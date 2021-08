Velásquez: Convocatoria del 21-N carece de garantías que permitan que el voto elija #31Jul

El dirigente nacional de La Causa R, Andrés Velásquez, aseguró que no existen condiciones electorales que garanticen que la voluntad de los venezolanos será respetada, en referencia a los comicios regionales convocados para el 21 de noviembre.

«La convocatoria electoral del 21 de noviembre carece de condiciones y garantías que permitan que el voto elija y no sea una simple ficción o trámite para que el dictador se atornille más en su usurpación», indicó Velásquez

Por otra parte, el dirigente político dio su opinión ante la hiperinflación que atraviesa el país.

«Salario mínimo de trabajadores y pensiones de jubilados no alcanza los 2 dólares en Venezuela. Es decir nada. El salario no existe, fue destruido, no tiene ningún poder de compra. Mientras tanto los ladrones del régimen se dan la gran vida y el trabajador en condición de esclavo», puntualizó.

«Maduro destruyó el valor social del trabajo. Acabó con el salario. Irrespeta a la universidad. Desprecia la educación. Quiere a todos arruinados y empobrecidos», concluyó.

