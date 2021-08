VIDEO La campeona olímpica en salto triple, Yulimar Rojas, contó detalles sobre su vida #1Ago

La venezolana Yulimar Rojas relató su historia de vida, donde expresa que a pesar de las dificultades económicas que atravesó desde pequeña, siempre se mantuvo enfocada en alcanzar sus sueños.

«Nací en Caracas, Venezuela, pero me crie en Anzoátegui junto a mi familia. Vivía en un ranchito con techo de zinc, no teníamos mucho dinero y la casita estaba por derrumbarse. En los días de lluvia nos mojábamos todos. Sin embargo el deporte era algo que siempre me gustaba desde pequeña», de esta forma Yulimar Rojas inicia el relato sobre su vida.

«Sabia que podía ser una atleta profesional, pero habían muy pocas oportunidades», continúa.

Cuenta con por suerte un grupo de entrenadores vieron el talento que ella tenía en el deporte. «Poco a poco comencé a ganar competiciones nacionales e internacionales en el salto de altura, pero en 2014 descubrí el salto triple y ahí me enamoré».

Detalla que tras ir alcanzado sus metas, mejoró la calidad de vida de ella y su familia.

En un video publicado por World Athletics, cuenta especializada que suministra información sobre los mejores atletas del mundo, explica que decidió viajar a España a entrenar y avanzar con su entrenamiento, tras establecer contacto a finales de 2015 con su actual entrenador Iván Pedroso.

«Fui la primera y única campeona mundial de mi país, Venezuela. He ganado muchas medallas en los mundiales al aire libre y en pista cubierta. También logré la medalla de plata en los juegos olímpicos de Río», relató.

