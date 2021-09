RETACITOS #5Sep

La situación del servicio de maternidad y obstetricia del HCUAMP es verdaderamente dramático, la deficiencia de insumos para atender a las parturientas, especialmente las cesáreas, es total y los familiares de los pacientes tienen que llevar todo, y hay que recordar que quienes acuden al hospital, es porque carecen de recursos; los pabellones y la sala de partos están contaminados, de manera que no hay como darle la atención mínima que la paciente requiere; a esto se suma que el 60% de las parturientas de El Tocuyo, Duaca, Quíbor, Río Claro, Siquisique, Sanare, es decir de todos los municipios y estados vecinos, son referidos al Hospital Central. Toda esta situación ha generado que en los últimos meses se haya registrado un aumento preocupante en la mortalidad de parturientas en este centro asistencial, por lo que se está planteando a las autoridades de salud del estado Lara, declarar la emergencia en este servicio sin demoras, y sobre todo explicar a los larenses las razones que producen estas muertes y que enlutan a numerosos hogares de la región. Aun cuando estamos conscientes que en el país desde hace mucho tiempo no hay cifras oficiales creíbles; sin embargo, el número de mujeres que han fallecido en la sala de partos del Hospital Central, se ha elevado en forma alarmante, aun cuando el número oficial de fallecidas se mantiene como un secreto bien guardado. Por lo tanto, en nombre de la sociedad larense, se exige al Director de salud a que dé la cara, revele cuantas mujeres han fallecido, pero sobre todo lo más importante, las razones que han provocado estas muertes.

De acuerdo con las denuncias que llegan a nuestra mesa de redacción, a través de las redes sociales, sin lugar a equivocaciones, existe una total desconexión entre quienes administran y dirigen la Alcaldía de Palavecino y lo que constituyen las verdaderas prioridades y necesidades de los habitantes de este pujante y y de creciente y acelerado crecimiento tanto urbanístico como demográfico. Las principales calles y espacios públicos convertidos en vertederos de basura a cielo abierto, lo cual se convierte en caldos de cultivo para la contaminación, es decir se trata de un verdadero Calvario. Recientemente denunciaban los vecinos que mientras se multiplican las necesidades y problemas del municipio, observan con asombro como en lugar de dedicarse a resolver los problemas en favor de las comunidades, destinan los recursos para abrir una sede para el PSUV. De allí que los voceros del partido UNT no de los más activos como vocero de los problemas de la comunidad, le advierten al gobernador encargado que se vaya despidiendo de los votos de las comunidades en la zona, ya que aseguran que no sacará ni un voto debido a la nefasta gestión de la jefecita y Marquitos, su mano derecha, así como también de los concejales que han demostrado en el tiempo, que solo son una figura decorativa que no han podido resolver problemas tan elementales como son los de la basura, el agua y la electricidad. Ante estos escenarios los candidatos del partido oficialista se las van a ver color de hormiga, cuando les toque ir a hacer campaña en Palavecino, porque definitivamente el saldo de la gestión vigente está en rojo rojito por su ineficiencia, por la ausencia de resultados y por no presentar ni siquiera una obra de envergadura en favor del municipio.

Altamente inquietante el pronunciamiento público que acaba de hacer muy responsablemente, el presidente de Fedecámaras Lara, Pablo Chirinos, cuando alerta que en los próximos días muchas de las pocas empresas que aún están operativas en la entidad federal, podrían cerrar sus puertas debido a que con el entorno país, con el consumo por el piso como consecuencia del deterioro del poder adquisitivo del ingreso de los trabajadores; la oferta totalmente disminuida con industriales laborando entre 10% y 15% de su capacidad instalada; una economía que entre el 2013 y 2020 ha perdido más del 90% de tamaño, es evidente que no pueden hacerle frente a las tarifas con incrementos hasta de 42.000% que nadie sabe sobre cuales parámetros se calcularon y en que niveles de economía utópica estaban pensando quienes las elaboraron y en qué país de la Isla de la Fantasía podrían aplicarse. Al parecer en la Alcaldía, no satisfechos con tan estrambóticas e inaplicables, cifras han tenido el tupe de amenazarlos, de tal manera que quien no se ponga al día en el mes de septiembre tendrá que cerrar sus puertas, echar los trabajadores a la calle y dedicarse a contar las estrellas en el cielo. Explica el dirigente gremial que la cuenta que están cobrando es de alrededor de 19 facturas, por un promedio de $1.000 cada una, es decir que el pasivo es grande, hablamos de US$ 19.000 y aunque la tarifa la haya rebajado un 50%, aún sigue siendo hay una cantidad que relevante de US$ 8.500 que al cambio, le quita el resuello a cualquiera. Hace unos meses atrás los medios de comunicación de Nueva Esparta registraron que una de las empresas tradicionales de la Isla de Margarita, estaba siendo amenazada con un embargo por una deuda por el servicio de aseo urbano y el monto de la factura era de US$ 16.000, algo así como 0,00020% de los activos de la empresa demandada, afortunadamente la sangre no llegó al río y se firmó un compromiso de pago. Confiamos que quienes están impulsando esta acción demencial, aterricen y entiendan que no están en ningún a galaxia en el año 2.080 sino que están en Barquisimeto la tierra del suero y del tamunangue.

Verdaderamente dramática la situación que se sigue viviendo en el hospital del IVSS Pastor Oropeza, la cual es muy similar a la que denuncia los pacientes, médicos y el propio personal de salud que se vive en más de 360 hospitales de todo el país, cifras que han sido dadas a conocer en las redes sociales, en los medios de comunicación, por lo tanto este centro asistencial no es la excepción. Afirman que allí no hay nada de nada. Los familiares de los pacientes deben comprar desde el alcohol hasta lapiceros y hojas para hacer los récipes. No hay suficientes sillas de rueda ni camillas. La puerta del ascensor despareció hace tiempo, a los trabajadores no los dotan de lo más básico en materia de bioseguridad. El laboratorio cerró sus puertas hace más de dos años y en el banco de sangre no hay como saber qué tipo de sangre donan. Si un paciente por suerte o por recomendación lograr que lo lleven a quirófano para una cirugía, debe comprar todo los insumos médicos quirúrgico y alquilar lo que haga falta. Denuncian los usuarios que desde hace varios meses, solo realizan intervenciones selectivas o programadas. Se observa en el nosocomio como la mística del personal también se perdido debido, no solo a los bajos salarios que perciben, sino a los horarios que les imponen como consecuencia de la escasez de personal, lo que se niegan a reconocer las autoridades de salud de la región y la gobernación de la entidad que mantiene un divorcio total con los trabajadores y sus representantes sindicales, lo cual tampoco es un secreto, sino que está a la vista de todos.

Por otra parte, circula la información que en la Coordinación de Enfermería de este centro asistencial de Barquisimeto, siguen violando la contratación colectiva, restándole días de disfrute de vacaciones que por normativa laboral le corresponde al personal de ese centro. Recuerdan que ese mismo contrato ampara a la jefecita de ese servicio como trabajadora y es de obligatorio cumplimiento, por lo que los gremios laborales anuncian que le harán un seguimiento a esta situación para implementar las respectivas acciones en pro de los trabajadores. Asimismo, los trabajadores del Sector Salud dependientes del estado Lara, preguntan por la cancelación del Bono de Transporte y Alimentación. Al parecer el régimen de forma unilateral e inconsulta decidió pasar el pago de esos beneficiosa la Plataforma Patria, por tal motivo los trabajadores no tienen donde exigir directamente su pago. La descentralización que se había conquistado a través de largos años de lucha se está perdiendo , en consecuencia volviendo a la retrograda Centralización, es por eso que están insistiendo en la organización y unidad de los trabajadores para defender sus derechos, recordando que: “ Derecho que no se defiende, derecho que se pierde”. Pero no todo es negativo, después de la denuncia de Alberto Domínguez sobre las ambulancias, ha continuado el programa de recuperación mecánica y puesta en funcionamiento de una de las ambulancias del HPOR, gracias a la gestión del Director y la cooperación de la empresa privada que aportaron lo necesario para su funcionamiento. Se espera que ese 90% de inoperatividad de las ambulancias del Estado Lara, se siga reduciendo progresivamente.

Ya se despejaron las interrogantes, la Plataforma Unitaria anunció que participará en los comicios del 21N, aun cuando las condiciones no son las ideales, por lo que anuncian que seguirán gestionando con los negociadores de México, para que haya una revisión y se mejoren las cosas, de manera que la revolución no siga trampeando como lo han venido haciendo a lo largo de 22 años, según las denuncias de la oposición. Pero a la vez de anunciar su disposición a participar, respondiendo de esta manera a los reclamos de muchos sectores que aún confían en el voto para resolver las diferencias, han dado a conocer algunos nombres para entidades emblemáticas como es el caso de Manuel Rosales (UNT) en el Zulia; Liborio Guarulla (UNT) en Amazonas: Luis Lippa (PJ) en Apure; Richard Mardo (PJ) Aragua; María B. Martínez(PJ),Portuguesa; José Manuel Olivares (PJ), Vargas; Freddy Superlano, (VP) Barinas; Biagio Pilieri(CNV) Yaracuy, aun cuando a última hora se habla de que Eduardo Lapi estaría aspirando: Fernando Andrade (Copei) Táchira; Ramón Guevara (AD) Mérida; Raúl Yusef (UNT) Bolívar: Rafael Emilio Silveira (AD) Guárico; Antonio Barreto Sira (AD) Anzoátegui; Robert Alcalá(AD) Sucre; Piero Maroun (AD) Monagas; Alfredo Díaz (AD) Nueva Esparta; Jesús Eduardo Rico (AD) Falcón. Se advierte que aún faltan por definir los candidatos para las gobernaciones de Carabobo, Miranda y Lara; sin embargo en la entidad carabobeña se barajan los nombres de Enzo Escarano, Antonio Amengual, Julio Castillo y Rubén Pérez Silva; en Miranda, Carlos Ocariz y David Uzcategui y en Lara, estarán compitiendo Sobella Mejías, Alfonso Marquina y Luís Florido. Para la Alcaldía de Caracas se mencionan los nombres de Tomás Guanipa, Roberto Patiño, Carlos Prósperi, Jesús Armas y José Gregorio Caribas. La recomendación para todos, es que ahora más que nunca se impone la unidad, el objetivo es rescatar es rescatar espacios; en el caso de Lara estad advertidos, si no hay un candidato único pierden la elección, allí es donde se debe demostrar la madurez política y la voluntad de cambiar las cosas.

Desde hace un mes presuntos funcionarios que dicen pertenecer un temido cuerpo de seguridad del Estado, al que la ONU le tiene la vista puesta y ha recomendado su eliminación, al parecer se han dado a la tarea de realizar «visitas» nocturnas a los pequeños productores de granjas en la zona Norte de la ciudad, específicamente en Cordero, Las Veritas y Tamaca, con la excusa de decomisar las armas de fuego que tienen para defenderse del hampa que se ha soltado el moño en esas zonas, donde no ha habido ninguna de las policías que se atreva a ponerle el cascabel al gato, porque al parecer los chicos malos de la zona están mejor apertrechados desde el pun to de vista de armas, medios de movilización y de telecomunicaciones. Aseguran los vecinos que llegan entre la una y tres de la mañana sin ninguna orden judicial, tal como lo establece el ordenamiento legal vigente, entran armados hasta los dientes, despiertan y vejan a la gente y la someten bajo terror psicológico. A unos cuantos les han quitado sus viejas escopetas y bajo el chantaje de pasarlos a fiscalía y llevarlos a Uribana, además supuestamente los obligan a buscar entre mil y dos mil dólares para no privarlos de libertad. Lo peor del cuento es que les roban las viejas municiones y cualquier cosa de valor que se les atraviese. Se trata de actuaciones que representan abuso de autoridad, que además le hace un gran daño a la ya deteriorada imagen de la institución, al extremo que se ha llegado a una situación que los vecinos les temen más a los policías que a los delincuentes, lo que es producto del grado de descomposición que en estos momentos se está viviendo en Venezuela.

Insólito, en el Saime y los Registros al decir de los usuarios, a falta de buena paga por concepto de sueldos y salarios, buenos son los «aportes» y “colaboraciones” de los interesados en realizar gestiones para obtener una cédula de identidad, porque hablar de los pasaportes y las prórrogas, son palabras mayores. Allí ha venido implementándose la operación Morrocoy, para quienes no se bajen de la mula con los verdes de mediana denominación, ya que arrugan la cara cuando ven los billetes de 1 y 5 dólares. La mayoría de las personas, muchas de ellas de la tercera edad, debe madrugar y llevar más sol que una teja para gestionar o buscar el documento, mientras que los vivos criollos, llegan, preguntan por algún funcionario, y son atendidos de inmediato sin retardo alguno, quedando en evidencia una odiosa discriminación donde hay venezolanos de primero, segunda y tercera categoría, dependiendo de la cantidad de dólares que carguen en el bolsillo. Lo más lamentable es que en décadas pasadas, cuando la IV República, los gestores de entonces decían que estaban obligados a cobrar, porque a los jefes de estas dependencias había que “mojarles la mano” para que los documentos fluyeran en forma expedita y sin ningún tipo de obstáculos; pero según las versiones de los usuarios, en estos momentos hay que comenzar por el funcionario que reparte los números, quien por lo general entrega los números más altos y se reserva los más inmediatos, a los que le fijan una tarifa dependiendo de la cercanía para realizar y concretar el trámite. Esto es voz populi, pero no se sanciona a nadie, tampoco nadie reclama por temor a ir preso, porque estamos en tiempos de socialismo.

Aseguran que la noticia que ha dado el gobierno en torno a que autorizará la apertura de 30 casinos en diversas regiones del país, si bien en algunos sectores ha despertado cierta inquietud y preocupación por el impacto colateral que estos negocios tienen, en Lara hay más de uno, incluyendo al personaje que no tiene un pelo de tonto, que están bailando en una sola pata por el anuncio de la reapertura legal de los casinos, negocios que hasta estos momentos continuaban con sus actividades con muy bajo perfil y prácticamente en la clandestinidad, pero en todo momento siempre ha habido alguien interesado, haciendo lobby en las altas esferas para legalizar estos negocios, que venden ilusiones, esperanzas, pero que al final del día es “La Casa” la que siempre gana. Son muy pocas las experiencias en la historia de los casinos en el mundo, incluyendo los que están instalados en las ciudades de Las Vegas y Reno, en el estado de Nevada, donde escuchamos tristes historias de personas que ganaban sumas millonarias y al cabo de una o dos semanas estaban pidiendo una ficha para jugar. Evidentemente los únicos que se hacen millonarios con los casinos son sus propietarios. Así que ya tendrán algunos grupos de enchufados, donde jugar y pasar sus amenos ratos derrochando los dólares que no sudaron para ganárselos. Se trata de un mundo irreal al que se suman los grandes bodegones, autos de marca importados y demás lujos de un grupúsculo cercano a los factores de poder.

Confirman que para el estado Lara han sido autorizados tres casinos, que al parecer van a estar instalados en El Tiuna, en El Sambil y en el hotel Jirahara. Cuando las personas que tuvieron la información privilegiada se enteraron de lo que se estaba cocinando tendieron puentes e intentaron lograr participar, en las primeras de cambio les dijeron que presentaran sus propuestas, pero en la segunda oportunidad les dieron con las puertas en las narices y les dijeron que ya los “militares” y sus amigos ya tenían todo controlado y ya no había cupo para más nadie. Por supuesto el negocio no es para pobres, solo para obtener la licencia hay que pagar US$ 2.000.000, aparte de la inversión en maquinarias, equipos y personal especializado. De acuerdo con el criterio de expertos, de los tres casinos que se abrirán oficialmente, solo uno podrá prosperar a futuro, porque de acuerdo con estudios de mercado es muy poca la población con la capacidad de cubrir la oferta de tres casinos. Además no hay que olvidar que este es un negocio muy sórdido, y de acuerdo con las cifras de cada 100 personas que entran a un casi 80 pierden y el 20% que gana, se debe a dos razones: sabe jugar y tiene suerte, al mismo tiempo. Además se requiere un personal de alta confianza, con un Jefe de Sala, el cual hay que rotar periódicamente para evitar los vicios, los Croupier deben de ser puros grandes ligas, además un requisito indispensable es no dar créditos, cuando una mesa comienza a perder en forma recurrente, de inmediato hay que cambiar al croupier, el éxito dependerá de estar montado encima del negocio a todas. Aseguran que quien tiene el control del negocio es “Cara de crímen” a quien antes le decían el Zar de las cantinas militares. A propósito hay un dicho impelable en este negocio “Todo aquel que juega por necesidad, pierde por obligación”. No lo olviden si tienen la tentación de entrar a uno de estos casinos.

Con la nueva arremetida contra la Iglesia Católica, que con toda razón se amotinó y protestó ante la pretensión de la Guardia Nacional de impedir el paso de la ayuda humanitaria, para los damnificados y familias afectadas por las lluvias en los andes venezolanos, quedó muy más el inquilino temporal de Miraflores, ya que la situación planteada no fue un inventó, sino que pudo verlo todo el país a través de los videos por las redes sociales que se hicieron virales, cuando un valiente sacerdote se enfrentó a los funcionarios y denunció lo que estaban pretendiendo hacer con la ayuda humanitaria aportada por Caritas de Venezuela. Lo más lamentable de toda esta historia, es que el régimen cada vez que mete la pata, como lo ha hecho esta vez nuevamente, sigue mermando el escaso apoyo que le queda y que en este momento lo tiene atado de pies y manos, si poder darle “una patada” a la mesa del diálogo en México como lo quisiera haber hecho desde hace tiempo, sobre todo en la medida en que está viendo como sigue aumentando, la intención del voto de la gente para las elecciones del 21N, de tal manera se olvida el personaje que mientras la Iglesia Católica ocupa el primer lugar en las encuestas como el sector que tiene el mayor respeto y apoyo del país, su imagen dejó ya de aparecer en este ranking, ya que cada vez es menos la gente que cree en él, mucho menos en la revolución.

Como lo prometido es deuda. Como nos parecieron tan apropiadas las reacciones de Susy cuando la sacaron de la Alcaldía de Sanare, la dirigente expresó, que el sistema se equivocó en junio cuando fueron las postulaciones de concejales y diputados, y saben por qué se equivocó el sistema, porque no les convenía lo que el pueblo había expresado, porque el pue b lo había expresado que no quería seguir cargando con “dinosaurios y con tanto reciclaje y que querían caras nuevas, pero como en esas caras nuevas venía Poder Popular a muchos no les convenía; ahorita lo que pasó en agosto, muchos que quedaron de alcaldes, que ni su propio pueblo los había escogido y así como se lo hicieron a Susy queda demostrado que no va a haber poder para el pueblo, que una persona que viene de abajo que ocupaba un cargo de suministro; Susy representaba un peligro para muchos solo por venir del Poder Popular, porque a muchos no les interesa que el pueblo tenga poder y se apodere de los espacios, porque una Alcaldesa como Susy hoy y después del 21N y en un pueblo como Sanare, es la representación que el día de mañana el Poder Popular puede tomar el poder y gobernar, qué egoísmo, eso es egoísmo, pero no importa, eso está bien que pase, lo mejor es lo que sucede y nuevamente queda demostrado que al pueblo no le van a dar poder y no me quiero imaginar lo que va a pasar con las curules de los concejales y diputado y no me quiero imaginar cuando ya se les caiga el endoso de Lara, que va a expirar después del 21N, en Lara, Iribarren y en todas las alcaldías, como ira a ser la gobernanza, ojo no estoy poniendo en tela de juicio nada. Se pregunta dónde andan los Parlamentario de la AN que no pudieron hablar ni defender a Susy, solo porque era representante del Poder Popular, pasaron agachados, les hablo de Susy como individuo y de la herida que han causado a Sanare y a su pueblo de Sanare, recordó que los que aspiraron y que el pueblo decidió que saliera su nombre como concejales y diputados, no tienen vida porque no los van a dejar llegar.

Nuevamente se pregunta dónde están los disputados de la AN que andan legislando en nombre del Poder Popular y de las comunas, que permitieron que esto pasara. Otra cosa, les pregunto a los que están en las Alcaldías a los que eligió el pueblo y a los que no eligió, como se va a garantizar que ustedes lleguen a ser alcaldes de la revolución y no les negocien sus alcaldías con la oposición; ahora, nosotros debemos garantizar la Alcaldía de Iribarren el 21N, que gane el alcalde Luis Jonás para que esos votos sean dados al compañero Almirante Pereira y garantizar la gobernación y foráneamente sumamos, para que se mantenga la gobernación del estado Lara, ¿Qué va a pasar con todo esto que está ocurriendo? En Iribarren debe garantizarse la Alcaldía y esos mismos votos deben ser dados a Pereira, pero necesitamos lo de lo foráneo para sumarle a la gobernación para que Pereira pueda ser gobernador y no dejar la gobernación en manos de la oposición, entonces con todas estas jugadas que hay, quien garantiza que el día de mañana los foráneos no le van a negociar alcaldías a la oposición y esa jugada sucia no va a percutir en la gobernación o quién garantiza que en el mismo municipio Iribarren no nos apliquen una y esté en riesgo la alcaldía de Iribarren, ojo esto lo digo por todo lo que se está moviendo en estas aguas y donde no sabemos quién es quién, aquí en el partido en Lara no sabemos cuál guiso es el que aquí hay, pero aquí se sientan juntos a beberse el café y a comerse la arepa juntos, en Pedro y Pablo, en Parrilla del Este y por detrás se están clavando puñaladas y esto lo hablan en todo colectivo en los escalafones de arriba, y yo se que caigo mal por eso. Bien amigos, de tal manera que esto es lo que piensan las bases de lo que ocurre en el PSUV, donde la procesión va por dentro.

JBS