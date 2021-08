Conozca las 29 prohibiciones que los talibanes aplican contra las mujeres de Afganistán #16Ago

La llegada de los talibanes al poder en Afganistán representa un cambio drástico para este país, y a su vez, un riesgo para la región.

Más allá del conflicto social y lo que se está generando dentro del país, un tema que llama la atención a nivel mundial son las prohibiciones que los talibanes aplican sobre las mujeres afganas, las cuales serían aplicadas a nivel general tras conseguir el poder en Afganistán.

Es importante mencionar que las siguientes prohibiciones han sido documentadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante las últimas 2 décadas, después de hacer una investigación sobre las costumbres, ideologías y regímenes de los talibanes.

1. Prohibición al empleo

2. Prohibicion a cualquier actividad fuera del hogar (solo acompañada de su marido u jefe de hogar)

3. Prohibición a hacer negocios con hombres.

4. Prohibición a ser tratadas por médicos hombres.

5. Prohibición a la educación.

6. Obligatorio el velo (burka) todas cubiertas

7. Serán azotadas si no visten acordé a las reglas.

8. Serán azotadas si se les ve el tobillo

9. Lapidación si se cree que fornican.

10. Prohibido usar maquillaje.

11. Prohibido el contacto con hombres.

12. Prohibido reír en voz alta (no deben por su voz).

13. Prohibido hacer sonido al caminar (no tacones).

14. Prohibido montar en taxi sola.

15. Prohibido aparecer en medios de comunicación.

16. Prohibido practicar deportes.

17. No pueden montar bicicleta o motocicletas.

18. Prohibido fiestas y reuniones.

19. Prohibido usas atuendos coloridos.

20. Prohibido lavar en lugares públicos (ríos)

21. Nada debe llevar el nombre de la mujer (calles)

22. Prohibido asomarse en balcones-ventanas

23. Ventanas deben sellarse

24. Prohibición a sastres hombres tomar medidas a mujeres

25. No entrar en baños públicos

26. Hombres y mujeres no pueden viajar en el mismo transporte.

27. No usar pantalones acampanados de bajo del burka

28. No fotografías o filmar mujeres

29. No publicar imágenes de mujeres