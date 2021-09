OPINIÓN ¿Sabes hacer lo bueno? #14Sep

Mis apreciados, excusarse argumentando no saber qué es pecado y verse como inocente no funciona para Dios. Podrá servirle a alguien en lo personal, para satisfacción propia, pero a la larga cosechará consecuencias no solamente eternas sino también personal, familiar, laboral, social etc. Por ello, Dios sabiendo que la conducta del ser humano tiende hacia allá, concluye diciendo en su Santa Palabra. “Por lo tanto, el que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, comete pecado” Sant.4:17. La acción, en nuestro comportamiento diario va sumando puntos en el cielo para nuestra Salvación o Perdición. Mejor definición vista en el texto bíblico, tan sencilla y tan clara. Tan firme y convincente, que va de la mano del individuo diariamente exponiéndose ante la Omnipotencia, Omnipresencia y Omnisciencia de Dios, que todo lo sabe aún antes que lo pensemos, no la podemos obviar. No la podemos ignorar.

Y es que el enemigo de Dios y de su Palabra, el adversario de La Santa Biblia, el detractor de las Sagradas Escrituras, se vale de la ignorancia de las personas, tengan el estatus social que tengan, para difundir errores y él posesionarse de la mente del humano y así esparcir las distorsiones de la palabra de Dios en el pensamiento de los hombres. Para que no entiendan las enseñanzas, la Verdad verdadera, desobedezcan la voluntad del Todopoderoso y se pierdan.

Creemos, que las disciplinas que trabajan con el comportamiento y la conducta humana prefieren hablar de problemas de carácter, desliz de recién casados, canitas al aire o errores de juventud. Para nada consideran la palabra pecado, por cuanto la han estigmatizado como una exageración de los religiosos. O los religiosos la simplifican pagando penitencias y pueden seguir haciendo lo mismo. Lo malo a los ojos de Dios. Están convencidos que quienes hablamos de pecado somos simples fanáticos. Y ese es el trabajo del “gran engañador”. Resquebrajar la norma moral que tiene su perfecta definición en la SANTA BIBLIA. Y cuando una autoridad religiosa toma tan alegremente dicho término y le da un uso tan liviano, puede causar un efecto negativo en la observancia de la palabra de Dios que por supuesto aprovecha el enemigo y pone al hombre en el filo de la perdición.

La verdad no entiendo cómo los líderes de las religiones cristianas no comprenden algo que es tan obvio y que está tan claro en la palabra de Dios, con respecto al pecado. Desde el principio Dios lo definió. Le dijo a Caín. «Si haces lo bueno, ¿no serás acepto? Pero si no obras el bien, el pecado está a la puerta deseando dominarte» Génesis 4:17. ¿Y qué es pecado? “Todo el que comete pecado, quebranta la Ley, pues el pecado es la transgresión de la Ley.” 1 Juan. 1:3. ¿Cómo les parece?

Entonces. ¿Quiénes cometieron pecado? “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” Romanos 3:23. “Porque ante Dios no hay distinción de personas. Así, todos los que pecaron sin la Ley, sin la Ley también perecerán, y todos los que pecaron bajo la Ley, por la Ley serán juzgados.” Romanos 2:11,12. Entonces ¿Cómo a alguien se le ocurre afirmar que hay personas que no tiene pecado? O que “salvos siempre salvos” !Por favor!

Ahora, lo más importante de todo es saber, que la solución al pecado la tiene Dios. Él mismo se dio en la cruz del calvario para que recibiéramos perdón. Y lo hizo, simplemente, por cuanto nos ama con un amor que Ud. no tiene que entender, sino aceptar, cambiar su vida y obedecer. «Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él” Juan.3:17. ¡Todo depende de Ud.!

William Amaro Gutiérrez

