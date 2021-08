RETACITOS #8Ago

Después de mucho esperar, por fin el Banco Central de Venezuela decidió anunciar una nueva reconversión monetaria y la presencia del Bolívar Digital, lo que implica la eliminación de seis (ceros) el cono monetario vigente e informa que a partir del 1° de octubre estará en vigencia un nuevo cono monetario con una moneda de1 bolívar y billetes de 5, 10, 20, 50 y 100. Para la mayoría de los economistas, si bien esta medida es necesaria porque la mayoría de las cifras que se estaban manejando en las transacciones eran tan gigantescas, que muchas veces los usuarios no sabían cómo leerlas, tampoco las máquinas fiscales y calculadoras ya no aceptaban tantos ceros, es decir que solamente contribuirá a facilitar las transacciones y los registros en los libros de contabilidad; sin embargo, también la medida ha sido calificada como un “maquillaje”, que no va a resolver los problemas de fondo como el ritmo de la hiperinflación, los precios continuarán encareciéndose y se ha advertido que si esta medida no se acompaña con un conjunto de políticas orientadas a frenar la hiperinflación , su vida será muy efímera y en un plazo no mayor a seis meses a un año, nuevamente se tendrán que agregar nuevos ceros a las monedas. Por ejemplo, el economista César Aristimuño, uno de los más respetables en el mundo económico y financiero, señaló en torno al anuncio del BCV: “No podemos esperar una reconversión económica con esta medida, si esta no viene acompañada de un programa que facilite que ésta genere las bases para impulsar la economía, abatir la inflación y generar empleo formal. Si esta decisión no viene acompañada con políticas de fondo, vamos a tener una situación económica similar a las que vivimos en las dos anteriores”, similar posición asumió el presidente de Conindustria, Luigi Pisella, reclamando medidas complementarias para la reconversión.

Se estima, sin embargo, que en los dos meses que faltan para que la reconversión se haga efectiva, el régimen debe valerse de toda su plataforma comunicación al y de sus más calificados especialistas, para que le comiencen a explicar a los trabajadores, a los pensionados y jubilados, de manera que lo puedan digerir de la manera menos traumática posible, que los 10.000.000 millones de bolívares que en estos momentos de forma integral, incluyendo el bono de alimentación, a partir de octubre se les convertirá en solo 10 bolívares; también tendrán que hacer un ejercicio con muchas de las personas bancarizadas que hoy pudieran tener unos ahorros de 40.000.000 u 90.000.000 millones de bolívares y que ahora les van a representar 40 y 90 bolívares. ¿Cómo convencer a un trabajador para que salga todos los días para su trabajo, cuando ha visto como su salario se le ha diluido con esta medida? Acá es donde valdría la pena escuchar los razonamientos de los técnicos del instituto emisor, cuando advierten, que la reconversión no debe tener impactos sobre la determinación de los precios ni en dólares ni en bolívares, porque el mismo instituto emisor señala que con esta nueva reconversión el bolívar “no valdrá ni más ni menos”. Recordamos que en la pasada reconversión, personas cercanas comentaban que los bancos “les habían robado sus ahorros”, porque en una cuenta tenían 1.500.000 y cuando fueron a actualizar sus libretas solamente les aparecían registrados 15 bolívares. La verdad que desde el punto de vista psicológico el problema no es fácil de explicar, sobre todo para aquellos sectores más humildes que no entienden mucho de economía, mucho menos de ingeniería financiera, por lo que creemos que el trabajo va a ser cuesta arriba y difícil, aun cuando también ya estamos preparados para cualquier cosa.

Continúan los muchachones del ente recaudador haciendo de las suyas, ya que hay que valerse de cualquier manipulación o de cualquier artimaña, con tal de obtener los churupos para alimentar “El Pote” mensual y de acuerdo con las últimas informaciones que circulan por los pasillos de la Torre de David, la recaudación de la mesada dizque se está haciendo en euros, debido a que se devalúan menos rápido que los dólares gringos. Ha trascendido que los chicos malos salen periódicamente a pasar raqueta y le caen en cambote a los comerciantes y empresarios locales, solicitando los documentos que demuestren el cumplimiento por parte del comercio o la empresa de los Deberes Formales, como lamentablemente en este país, son muy pocos los que tienen sus papeles en orden, le explican que para que la cosa no trascienda debe bajarse del equino con € 300 y otros € 300 que es lo que corresponde a la sanción o penalidad por la infracción, de tal manera que estamos hablando de 600 € per cápita. En esta actuación hay una abierta violación a la normativa legal vigente, porque el ente recaudador como institución del Estado Venezolano, tiene que cobrar los impuestos y las multas o sanciones, en bolívares porque es la moneda de circulación nacional y hasta estos momentos, no ha habido ninguna disposición del Banco Central de Venezuela, derogando esta disposición, por lo que quien tenga el valor de hacer esta denuncia, la sanción en su contra quedará anulada de todas; sin embargo, si comete el error de pagar la primera vez, puede tener la seguridad de que todos los meses le estarán “tocando “ la puerta de su casa en busca de la mesada para el pote, ya que el administrador del mismo dice que tiene que compartir con Caracas.

Esta semana pasada hubo una movilización de emergencia de los adecos del estado Lara, ya que se corrió por las redes sociales que los alacranes del Indio Berni estaban ocupando La Pochocha” que es la casa del partido blanco en la capital larense desde hace todos los años del mundo. La alarma se disparó cuando los funcionarios de un cuerpo de seguridad del estado, se presentaron al lugar y dizque se llevaron detenido al vigilante de la casa; por supuesto, sin la presencia de un fiscal del Ministerio Público, tampoco presentaron orden judicial, ni respetaron el debido derecho a la defensa, sino que actuaron en forma arbitraria e ilegal como ya es su forma tradicional de actuar. Muchos opinan que esto fue una especia de “globo de ensayo” para tantear el terreno, pero las redes se activaron de inmediato con un llamado urgente a la militancia para que se apersonara en el lugar, y que fueran dispuestos a defender la casa del partido de cualquier ataque, lo que provocó que salieran adecos hasta debajo de las piedras y La Pochocha se llenó de militantes del partido, con toda la disposición de rechazar cualquier arremetida de gente extraña. Afortunadamente las cosas no pasaron a mayores, después se conoció que la Secretaria General se había movilizado para tratar de rescatar al vigilante, ya que su detención fue ilegal al no haber cometido ningún delito. Lo cierto es que los ojos y oídos de Berni, deben explicarle que con esta acción quedó claro, que los adecos de Lara no se van a dejar quitar La Pochocha ni por las buenas y mucho menos por las malas, quedando demostrado que ahora es cuando hay adecos para rato en la región.

Los trabajadores al servicio de la administración pública realizaron una nueva manifestación a las puertas de la gobernación, debido a que en los últimos tres o cuatro años han estado entregando documentos y comunicaciones reclamando sus derechos y reivindicaciones, primero durante la gestión de Carmelina y más tarde ante el gobernador en cargado, quien nunca atendió a la recomendación de cambiar la estrategia, y tratar de establecer unas relaciones cordiales con los trabajadores, ya que esto es lo que recomienda la gerencia moderna; sin embargo, el tiempo ha continuado pasando y la dirigencia sindical, a pesar de la insistencia, sigue sin obtener respuesta y es lo que los obliga de nuevo a lanzarse a la calle. La reacción del gobierno regional ante la protesta de los trabajadores fue un cierre total en el centro de Barquisimeto, todas las adyacencias de la sede de la gobernación, Av. 20 con calle 24m, con la calle 23, con la 22, la 18 completamente cerrado hasta el punto que no se permitía ni siquiera el paso de peatones; la Plaza de la Moneda fue completamente despejada, no dejaron trabajar a los libreros, porque había una supuesta fumigación en el edificio de la gobernación, es decir que se estima que había más de 200 policías con equipos antimotines para fumigar el edificio, suponemos que si se llega a producir algún acto de violencia, seguramente pedirán el apoyo de la PNB, la Policía estadal, la municipal, la GNB los demás cuerpos de seguridad del estado, lo que pone en evidencia, sin duda alguna el gran terror que les produce el pueblo en la calle, quedando nuevamente de manifiesto que el gober encargado nuevamente le da la espalda a los trabajadores, que se han reducido en más de 50%, de los cuales un 30% están con el sueldo suspendido porque no tienen condiciones para ir a sus centros de trabajo. La verdad que no hay derecho.

Siempre se ha dicho que el salario de los trabajadores “es sagrado”, también se ha señalado que “todo aquél que trabaja, es porque lo necesita. Por eso no entendemos cómo se presentan situaciones como las del hospital Gómez López, donde el personal denunció que hasta el 3 de agosto no les había depositado la segunda quincena del mes de julio; mientras que para algunos de los trabajadores de este mismo centro asistencial la mencionada quincena se hizo efectiva el 31 de julio a las 12:00 m. Advierten que es preocupante la situación de los compañeros que no han cobrado a tiempo, como está estipulado en la normativa legal vigente. Este retraso en el pago es una irregularidad, independientemente de cual haya sido el motivo que está generando esta situación, por cuanto es justo que toda persona que trabaja debe tener depositada en su cuenta respectiva, la quincena al término de la misma, ya que en caso contrario el patrono o pagador estaría violentando la Carta Magna en su Capítulo V, articulo 91 , la LOTTT en su Titulo III, Capitulo 1 Del Salario , Articulo 98 y 101 , la Ley de Función Pública, Capitulo II, Articulo 23, entre otras leyes. En tal sentido todo el personal le está brindando su respaldo a los compañeros que no habían cobrado, esperando que ya para esta fecha esta situación haya sido superada, confiando los trabajadores que se tomen todas las previsiones correspondientes, para tratar que la misma se repita, afectando la calidad de vida del personal que labora en este centro asistencial.

La “liberación” de la enfermera Ada Macuare, el jueves en horas de la noche, aun cuando se trata de una libertad chucuta, por cuanto debe presentarse cada 30 días al tribunal, no deja de ser una buena noticia, sobre todo tomando en consideración los problemas de salud que estaba presentando en los últimos días; no le quedó al régimen otra salida que tomar esta decisión ante la determinante presión de los gremios profesionales, de las redes sociales, de los medios de comunicación e incluso de personalidades que se pronunciaron ante la tremenda injusticia que se estaba cometiendo con esta trabajadora de la salud, solamente por haber cometido el “delito” de reclamar mejores condiciones laborales y salarios justos, porque los miserables ingresos que perciben, no les alcanzan ni siquiera para pagar el transporte que les permita llegar hasta sus centros de labores, mucho menos para adquirir los alimentos y medicinas. Siempre hemos señalado cuando se producen este tipo de decisiones aberrantes, sin sentido ni justificación, que este es un gobierno que no es más torpe, porque no practica, no se ejercita, porque si lo hiciera, tendría una medalla como campeón mundial de atropellos y arbitrariedades. La mejor decisión que pudieran adoptar, para lavarse la cara, sería ordenar al tribunal que le de libertad total a Ada Macuare.

Definitivamente que los funcionarios al servicio de la administración pública están completamente desasistidos, la gran mayoría no tiene ninguna protección social, carecen de seguros de HCM y con la situación por la que hoy están atravesando los principales centros de salud a nivel nacional, enfermarse es toda una tragedia, y si no cuentas con recursos suficientes para cubrir los gastos, te vas a enfrentar a un grave problema, sobre todo si se trata de una patología complicada. Llega hasta nuestra mesa de redacción, el caso de una funcionaria que es Comisionada Jefe de la Policía Nacional, quien padece de una aneurisma cerebral que le fue detectada hace más de 45 días, se encuentra en su hogar, pero carece de los recursos para tratamiento, cirugía y hospitalización, ya el informe médico fue remitido a la Presidencia, a la gobernación de Yaracuy, al ministerio del Interior y Justicia, al ministerio para la Salud y estas son horas en que esta eficiente funcionaria, no ha obtenido ninguna respuesta. Se informa que el costo de la operación para garantizarle continuar con vida, tiene un costo estimado de US$ 15.000 y como ya lo hemos señalado la familia no cuenta con los recursos para hacer frente a monto tan elevado, razón por la cual han estado haciendo gestiones ante todos estos despachos oficiales, para solicitar la ayuda, por demás merecida, porque de acuerdo con el rango que tiene debe haber dedicado más de la mitad de su vida a prestar servicios en la Policía Nacional Bolivariana. Desde esta sección solicitamos a cualquiera de los organismos mencionados, emitir un pronunciamiento favorable para salvar la vida de esta paisana de Yaritagua.

Este fin de semana siguió moviéndose activamente el cotarro político en la región, el viernes se produjo el lanzamiento oficial de la candidatura del Sargento de Nirgua a la Gobernación del Estado, por parte de la Alianza Democrática, quien la pasada semana inauguró la sede de su comando de campaña, colocando al frente del equipo a su propio hijo, porque de acuerdo con sus comentarios personales “hay que colocar a gente de confianza, porque hay mucho avispado por allí que andan pesando en río revuelto”, su palabra vaya adelante paisano, o sea que personaje anda zumbado con su campaña. A propósito, entre los precandidatos a las alcaldías por AP figura: Carmen Aguilera, Simón Planas; Carlos González (Kakalo), Torres; Pablo Sepúlveda, Palavecino: Ramón Vargas, Urdaneta; Alberto Colmenárez, Morán y José Gil (El Paisa) en Crespo. Asimismo, Andrés Velásquez también viajó a Lara a ratificarle su respaldo a Alfredo Ramos y a Daniel Antequera, quienes han dicho que no van a participar en las regionales, pero… Por Primero Justicia dizque estuvo en Lara el Dip. Juan Miguel Matheus para el acto de lanzamiento de Alfonso Marquina a la Gobernación y la presentación de los candidatos de los diferentes circuitos que promoverá PJ en los municipios, por ejemplo, Luis Sequera, Coordinador en el municipio, aspira a la Alcaldía de Iribarren; Ibrahim Querales va a encabezar la lista de concejales de esta organización que desean regresar al cabildo para continuar el trabajo de la mano con las comunidades de la parroquia Catedral; el ex concejal Hernán Pacheco postulará su nombre a la Alcaldía de Jiménez y Hermes Paradas aspira a la Alcaldía de Palavecino. Así que amanecerá y veremos.

Definitivamente, el nuevo equipo que ha comenzado a gerenciar a Fedecámaras, como lo anunciaron durante la campaña electoral, cuando se movilizaron por varias regiones del país a darse a conocer por las bases del empresariado, presentar sus planes y proyectos, algo que no se había hecho en los últimos años, dando la impresión , en las primeras de cambio, que estamos en presencia de otra cosa, de una gestión que no quedará dirigiendo la institución detrás de un escritorio, desde una oficina con aire acondicionado, sino que con frecuencia se van a ver las caras con los empresarios regionales, no en los Consejo Nacionales periódicos, sino en cada una de las regiones del país. Esta semana recibo un mensaje del segundo vicepresidente de la Federación, Felipe Capozzolo, desde el estado Guárico, en el cual expresa: “Estamos en ‘Guárico’ en nuestra primera visita regional. Difundiendo nuestro mensaje. Promoviendo un nuevo modelo de desarrollo regional que plantea al ser humano como centro de la actividad productiva y la economía como punto de encuentro de los guariqueños. El estado Guárico es la puerta de los llanos venezolanos, zona agrícola y agroindustrial, que tendrá un rol fundamental en la producción nacional de alimentos, de la m ano del sector privado y la construcción de soluciones afines a la economía social de mercado. El desempeño de las instituciones regionales, creando un clima de respeto a la propiedad y estableciendo alianzas estratégicas con la iniciativa privada, marcarán el regreso al campo, incremento de la producción y recuperación del ingreso familiar de los guariqueños. Es este el compromiso con el país, estar en las regiones difundiendo la visión del nuevo paradigma de nación productiva que alcanzaremos en beneficio de nuestra gente. ¡Vamos por el futuro!, Su palabra vaya adelante.

No mejora nada el enfermo en el municipio Urdaneta del estado Lara, la anarquía en esta zona, de acuerdo con las versiones de los habitantes que allí hacen vida, es de la más total y completa anarquía, de impunidad, donde se generan hechos delictivos como el denunciado la semana pasada donde un funcionario “activo” de un cuerpo castrense tenía en su casa de habitación un centro de tortura, al parecer de lo cual tenían conocimiento sus compañeros, ya que supuestamente afirman los vecinos, que el caso denunciado del joven víctima de torturas que se dio a conocer en el video que se viralizó, no es el único, sino que incluso hablan de un “torturador serial”, con acciones que afectaban la integridad física de los ciudadanos. Ahora bien, aseguran que una vez que el burgomaestre ha dejado de figurar, presuntamente están saqueando la Alcaldía, están vendiendo los bienes del municipio, violentando en forma flagrante la ley porque esto esté prohibido en forma terminante, según la Ley de Bienes Nacionales, afirman que están liquidando las computadoras, escritorios, el cableado de los wifi los están vendiendo, asimismo dizque estarían vendiendo unos terrenos ejidos en el caserío El Juzal por un monto de USD$. 20.000, mientras hace mención de la venta de dos inmuebles ubicadas en el centro de Siquisique , también propiedad de la Alcaldía, para testaferros y familiares, sin que estos recursos han sido enterados a la tesorería de esta corporación, situación que ha obligado a un grupo de vecinos a solicitar la intervención inmediata del Ministerio Público para que adelante una investigación, antes de que dejen al municipio en la carraplana; se advierte que ante la inminencia de unas elecciones el 21N, quien gane la Alcaldía de Urdaneta, recibirá el municipio en la ruina y con la botija vacía, careciendo incluso de los recursos para mantener abierta la Alcaldía, mientras que la administración saliente, les dicen los “Barbarazos” ya que acabaron con todo.

La verdad que no sabemos cuál es el secreto que le conoce el jefecito del Parque Zoológico de Bararida al Gober encargado, ya que los trabajadores están cansados de elevar sus denuncias ante los presuntos hechos irregulares que allí ocurren y ni siquiera hacen una visita de inspección, para determinar si lo que denuncia el personal tiene basamento. En esta oportunidad nos informan que carecen de medios de transporte, porque el camión que los llevaba y los buscaba, chocó y el chofer y su acompañante, salieron heridos. Ante esta situación están transportando a todo el personal en una camioneta de carga tipo Pick up blanca, donde los montan a todos y los trasladan como animales, agarrándose los unos de los otros, debido a la poca capacidad que tiene el vehículo que no es apto para el transporte de personal, sino de carga; de tal manera que los trabajadores del ZOO, diariamente están exponiendo sus vidas, ya que puede imaginarse cualquier persona sensata, lo que podría pasar si este vehículo choca u otro vehículo se lo lleva por delante, la verdad que viendo la fotografía que hicieron llegar hasta nuestra mesa de redacción, es imposible calificar la tremenda irresponsabilidad de quien se atreve a autorizar la circulación de esta camioneta, con 15 o 20 personas en el cajón de carga. La verdad que Dios los proteja.

JBS