OPINIÓN Reflexión en positivo: Arriando la carreta hacia el mismo destino #19Ago

La esperanza es el sueño del hombre despierto “Sócrates” por este motivo debemos apoyar a los líderes de buena voluntad y que reúnan estas condiciones; el líder debe tener la virtud de influir en muchas vidas y su liderazgo debe convertir el miedo en fuerza, la oscuridad en luz , no dudemos que el sector primario por medio de instituciones va por este camino en defensa de la productividad; líderes como Carlos Fernández al frente de Fedecámaras con su equipo que lo acompaña ,todos apuestan a lo positivo para enrumbar al país a salir del averno hacia un destino mejor; Armando Chacín, presidente que practica muy asertivamente estos mandamientos junto a un grupo de primera línea y arriando la carreta hacia el mismo destino, unidos en un solo compromiso que es producir, defender el patrimonio y ese patrimonio del país es su ciudadanía para que recupere su bienestar y regrese el ánimo de volver a trabajar con la misma emoción de antes, al ver que sus incentivos han mejorado por medio de sus trabajos y capacidades, con voluntad que no se rindan nunca ante ninguna adversidad; conscientes que nada es eterno y que algún día de la esperanza saldremos de este atolladero y más temprano que tarde con el favor de Dios y hasta con inclusión volver a conseguir la autopista del progreso, la prosperidad, la abundancia, el señorío, la prestancia que disfrutábamos los venezolanos hoy totalmente disminuida, aún hay fe en que volvamos a tener una oportunidad donde otros ven una tragedia.

Es lamentable que en nuestra patria tan deprimida haya poca voluntad por buscar solucionar los tantos problemas, la patria sumergida en diferentes dificultades y quienes pueden solucionarlos están muy ocupados en la lucha por el poder, elecciones y todo lo que sea entorpecer el trabajo, la productividad, empobrecer al país, aumentar la pobreza y la miseria nunca vista en nuestro rico país por donde lo mires; “ Mientras vivas, sigue aprendiendo a vivir” Seneca.

Oremos porque esta nueva reconversión monetaria sea un éxito y contribuya a solucionar tantos problemas y salgamos un poco o mucho de esta confusión; que alguna vez estas decisiones den pie con bola, en lo que se llama manejo de la economía de un estado y no sea como lo comentan los que saben verdaderamente de finanzas y la ciencia de la economía y que pronostican que esto es un paliativo y no aguantara ni el tiempo que duraron pensando en construirlo y publicarlo , no es garantía de estabilización; por tal cualesquiera que sean las circunstancias pensemos en una Venezuela con todos sus paisanos pisando firme en nuestro país y no más diáspora y sufrimientos por su causa; pensemos en más trabajo, en el sueldo de los docentes, de los profesores universitarios, en una educación buena y de primera, cero desnutrición, fuera la hambruna, gente contenta, animada y no pensando donde estará mi desayuno.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran

[email protected]