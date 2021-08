RETACITOS #1Ago

El grado de descomposición que existe en el país, del cual es reflejo el reciente caso de torturas físicas contra un ciudadano en la población de Siquisique, municipio Urdaneta del Estado Lara, pone en evidencia el deterioro y la aberración psicológica que queda en la mente de estos funcionarios, luego de pasar por estos cuerpos castrenses, donde llegan a estar convencidos, que el uniforme, el arma y el lavado de cerebro que les imponen, son una patente de corso que les permite violentar los derechos de loa ciudadanos con la mayor impunidad. Indagando sobre este caso, que se hizo viral en las redes, gracias a la periodista Sebastiana Barraez que lo publicó en Twitter con toda su crudeza, se pudo conocer que el video estaba circulando en forma profusa entre los vecinos del pueblo, pero el temor se imponía entre los pobladores porque es un municipio donde la anarquía es la que manda, las actuaciones violentas, están a la orden del día y esto impidió que se atrevieran a colocarlo en las redes, sino que era un comentario que circulaba a través del conocido mecanismo de “Radio bemba”. Aseguran que al parecer no es la primera vez que se produce este tipo de secuestros y torturas en esta población, de lo que muchos están convencidos, pero además, después que ha quedó al descubierta esta actuación, con pruebas irrefutables, que reflejan sadismo y muy serios problemas de salud mental, han comenzado a surgir nuevas denuncias de secuestros y torturas y violencia contra terceros, llamando la atención como es que se haya llegado a extremos en Venezuela, donde una sala de una vivienda, es convertida en centro de torturas.

La decisión valiente del jovencito agraviado, de atreverse a denunciar el caso y solicitar la intervención de la Fiscalía General de la República, es la demostración más contundente de su inocencia, lo que le obligo a ir hasta la Medicatura Forense para que lo examinaran y levantaran el informe con las evidencias de los maltratos a los que fue sometido. Vale la pena destacar la forma dirigente como la Fiscalía Superior en Lara estuvo manejando el caso, luego de recibir la denuncia: también acudió al MP un alto oficial de la GN, fue encargada de la investigación la Fiscalía X. Según narra la víctima, fueron “tres horas de terror”. El caso es tan dramático, que si no tuviese tal gravedad, muchos opinarían que pudiera ser un buen tema para una película de terror, pero desde hace bastante tiempo hemos venido denunciando en esta sección, todo lo que viene ocurriendo en el municipio Urdaneta, donde el burgomaestre brilla por su ausencia, ya que aseguran los vecinos que ahora no despacha desde la Alcaldía, sino desde la estación de gasolina, donde sus actividades al parecer le producen mayores beneficios, que su trabajo como primera autoridad civil de la región, en beneficio de los pobladores del municipio. A última hora como epílogo de esta truculenta historia, el acusado decidió quitarse la vida, tal vez convencido que no saldría muy bien librado de la justicia; sin embargo, es un caso para que reflexionen los jefes de estos cuerpos castrenses, porque de acuerdo con las informaciones que circulan por las redes, este tipo de actuaciones son muy comunes, sobre todo en los municipios, donde un primer Teniente designado como comandante de un puesto militar, piensa que tiene igual poder que el ministro de la Defensa, ya que se consideran unos reyecitos donde los “súbditos” le debe rendir pleitesía, con la agravante que quien se revele, va preso sin pisar tablitas. En todo caso creemos que esta muerte debe ser objeto de una investigación.

- Publicidad -

*****

Insólito, la gobernación del estado Lara les depositó a los trabajadores un bono de Bs. 8.750.000, equivalente a $2 por concepto de uniformes; además un bono para las damas madres de Bs. 1 millón 750 por el Día de Las Madres, lo que es considerado por la dirigencia sindical como una nueva burla del gobernador encargado, continuando de esta manera con la política iniciada por Carmelina de destruir a la clase trabajadora, afirmando que no llega a los dos dólares la asignación para comprar uniformes, que incluyen zapatos, pantalones, camisas, sobre todo para el personal de salud que está haciendo frente a esta pandemia, que no solo necesita uniformes, sino equipos de bioseguridad, ratificando que con esta asignación no se compra ni un par de medias de buen a calidad. Recuerdan que la contratación colectiva establece la dotación de uniformes en forma periódica, y en caso de no hacerlo, debe acordar con el sindicato el monto a pagar por este concepto. Denuncian que lo más grave de esta historia, es que el Consejo Legislativo aprobó el crédito adicional, sin revisar la normativa laboral, ratificando que este gobierno con su actitud en contra del sector laboral, está acabando con la masa trabajadora. Anuncian desde ya que fijarán posición en torno a estos nuevos abusos de la gobernación, con una contundente protesta virtual y presencial, en todos los sitios de trabajo como hospitales, bibliotecas, jefaturas civiles, servicios autónomos desconcentrados, cuando los trabajadores, con el derecho que les asiste estarán protestando y reclamando este nuevo abuso del gobernador encargado, a la vez que se preguntan: ¿Y con esta actitud aspira a ser candidato a gobernador?.

*****

Situación preocupante. Una paciente que estuvo hospitalizada en la sala de Ginecología y Obstetricia del HCUAMP, denunciando que en este centro asistencial no hay insumos, no hay absolutamente nada, no hay inyectadoras, guantes, gasas, alcohol, yelcos y le exigen a los familiares de los enfermos que tienen que llevar todo para poder atenderlos. Lo más grave de esta denuncia es que la señora que fue sometida a una cirugía de emergencia, cuando llegó para examinarla le ordenaron quitarse la ropa y le colocaron una bata desechable para valorarla, supuestamente el personal que la atendió no le entregaron ni la ropa, zapatos ni el resto de sus pertenencias a sus familiares, afirmando que “fui víctima de un robo, porque hasta las pantaletas y los sostenes, se los llevaron”, pero además le extraviaron todos los exámenes de laboratorio, una ecografía y nadie dio una explicación acerca de la ropa de esta dama. Denuncia asimismo la dama afectada, que después de estar toda la mañana en el tercer piso en el área GO4, en este lugar a la 1:00 pm no había médicos que atendieran a las parturientas hospitalizadas en el área crítica, señalando que entre las pacientes había mujeres con problemas de hipertensión, de diabetes, pero no había personal que pudiera atender alguna emergencia que pudieran presentar estas señoras que estaban allí a la buena de Dios. Para colmo no había agua y los sanitarios y baños están en unas condiciones verdaderamente deplorables, de acuerdo con las gráficas que nos hicieron llegar hasta nuestra mesa de redacción. Ya teníamos información que nos llega por distintas vías, del estado de deterioro de las instalaciones del otrora gran centro asistencial larense; pero le hace mucho daño a la ya deteriorara imagen de la institución, que ahora se estén robando, hasta la ropa de los pacientes, situación que nunca antes se había presentado en este nosocomio. La verdad que no hay derecho.

*****

La semana pasada hicimos la denuncia en torno a los manejos irregulares que se vienen dando, ya no en la estación de servicios de la Bracamonte con la Av. Venezuela, al final de la cerca del CC Sambil, sino que el caso se está replicando en otras bombas en la capital larense, sin que los usuarios puedan entender cómo es que los obligan a hacer las colas, dos o tres cuadras antes de llegar a la estación de servicios, en tanto que aprovechan los espacios vacíos para los “clientes VIP” que son aquellos que poseen carros de lujo, les desagrada hacer colas de dos o tres días para cargar la gasolina, pero además disponen de dólares para repartir jugosas “propinas” que les permiten llenar sus tanques sin contratiempos y sin ningún tipo de control. Lo que causa mayor extrañeza es que esto está ocurriendo a plena luz del día, delante de todo el mundo, es publico notorio y comunicacional y no hay ninguna autoridad militar o civil que se atreva a poner orden, cuando se está humillando a muchas personas, incluso numerosas de la tercera edad, quienes muchas veces pernoctan y tienen que “jalarle” a los representantes de los círculos bolivarianos que son los encargados de entregar los número e identificar a los vehículos. Diosdiablo está anunciando un nuevo sistema de la comercialización del combustible en los próximos días, con lo cual la gasolina le va a llegar a todos los usuarios, indicando que el ministro de Petróleo Tarek El Aissami dará a conocer los detalles; sin embargo, la gran mayoría desconoce el nuevo mecanismo, ya que la gente cada día está más molesta. Por ejemplo, el pasado viernes había protestas en Carora, donde las estaciones de servicios dizque están controladas por Julito y su combo, les envían gasolina en forma esporádica, pero de acuerdo con las denuncias de los usuarios, las gandolas supuestamente descargan directamente en Fuerte Manaure, y es el único sitio en el que se puede conseguir el combustible, si se tiene algún con tacto con oficiales o si se lleva alguna recomendaciones de los muchachones del PSUV. ¿Qué talco? No les sorprenda cuando la gente se les amotine y se lancen a la calle a reclamar, porque los militares no distribuyen equitativamente el combustible en la región.

*****

Profesionalmente siempre hemos estado convencidos, que las deficiencias de los servicios públicos, las irregularidades administrativas que se cometen contra los bienes del Estado y contra el erario público, no se deben ocultar, por el contrario tienen que darse a conocer, porque aun cuando muchos piensan que es perder el tiempo, debido a la gran complicidad que hay en todos los sectores, tanto públicos como privados; que nadie le para a estas denuncias, la verdad verdadera es totalmente distinta, siempre hay alguien que las lee y en la mayoría de los casos lleva el mensaje ante quienes corresponde aplicar los correctivos. En esta oportunidad nos referimos a la denuncia que hiciera, en base a sus investigaciones de campo y con el apoyo de los trabajadores de la salud en los distintos centros asistenciales de los nueve municipios del estado Lara, el dirigente sindical y luchador social, Alberto Domínguez quien informó que en la entidad había un déficit del 90% en el servicio de ambulancias, lo que afectaba en forma directa a los usuarios, quienes se veían obligados para trasladar a un paciente, a contratar servicios de ambulancia privados, con elevados costos en dólares, lo que no está al alcance de la mayoría de la población venezolana totalmente empobrecida. Recientemente, la prensa regional dio a conocer una información que reflejaba que a través de la PNB se habían podido localizar “cuatro ambulancias solicitadas” en una zona de Cerritos Blancos, en el suroeste de Barquisimeto, lo cual ha sido posible ya que desde el momento en que se publicó la denuncia del enorme déficit de unidades de ambulancia para el traslado de los enfermos, aseguran que las autoridades de salud en la región, se han puesto los patines y han girado instrucciones para tratar de recuperar la red de ambulancias en el estado Lara, esta es una buena noticia.

*****

La Defensoría del Pueblo, al parecer por fin está adelantando acciones que, de una u otra forma van en beneficio de la mayoría del pueblo venezolano, instalando una mesa de trabajo para atender las denuncias en torno a los costos exagerados que algunas clínicas privadas, no solamente en la capital de la República, sino en el resto del país, están cobrando por la “admisión de pacientes”, siendo los montos más elevados si los enfermos presentan sintomatologías vinculadas con el Covid-19, dándose casos en los cuales los pacientes han sido rechazados por no tener los recursos exigidos para el ingreso. En esta oportunidad vamos a hacer referencia a la situación que se ha venido presentando en el estado Lara, debido al historial reciente de un colega quien acudió una clínica del centro de la ciudad, que por cierto no está entre las de mayores tarifas, y le exigieron US$ 15.000 dólares para ingresarlo, viéndose en la necesidad de ir a un centro asistencial más acorde con sus posibilidades económicas; sin embargo, indagando con médicos, enfermeras y colegas periodistas, nos informan que en otras clínicas de la región, ubicadas en el este, para la admisión se están solicitan entre US$ 20.000 y 25.000 y aun cuando sabemos que en la región hay gente con mucho poder económico, creemos que no llega al 5% de la población, la que está en capacidad de pagar estos montos por la atención. De allí que consideramos que el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz no debe dejar esta investigación solo en la zona Metropo0litana de Caracas, sino llevarla hasta el interior del país. Al parecer la Asociación de Clínicas Privadas, que representa a la mayoría de las instituciones médicas privadas en el país, está dispuesta a establecer mecanismos para darle respuestas a estas denuncias, lo que pudiera ser una buena señal para que pudiera realizarse una revisión de estas tarifas, moderarlas en algunos aspectos, de manera que pudieran adecuarse a las realidades que hoy vivimos los venezolanos, donde no todo el mundo tiene dólares.

*****

Se sigue moviendo el cotarro político electoral en Lara, pero al parecer se han generado algunas definiciones, dejando en el camino a unos y posicionando a otros, como al parecer ha ocurrido en UNT, donde al baquiano Lencho dizque lo llamaron de Maracaibo y le dieron instrucciones para que cediera el paso, así que el candidato a la gobernación por esa organización, será oficialmente Luis Florido y al amigo de Duaca lo están proponiendo para la Alcaldía, que si a ver vamos, no es nada maloso, sino que se lo pregunten al burgomaestre achocolatado, por supuesto aseguran que ante este golpe de estado, dizque ha b ajado la guardia, de manera que las posibilidades de coronarse allí con éxito se ven lejanas. A propósito, se comen tan que algunos recién llegados a UNT en Lara estarían siendo propuestos para algunos cargos sin haber aportado nada al partido, mientras que otros, con trayectoria, con credenciales, que no solo han quedado etapas, sino también el pecho en las manifestación, se están quedando como la guayabera, por fuera. Hay mucho malestar entre la dirigencia, sobre todo en el sector sindical que no lo disimula, sino que lo han planteado, tanto privada como públicamente, de manera que se impone una urgente revisión interna, donde quienes están aspirando a ser candidatos son los primeros que tienen que poner los pies en la tierra y entender que solos no van a llegar a ninguna parte, que requieren de la participación de todos y no es precisamente con posiciones y decisión es excluyentes como pueden levantar vuelo, recuerden que si se dan las elecciones del 21N, no van a participar solos, la competencia va a ser dura y estarán participando candidatos de peso específico, quienes además cuentan con recursos para erogar en una campaña electoral que promete ser costosa, pero para eso hay dólares.

*****

El tiempo que ha pasado al frente de la Alcaldía de Iribarren, no le ha permitido al burgomaestre adquirir conocimiento acerca de cómo se gerencia una ciudad; mucho menos cuales son las obras de envergadura que se deben acometer parta que lo recuerde el pueblo larense, como uno de los funcionarios que hizo algo realmente en beneficio de los barquisimetanos. Ya recordamos la comiquita que pusieron con el Parque Ayacucho, donde se gastaron una millonada para hacer un remozamiento chucuto, porque la calidad de la obra ejecutada no refleja por ninguna parte el monto erogado, incluso en su momento hicimos señalamientos con detalles precisos, aportados por los vecinos, quienes ahora ni siquiera pueden ir a caminar al parque porque lo mantienen cerrado, solo para realizar actos políticos del partido de la revolución. Ahora más recientemente, la nueva comiquita tiene que ver con la recuperación de la Plaza La Mora, donde cometieron un verdadero ecocidio, ya que talaron árboles que le daban sobra a las personas que iban a pasar el rato y a conversar sobre la crisis y sobre cómo resolver los problemas del país, evitar de esta manera que le taparan el sol a unos matorrales que sembraron, trabajos que fueron realizados a la carrera con motivo del 24 de julio, de paso perdieron el tiempo cambiándole el nombre, porque para todos los barquisimetanos, los de antes y los de ahora, siempre se continuará llamando Plaza La Mora; sin embargo, los vecinos que viven en los alrededores se han dado cuenta, una semana después, la suciedad es lo que se observa por todas partes, solamente hay una persona que hace el papel de placero, jardinero,. Cuidador, de tal manera que ni que se convierta en un pulpo, podrá atender todas las obligaciones que implica una plaza de una manzana y seguros estamos que debe estar cobrando el salarió mínimo, lo cual nos parece que es injusto. Ojalá que pudieran designar un par de ayudantes para que echen una mano.

*****

El inquilino temporal del Palacio de Misia Jacinta anuncia con bombos y platillos que ha girado instrucciones a la ministra de Economía y Finanzas, para que se reúna con los bancos y les recomiende que comience a entregar créditos a troche y moche a los productores nacionales de alimentos, en condiciones preferenciales y con cualquier tipo de moneda, incluyendo el Petro, que al igual que el bolívar ya nadie quiere. Lo que llama la atención de esta nueva propuesta del oficialismo, es que en estos momentos la banca venezolana, aun cuando mantiene su solvencia y su solidez, su principal actividad que es la crediticia se ha reducido a su mínima expresión debido a que el encaje del Banco Central de Venezuela, se mantiene en 85%, esto quiere decir para los venezolanos de a pie, que de cada 100 bolívares que un cliente deposita en cualquier bancos, 85 bolívares tienen que ser depositados en las arcas del BCV donde se mantienen congelados, quedando apenas una disponibilidad de 15 bolívares para atender la demanda crediticia en el país. La situación de la banca en estos momentos en el país es tan dramática, que economistas y especialistas de riesgo bancario, como Leonardo Buniak, asegura que el tamaño del sistema bancario venezolano ha reducido sus dimensiones de tal manera, que en su totalidad representan un capital similar al que tiene cualquier pequeño banco en República Dominicana. Entonces la gran pregunta es ¿de dónde va a sacar dinero la banca para atender las recomendaciones del régimen? Se pudiera pensar que detrás de esta nueva promesa del oficialismo, existe la posibilidad de una reducción significativa del encaje bancario? Recordamos que en la mayoría de las economías del mundo, el encaje legal, no supera el 20%. Lo único cierto es que se han generado unas grandes expectativas con este anuncio, ya que todos los sectores están atentos para ver como el gobierno va a resolver esta papeleta, ya que el ligero aumento en los precios del petróleo, apenas si le dará un respiro para atender compromisos menores; además continúa sin tener acceso a los mercados financieros internacionales, por lo que la capacidad de maniobra es cada vez más reducida, y es muy probable que estemos en presencia de una nueva promesa fallida.

*****

Lo alertamos en esta sección oportunamente cuando se produjo el anuncio en torno a la prohibición de las alcabalas y puntos de control en todo el país, por cuanto los mismos se habían convertido en sitios donde, de acuerdo con las múltiples denuncias matraqueaban a los conductores, a los motorizados y a cualquier ciudadano que no tuviese sus papeles de conducir o que acreditaran la propiedad del vehículo, con tarifas que oscilaban entre $ 10 y $ 100 dependiendo de la carga trajeran o de la gravedad de la infracción. Para ese momento señalamos que esto era difícil de cumplir, sobre todo en el interior del país, donde cada gobernador se considera autónomo y siente que con su poder regional, no tiene por qué atender a las +ordenes de un personaje que está en Miraflores, de allí que las denuncias sobre las matracas en las alcabalas continúan a la orden del día. La última denuncia que llegó a nuestra mesa de redacción, es la de un ciudadano que informó que la GN que estaba en el túnel de La Cabrera en la ARC, detuvo a 18 camiones que cargan queso desde Guanarito, en el estado Portuguesa hasta el centro del país y la capital de la república, con la excusa de que cargaban bidones con combustible , sin entender que desde Guanarito a Caracas no alcanza el tanque y tienen que traer combustible porque no hay en la vía; igual ocurre al regreso porque en Portuguesa no llega con regularidad el combustible, denuncian que esta detención la hacen “con la finalidad de extorsionar a los productores, no les basta con haber destruido el campo venezolano, sino que quieren acabar con los pocos productores que quedan, información que debe llegar a todos lados, para que le gente se entere que las alcabalas son centros de delincuentes uniformados que se encargan de extorsionar a todos los productores del país”, revela el video que circula por las redes sociales.

JBS