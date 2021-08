OPINIÓN Decir la verdad para conseguir la libertad y formar líderes de relevo (Parte 37) #8Ago

EL FRAUDE DE LA RELACIÓN CON CUBA

No se trata de una penetración subrepticia y hostil, a espaldas del Gobierno de Caracas, sino curiosamente a invitación de éste. Con Chávez, los cubanos se erigieron:

• En gestores de los documentos de identidad y pasaportes; de los registros mercantiles y notarías públicas;

• En codirectores de puertos y controladores de seguridad de aeropuertos; en supervisores de las Fuerzas Armadas y de las labores de contrainteligencia…

• El mismo Maduro fue potenciado por ellos como sucesor.

Todo se hizo de espaldas al pueblo:

• el Gobierno ocultaba el número de cubanos en el país y sus funciones;

• las carencias democráticas permiten no rendir cuentas en la AN.

• Chávez hizo borrar de la contabilidad oficial 5.000 millones de dólares que adeudaba a la isla, sin que estos lo supieran.

• ¿Dónde están las reservas de Oro?

• Los venezolanos también desconocían los subsidios reales con los que Venezuela beneficiaba a Cuba; se sabía del envío de unos cien mil barriles diarios de petróleo, pero no había manera de auditar el pago del régimen castrista, que no era económico, sino mediante servicios prestados por médicos, enfermeras, entrenadores deportivos y otros asesores cubanos o no desplazados a Venezuela

EN CONCLUSIÓN

- Publicidad -

•Cuando comparamos lo hecho y sus resultados, con lo que pudiera haberse hecho,

•Si tomamos conciencia de lo que se malbarató, perdió y…robó, no sólo en términos de dinero y tiempo, sino en oportunidades que no volverán y del daño causado a los más pobres de Venezuela y a TODA una generación, que bien pudo ser las más afortunada en la historia del país,

•Si analizamos la situación actual de inseguridad, inflación y desabastecimiento, y…las VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN (más de 186)

Concluimos con indignación:

1.- Del tamaño de la estafa que los gobiernos Centralizados nos siguen haciendo a los venezolanos, desde la Independencia

2.- De las oportunidades que seguimos perdiendo en nuestro ´país de convertirnos en un gigante económico y social del primer mundo.

3.- Que, definitivamente, en Venezuela se cumplió la Ley del Ciclo de Vida de los modelos Centralizados….pues,

Los modelos centralizados de Estado (EFC) son generadores de pobreza, opresión, atraso, y corrupción.

Venezuela actual es un modelo centralista inviable

No es hora de reformar, sino de REEMPLAZAR la actual distribución política y la actual división politico-territorial del poder

FACTOR CLAVE para ello:

LA PROPUESTA DE CAMBIO

Formar a Candidatos a cargos, líderes políticos y sociales, en base a:

1°.- Crisis estructural y funcional en Venezuela y Soluciones (1 Video, Bibliografía)

2°.- Historia Inconstitucional de Venezuela: Violaciones a la Constitución. (1 Video) 3°.- Iniciar desde ya:

• “Un Proyecto País Venezuela Reconciliada…Via Constituyente…como

• Un Proceso constitucional popular, originario e inédito que coloque a

• Venezuela como:”Un Estado Federal verdaderamente Descentralizado

• con poderes políticos, sociales, económicos, educativos, etc…

• en manos de los cada Estado y Municipio y

• un gobierno central limitado a sus poderes, bien colocados en una nueva Constitución.

“Si esperas que otros lo hagan y las condiciones ideales, nunca se darán” (Nelson Mandela)

“Mañana, tal vez, tengamos que sentarnos frente a nuestros hijos y decirles que vivimos así porque fuimos derrotados, pero no podremos mirarlos a los ojos y decirles que todos vivimos así porque NO nos animamos a pelear…”

(Mahatma Gandhi 1924)

Próximo domingo 15/08: Callarse ante el penúltimo atraco…

Juan José Ostériz