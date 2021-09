Recomiendan que las clases se den en espacios abiertos para minimizar riesgos #17Sep

De acuerdo con el presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, Manuel Figuera, las clases presenciales se deben impartir en espacios abiertos para minimizar riesgos de contagio de COVID-19.

Hay que buscar que las clases se den en espacios bien ventilados, donde el aire circule de manera amplia, y donde pueda haber un distanciamiento suficiente entre los estudiantes. Adicionalmente debe instaurarse el uso obligatorio de mascarillas todo el tiempo”, explicó Figuera durante una entrevista para Unión Radio este viernes.

«La pandemia lamentablemente llegó para quedarse y no sabemos cuánto vaya a durar, probablemente persista en el tiempo y tenemos que aprender a vivir con esto minimizando riesgos”, destacó figuera, quien agregó que se debe identificar puntos de riesgo, como los espacios donde eventualmente son los recreos.

El médico insistió en que es necesario que los docentes y estudiantes tengan disponibilidad de tapabocas y vacunar masivamente a todo el personal. “¿Que si todos no están vacunados no se puede dar clases? No necesariamente. Hay otros países donde están tomando medidas de prevención y no ha habido brotes masivos”, afirmó.

“Lo más relevante es el uso de la mascarilla. Hay que educar adecuadamente. A veces se piensa que los niños no tienen la capacidad de cumplir las medidas de prevención. Pienso que es una idea errónea. Incluso niños menores de 5 años que tienen problemas de cáncer se cuidan muy bien”, sostuvo.

