron contratadas y no realizadas, pero eso no lo investigan los diputados de la Asamblea Nacional; sin embargo, en medio de la crisis que vivimos, declaran unos días nacionales para gastar el dinero del erario público en vagas celebraciones”, aseveró.

Orlando Fernández indicó que otro aspecto en lo que se ha empeñado la Asamblea Nacional oficialista es atacar a la oposición y ver cómo destruyen a Juan Guaidó.

“Hasta ahora no se ha aprobado nada importante sino ir creando una estructura totalitaria para reforzar al régimen de Maduro”, señaló.