OPINIÓN La Carora destruida #14Sep

Leyendo un artículo del eminente escritor duaqueño y miembro del Consejo de redacción de la Revista Cultural Carohana, el periodista Alexander Cambero que tituló: La «Caracas destruÍda», me animé a escribir y describir el desastre de una de las ciudades más importantes del país, sobre todo en materia cultural: Mi querida Carora; el daño que le han infringido a la ciudad es de tal magnitud, que no hay un sector que no haya recibido los embates de éste régimen, que asumió desde hace más de veinte años las riendas del municipio y el país.

Quizá la principal función de un Alcalde , es el mantenimiento y el ornato de la ciudad, además del desarrollo urbano; en esta materia no solo no lograron nuevas obras, si no que las que existían las destruyeron , como el caso emblemático Gimnasio Cubierto «El Pentágono», un sitio dedicado al deporte, la cultura y hasta encuentros religiosos, construido en el año 2000 , con Anteproyectos de los profesionales de la construcción y la Arquitectura Feider Vargas, Juan Chirinos y Sorangel Freitez, en la gestión del Lic. Javier Oropeza, hoy luce enmontado , sucio, abandonado, y deteriorado.

Las plazas , presentan un rostro triste ,con plantas muriéndose de sed y falta de atención. No hay una calle que no luzca huecos o cloacas pestilentes como las calle Torres y Monagas, como dos ejemplo de ello. El municipio asumió la distribución del agua y el mantenimiento de las bombas y tuberías, quitándole esa función a la extinta hidrolara, y el resultado fue un colapso total, a pesar que el municipio, tiene dos inmensos embalses como la represa cuatricentenaria, cuyo nombre es Ricardo Meléndez Silva. y el embalse los quediches, el déficit de agua es a todo nivel , incentivando un bachaqueo hídrico a 35$ el cisterna, cuando el salario promedio de un caroreño ronda los tres dólares. Con la consecuente amenaza contaminante que se cierne sobre las prístinas aguas los quediches, por la explotación de sílice, en zonas aledañas a tan importante ente productor hídrico de alto nivel.

La recolección de desechos solidos, la hace un «camión» que es más el tiempo que dura en el taller por falta de mantenimiento, que en actividad y por supuesto la suciedad de la ciudad no tiene parangón… con consecuentes repuntes de enfermedades como el dengue, escabiosis, roedores malos olores etc. No fueron capaces de construir un verdadero vertedero con políticas de reciclajes y similares.

La política alimentaria a través de las «cajas del control social » : Clap, que aunque es una actividad de índole nacional, el municipio se encarga de la distribución, son muchas las denuncias que se hacen en relación al robo de los productos como el aceite, la leche entre otros haciendo entrega de bolsas con frijoles chinos dónde los cocos compiten con el grano propiamente dicho y un arroz picado de tercera categoría. Ni siquiera el plato emblemático como las caraotas, trae la bolsita en cuestión .

En materia cultural: no hay una verdadera planificación, organización y ejecución , el abandono es total, la escuela de música Juancho Querales, prácticamente cerró sus puertas, no hay una política de incentivación hacia los sectores culturales , gracias a Dios , la sociedad civil no abandona el hecho cultural que se refleja en un sistema de orquestas liderizados por el eminente Director Felipe Izcaray, El Teatro Alirio Díaz dirigido por el dramaturgo Jorge Álvarez y protegido por el Lic. Cecil Alvarez. Juandemaro Querales con una pléyade de escritores que realzan el Ateneo Guillermo Morón y la literatura . La memoria de nuestro guitarrista insigne Alirio Díaz , que la prof. Haidee Álvarez con su empeño ha logrado conservar con los concursos nacionales e internacionales y últimamente los sectores privados han tratado rescatar la memoria histórica de la ciudad, con un grupo de intelectuales y hombres de bien , empresarios y religiosos, que se autodenominan : El Cantón Carora, con baluartes prohombres , como El Padre Beto , Fernando Alejos, Gerardo Riera y José Ricardo Álvarez entre otros.

La hecatombe y la indiferencia del régimen en las otras dieciséis parroquias, es otro caso que más adelante abordaremos.

El deterioro y la destrucción es total, menos mal que hay una luz en el poniente y oriente , producto del deseo de los Caroreños: Javier Oropeza… próximo Alcalde del Municipio Torres. Sabemos que el daño es total, la tarea no es fácil pero lo vamos a intentar y vamos a ganar.

Gorquin Camacaro