OPINIÓN ¿Dios nos abandonó? #7Sep

El ser humano y sobre todo el cristiano debería estar alerta cuando a su mente se le viene este pensamiento. Cuando está agobiado tiene la sensación que Dios no contestó las oraciones que él hizo para que se diera lo que anhelaba. Y debe estar alerta, por cuanto quien lo infunde es el enemigo de DIOS. Y el objetivo es alejarlo de su Creador, debilitarlo y tomarlo para sí, para que se pierda por la eternidad. Es una tendencia natural por cuanto estamos permanentemente asediados por el gran engañador pero cuidado.

¿Cómo podemos ser tan injustos para afirmar que Dios nos abandona?. Nos hizo a su imagen y semejanza. “Entonces dijo Dios: «¡Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza!” Génesis 1:26. ¿Cómo es posible que no podamos ver lo que Dios hizo por la raza humana pecadora, destinada a la inminente perdición y a ser esclavos del pecado por la eternidad? “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” Juan 3:16.

- Publicidad -

“Aunque por causa de la desobediencia merecíamos el desagrado y la condenación de Dios, él no nos abandonó para dejarnos que lucháramos contra el poder del enemigo con nuestra propia fortaleza finita. Los ángeles santos luchan por nosotros, y si cooperamos con ellos, podremos ser victoriosos sobre los poderes del mal. Libro Hijos e Hijas de Dios. Elena de White. “¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho, para no compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvide, yo nunca te olvidaré. Te llevo esculpido en la palma de mi mano” Isaías 49:15,16. “Las huellas de los clavos en las manos de Cristo serán, por los siglos sin fin de la eternidad, un recordatorio permanente de su amor por los pecadores” D. B. A «Nadie tiene mayor amor que éste, que uno dé su vida por sus amigos” Juan 15:13. ¿Cómo les parece?

¿Será que alguno de nosotros como padres, si un hijo decide irse de la casa y tomar un camino equivocado, o hace una decisión errada, lo abandonamos? Por supuesto que no. Y si nosotros no lo hacemos, que somos pecadores, de amor imperfecto, ¿Cómo pensar que un Dios cuyo carácter es amor, que dio a su propio hijo en la cruz del calvario, pueda abandonarnos? !Imposible! Somos nosotros, por ser un pueblo de dura cerviz, plenos de nuestro yo, quienes nos apartamos de Dios. Es la criatura que se aleja. ÉL no. ÉL diariamente nos busca, nos habla y nos llama. Nos marca el camino que debemos seguir, pero nosotros hacemos caso omiso a ello por autosuficientes y sufrimos las consecuencias. Lo demostró cuando Adán y Eva pecaron en el mismo Edén. Cuando no los vio aquella mañana después de la caída, les llamó. “Adán dónde estás”. Más Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? Génesis 3:9. ¿Cómo creer que un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente y omnipotente, creador de todo, pueda olvidarse de la criatura, cuando desciende a donde está y le llama?

La historia titulada HUELLAS EN LA ARENA, es una ilustración perfecta de la ocupación de Dios por nosotros. Cuando vemos que hay dos pares de huellas que van juntas, sabemos que Dios anda a nuestro lado. Pero cuando las cosas se ponen duras y dolorosas, entonces vemos solo un par de huellas. Allí nos quejamos porque Dios nos abandonó. Pero resulta, que el par de huellas que vemos son las de Dios, por cuanto nos lleva en sus brazos.

¡Hasta la semana que viene Dios mediante por la WEB!

William Amaro Gutiérrez

[email protected]