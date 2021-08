VIDEO Julio Marín: Un empleado público de la Gobernación de Lara cobra apenas 1,60 dólares al mes #4AGO

Trabajadores de la Gobernación del estado Lara protestaron este miércoles 4 de agosto para exigir mejoras económicas, debido a que, según el presidente del Sindicato de Empleados Públicos (Sepeel), cobran un salario promedio de apenas 2 dólares mensuales.

La concentración fue convocada para realizarse en la plaza La Moneda, frente a la sede de la Gobernación. Sin embargo, desde muy temprano, efectivos policiales se encargaron de cerrar la carrera 19 con calle 23, supuestamente para llevar a cabo “una desinfección anti COVID en la zona”, dijo uno de los funcionario a Elimpulso.com.

La protesta terminó por realizarse en la avenida Vargas con esquina de la avenida 20, en plena zona centro de Barquisimeto.

Al respecto, el presidente de Sepeel, Julio César Marín, señaló que la intención de la manifestación es “hacer presión” a Adolfo Pereira para que responda ante las exigencias de los trabajadores, quienes se han visto seriamente afectados por la crisis general que en los últimos años agobia a Venezuela.

“Hoy día, un trabajador promedio de la Gobernación de Lara cobra aproximadamente 1,60 dólares, menos de 2 dólares”, aseguró Marín, acotando que ante el paupérrimos salario se suma el alto costo de la vida, y colocó como ejemplo la canasta alimentaria, que en junio se ubicó en $299,46.

Esta situación ha obligado a que más de 20 mil trabajadores públicos de la Gobernación de Lara, de los 35 mil que habían registrado, hayan renunciado para buscar otro trabajo o irse del país en busca de un mejor empleo.

“De esos menos de 15 mil trabajadores que se mantienen activos, casi el 30 por ciento tiene el salario suspendido ya que no han podido trabajar, el sueldo no les alcanza, no hay transporte, no hay condiciones de bioseguridad en los sitios de trabajo, sobre todo en los hospitales y ambulatorios. Esta es la respuesta que les da Adolfo Pereira a sus trabajadores”, indicó Marín.