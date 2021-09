Encuesta decidirá candidatura del G-4 en Lara #2sep

Como hasta ahora no se ha podido llegar a un acuerdo, para escoger la candidatura unitaria del G-4 plus para la gobernación en Lara ni la alcaldía de Iribarren, la decisión será tomada con los resultados que arroje una encuesta, que se realizará la próxima semana. Como hasta ahora no se ha podido llegar a un acuerdo, para escoger la candidatura unitaria del G-4 plus para la gobernación en Lara ni la alcaldía de Iribarren, la decisión será tomada con los resultados que arroje una encuesta, que se realizará la próxima semana.

El G-4 plus está conformado, además de Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular, por Proyecto Venezuela, Convergencia, Encuentro Ciudadano y otras organizaciones.

Fuentes confiables informaron a Elimpulso.com, que la plataforma democrática inscribirá un candidato offside para cumplir con el formulismo de rigor del Consejo Nacional Electoral (CNE), este miércoles.

Una vez que se tengan los números del estudio de opinión, el nombre del candidato inscrito será sustituido por quien definitivamente aspirará el despacho del Ejecutivo Regional.

Del mismo modo, quien siga al más indicado para la gobernación, será el favorecido para sustituir al órsay que haya sido inscrito como aspirante a la alcaldía de Iribarren.

Uno de los tres que están compitiendo internamente ahora, indudablemente, quedará fuera en los dos cargos más importantes. O se le dará otro destino, pero la fuente no dio mayores detalles, porque, según confió, no hay decisiones tomadas en ese aspecto.

Realmente es una situación muy compleja la que está planteada en el momento.

Aspirantes

Como ya es del conocimiento público, hay tres contendores en el G-4 plus para ese cargo: la doctora Sobella Mejías, ex rectora del CNE y actual secretaria general seccional de Acción Democrática; Alfonso Marquina, dirigente nacional de Primero Justicia; y Luis Florido, ex presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, a quien ya se le levantó la medida de inhabilitación que se le había impuesto.

Hasta ahora hay ya tres candidatos para la gobernación larense: el actual gobernador encargado desde el 26 de octubre del año pasado, almirante Adolfo Pereira; Henri Falcón, ex alcalde, ex gobernador y ex candidato presidencial, quien es el abanderado de Alianza Democrática; y el doctor Armando Sánchez, apoyado por Unión y Progreso, Movimiento Republicano, Alternativa Popular Revolucionaria, Unidad Popular 89 y Plataforma Lara.

Al igual que Lara también por encuesta saldrán las candidaturas del G.4 plus de la alcaldía del Distrito Capital y de los estados Delta Amacuro y Trujillo.

Postulados

El G.4 plus tiene como abanderados para las gobernaciones a:

Liborio Guarulla (Un Nuevo Tiempo), Amazonas, del cual fue gobernador ya una vez.

Antonio María Barreto Sira (AD), ex parlamentario, Anzoátegui.

Luis Lippa (Primero Justicia), ex diputado de la Asamblea Nacional, Apure.

Richard Mardo, dirigente de Primero Justicia, Aragua.

Freddy Francisco Superlano Salinas, ex diputado de la Asamblea Nacional y dirigente de Voluntad Popular, Barinas.

Raúl Yuset, candidato de consenso, Bolívar.

Enzo Escarano, ex alcalde, Carabobo.

Alberto Galíndez, dirigente de Primero Justicia, Cojedes.

Jesús Eduardo Rico (AD), Falcón.

Rafael Emilio Silveira, Guárico.

Ramón Guevara (AD), Mérida.

Carlos Ocariz (Primero Justicia),Miranda.

Piero Maroun, dirigente de Acción Democrática y ex parlamentario, Monagas.

Alfredo Díaz (AD), Nueva Esparta.

María Beatriz Martínez Riera, ex parlamentaria y dirigente de Primero Justici, Portuguesa.

Robert José Alcalá Arellán, ex parlamentario y dirigente de AD, Sucre.

Fernando Andrade, dirigente de Copei, Táchira.

José M. Olivares, dirigente de Primero Justicia, Vargas (La Guaira).

Biaggio Pilieri, periodista y ex parlamentario, Yaracuy.

Manuel Rosales, ex gobernador y ex candidato presidencial y máximo dirigente de UNT, Zulia.