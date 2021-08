Academia Nacional de Medicina exige precisar número de vacunas que llegarán al país vía Covax #3Ago

La Academia Nacional de Medicina (ANM) exigió este lunes, 2 de agosto, precisar número de vacunas que llegarán al país a través del mecanismo Covax.

A través de un comunicado, la ANC expresó su regocijo ante la noticia anunciada por la Oficina Panamericana de la Salud (OPS) de la próxima llegada de las vacunas contra la COVID-19, pero reclamó que la fecha exacta de la llegada de las dosis no se haya informado.

- Publicidad -

«La fecha de la llegada de este lote de vacunas, entre julio y septiembre no está precisada, entendiendo que el mes de julio ya finalizó y no se ha hecho anuncio alguno sobre la probable recepción de parte del lote solicitado por el Estado venezolano, tampoco se informa en las noticias, del número de vacunas a recibir; informaciones que deben tenerse en el MPPS y deberían darse a conocer a la población para mayor tranquilidad y que generarían confianza», señala el comunicado. La Academia Nacional de Medicina insistió en que la adquisición de las vacunas deben ser las aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y no prototipos vacunales, refiriéndose al ensayo clínico cubano, «Abdala».

La Academia Nacional de Medicina insistió en que la adquisición de las vacunas deben ser las aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y no prototipos vacunales

El pasado domingo, Nicolás Maduro, en su acostumbrada alocución dominical señaló que en «en los próximos días» comenzarán a llegar al país vacunas del mecanismo Covax para 6,2 millones de personas.

«Ya ellos han establecido un cronograma y en los próximos días comienzan a llegar los aviones con las vacunas del sistema Covax que viene a reforzar todo el sistema de vacunación con las vacunas chinas y rusa», dijo Maduro sin ofrecer detalles sobre qué fármaco se recibirá, ni si son de una o dos dosis, ni el número total de inyecciones.

No obstante, el pasado 27 de julio, el director de Emergencias en Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Ciro Ugarte, explicó que a Venezuela se enviarían las vacunas de Sinovac y Sinopharm, ambas de procedencia china y de dobles dosis.

Durante su reunión con la prensa, a través de la plataforma Zoom, Ciro Ugarte no precisó qué cuántas dosis llegarían, solo precisó que será «una cantidad significativa».

Para más información RunRunes.com