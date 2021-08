VIDEO Nadadora de aguas abiertas, Paola Pérez, migró porque «no habían piscinas aptas» en el país

Mientras muchos huyeron de Venezuela por la severa crisis que la azota durante los últimos años, la nadadora de aguas abiertas, Paola Pérez, migró porque en el país no hay piscinas aptas para la práctica de la disciplina.

“Mucha gente se va del país por cuestiones económicas y yo en realidad me fui por una cuestión de piscinas. Allá no habían y ese es el medio por el cual me muevo, y eso fue lo que me obligó a salir”, dijo la atleta en entrevista para France 24, quien ahora vive en Chile.

Respecto al respaldo de las autoridades del deporte en Venezuela, Pérez asegura que nunca ha recibido apoyo económico y que por el contrario, previo a su preparación a los Juegos Olímpicos, tuvo que abrir una campaña de GoFundMe para solicitar recursos.

“Actualmente estoy trabajando en Chile compartiendo mis conocimientos con nuevos nadadores y me ha ayudado a pagar parte de mi entrenamiento. Sin embargo, la natación es un deporte caro y en todos los viajes. Por eso vengo a ustedes para obtener los recursos económicos necesarios”, escribió la nadadora en mayo.

Sin embargo, pese a no tener el respaldo económico, Nicolás Maduro la felicitó tras conocerse su clasificación a los Juegos de Tokio 2020. Ante esto, la tachirense le respondió: “Espero que el apoyo sea mejor que el que he tenido en todo este ciclo olímpico, que no nos quedemos solo en las promesas, como la casa que me prometieron para ir a Río 2016, espero que este año sea mucho mejor”.

Pérez clasificó a los JJOO tras quedar como la mejor de América con un registro de 2:03:31.61. En Río de Janeiro 2016 se ubicó en el puesto 20 con un tiempo de 1:59:07.717.

La nadadora está compitiendo este martes en los diez kilómetros de aguas abiertas.

La atleta venezolana Paola Pérez competirá este martes en el juegos Olímpicos de Tokio. Antes de verla ganar una medalla es bueno que todos sepan que ella vive en Chile, país al que se fue porque en Venezuela no tenía dónde entrenar. Aquí está el vídeo: pic.twitter.com/6HNo3bVAy8 — Gustavo Azócar A (@GustavoAzocarA) August 2, 2021