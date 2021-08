COLUMNA El rincón de los miércoles #4Ago

Entre las grandes necesidades de los venezolanos figura, sin duda alguna, la falta de agua. Una situación que no ha podido ser resuelta por las empresas hidrológicas responsables directas del suministro del preciado líquido donde nadie parece tener una respuesta cuando se indagan las causas de la ausencia de un servicio tan vital para la salud de la población. En lo que respecta a los larenses, también hay un silencio total cuando recuerdan al Proyecto Yacamabú, donde han fracasado la mayoría de los últimos gobiernos que hemos tenido. Todos han prometido en sus promesas electorales poner en marcha el sistema, inyectando millonarios presupuestos para concluir una obra que, supuestamente, constituiría la solución a la falta de agua que padece la región. El dinero invertido en Yacambú desapareció como por arte de magia en cada periodo constitucional, y de la misma manera la esperanza de los larenses, igual que los miles de millones que manejaron las administraciones encargadas del desarrollo de la obra, las cuales nunca han presentado un informe económico sobre la gestión de cada una de ellas para conocer los detalles del fallido proyecto. Sería saludable que las dos Asambleas parlamentarias aprobaran una investigación sobre los destinos finales de los millonarios créditos que otorgaron al Proyecto Yacambú para conocer en detalles a donde fueron a parar, porque agua no hay

II

COVID: Tiene que haber una fórmula para la vacunación, al menos en el estado Lara. Resulta que las personas de la tercera edad o discapacitados tienen que competir, y valga la frase, con los más jóvenes, en las interminables filas que se forman alrededor de los sitios donde deben acudir. Lo comprobamos la semana pasada, cuando muchos abuelos sufrieron las inclemencias del tiempo sin poder avanzar hasta el sitio donde se cumplía el procedimiento, además de la poca solidaridad de los avispados de siempre. Y como no todo es malo, debemos agradecer el trabajo que hacen las voluntarias de la Cruz Roja en todos los centros de vacunación y la de sus compañeros varones, cuya labor también es digna de ser reconocida. Por otra parte, en el sur de la Florida los casos de COVID-19 han aumentado considerablemente, obligando a las autoridades a tomar nuevas medidas como la de utilizar nuevamente mascarillas y vacunarse en los centros de los condados utilizados con ese fin.

III

MIAMI: La ciudad sigue celebrando sus 125 años, recién cumplidos el pasado miércoles y recuerda que toda su historia comenzó con apenas 44 habitantes hasta tener más de un millón, según algunas fuentes municipales donde aseguran que la fundadora de Miami fue una mujer rica llamada Julia Tuttle, quien llegó en 1891 y se instaló en una vivienda en los terrenos de Fort Dallas. Se le considera la Madre de la Ciudad. Si van a Miami recuerden visitar al Museo de la ciudad donde encontraran una mayor información. Ah, preguntan unos lectores sobre la altura del Obelisco de Barquisimeto: Aseguran que tiene 72 metros y se levantó con motivo de un aniversario de la capital larense.

IV

YULIMAR: ¿Qué otra cosa se puede decir de la atleta venezolana que y no esté escrita con letras de oro en el libro donde se escriben las grandes hazañas del deporte?. Yo creo que no deben cerrarse capítulos, sino esperar que le depara el futuro a esta chica de 1.92 de estatura, nacida en este país a la que disfruta un mundo bailando música caribeña y corriendo como una loca por las pistas de todo el mundo, cosechando trofeos y admiración de propios y extraños. Yulimar Rojas es como le da la gana de ser. Es alegre, buena persona, amiga de las amigas y una venezolana de excepción que despierta pasiones y emociones a quien la ve por primera vez. Eso fue en sus sueños, lo que le pasó a Iván Pedrozo cuando supo de ella y aceptó ser su entrenador a pesar de atender a otras atletas en su gimnasio de Guadalajara en Madrid. Yuli sabía de la disciplina impuesta por Pedroza y no dudo en aceptar sus recomendaciones sin chistar imponiendo, por supuesto, su propia filosofía para llegar a ser la mejor de la especialidad, como en efecto pasó en estos inolvidables Juegos Olímpicos de Tokio. A los 24 años, la reina venezolana ya puede por ahí presumiendo de campeonatos mundiales y múltiples campeonatos en Sudamérica hasta conquistar la cúspide tan presente en sus sueños de gloria.

FINAL: nos enteramos el pasado fin de semana del fallecimiento de Clementina Orozco de Pinto, una persona de mis especiales afectos. Se convirtió en otra victima de la pandemia que azota la humanidad. Nos queda sin embargo el recuerdo de alguien muy especial para todos quienes tuvimos la suerte de amistad.

LRM