RETACITOS #26Sep

Siguen los chicos del ente recaudador haciendo de las suyas, ahora pretenden para el cobro de sanciones, impuestos y multas, pretenden cobrar en moneda extranjera, desconociendo que el bolívar sigue siendo el signo monetario nacional, con la agravante que los montos que están aplicando en la mayoría de los casos son confiscatorio, contraviniendo lo que dice la Constitución Bolivariana de Venezuela en su artículo 317. Como ejemplo se expone el caso de un ciudadano de clase media baja, quien con su trabajo a lo largo de los años ha podido comprar su casa, tres carros ya viejos pero que funcionan y un predio de 1,5 Ha., y le están aplicando una sanción equivalente a 18.000 dólares, de manera que vendiendo la casa, los tres carros, el terreno, la mujer y los hijos, no le alcanza porque se trata de una penalización totalmente confiscatoria; a un negocio porque no tiene el RIF le aplican una multa de 400 Euros, monto que es superior al capital social del negocio. Al parecer este modus operandi dizque lo vienen aplicando en el ente recaudador desde hace por lo menos dos años, de allí que los funcionarios que hayan incurrido o estén incurriendo en este tipo de acciones, les aplican las sanciones administrativas y hasta penales. Como siempre tratamos de ser objetivos, les damos a conocer lo que dice la Carta Magna sobre el tema: “Artículo 317 No podrán cobrarse impuestos, tasas, ni contribuciones que no estén establecidos en la ley, ni concederse exenciones o rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por las leyes. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. No podrán establecerse obligaciones tributarias pagaderas en servicios personales. La evasión fiscal, sin perjuicio de otras sanciones establecidas por la ley, podrá ser castigada penalmente. En el caso de los funcionarios públicos o funcionarias públicas se establecerá el doble de la pena”. La sugerencia a quienes están siendo víctimas de estas acciones, es que no paguen, dejen pasar el tiempo luego soliciten una prescripción.

*****

- Publicidad -

Impresionante, el mismo 19 me cambiaron la fórmula en cuanto a quienes serían las autoridades de la UCLA, ya que la intención al parecer es colocar eliminar a todas las autoridades actuales y designar dizque gente más comprometida con el proceso, como es el caso de Nicolás Camacho, de Ciencias Veterinarias, quien asumiría el rectorado; mientras que para el Vicerrectorado Académico, Alexis Guerra y Francisco Guzzeta y Vicerrectorado Administrativo y Secretario General, Cecil Pérez., según comentan en la comunidad universitaria estos forman parte del chavismo duro y leal al proceso. Muchos recordaron los cuentos e historias del personaje mencionado para el rectorado, desde sus épocas de estudiante; mientras que de Guerra aseguran que con su “cara de yo no fui” siempre fue un aspirante a integrar las autoridades, el Vice Administrativo recuerdan que fue protestado por los estudiantes, de tal manera que hay muchas expectativas en torno a estos nombramientos, aun cuando los observadores señalan que lo que recomienda la sensatez es que la comunidad universitaria, tanto de la USB como de la UCLA designen las autoridades con carácter temporal y convoquen en un plazo perentorio, no mayor de tres meses a procesos electorales para elegir las autoridades definitivas y garantizar en un futuro la gobernabilidad de la institución, ya que de lo contrario, lo que se avizora con estas autoridades designadas a dedo por el MEU/CNU, va a ser un clima de conflictividad permanente, que no es precisamente lo que se requiere para que se normalice internamente la Universidad.

*****

Para evidenciar el estado de deterioro en el que se encuentra el Sistema de Salud no solamente en la capital del estado Lara, sino en el resto de los municipios, llega hasta nuestra mesa de redacción un video grabado en el ambulatorio de Manzanita, parroquia Buría del municipio Simón Planas de la entidad larense, donde aparece un enfermero utilizando una bomba de echar aire a los cauchos de las bicicletas para nebulizar a un niño que permanece en los brazos de quien suponemos debe ser la madre. Resulta verdaderamente insólito ver este tipo de situaciones, en una nación a la cual en los últimos 22 años ha registrado ingresos por más de US$ 1 billón de dólares, que bien administrados debieran haber convertido a Venezuela en una “ tacita de plata”, con hospitales modernos, con equipos de primera generación, atención garantizada para los 30 millones de venezolanos y con salarios reales adecuados para el personal de salud, pero lamentablemente esto es lo que tenemos y con todo y semejante desastre, pretenden continuar en el poder. Por otra parte también se denuncia el estado de deterioro de las canchas deportivas en todo el estado Lara, y como ejemplo remiten un video del Estadio Los Luises, en Barrio Unión, en el norte de Barquisimeto, donde cada vez que allí se realiza una competencia, por lo menos dos o tres atletas salen lesionados, debido a la enorme cantidad de huecos y baches que existen en el terreno, debido a que no existen en los organismos responsables, los recursos para garantizar la implementación de políticas integrales de mantenimiento, por cuanto para el gobierno regional, el deporte y la cultura no constituyen áreas prioritarias. ¿Qué talco?.

Llama la atención lo que viene ocurriendo en los principales centros hospitalarios del estado Lara, donde los familiares de los pacientes ante la imposibilidad de ser atendidos con los insumos necesarios, tal como se lo merecen en cualquier sistema de salud que funcione, debido a la grave crisis y déficit que existe en estos centros, pagan su ira con los trabajadores, agrediéndolos verbal o a golpes, como si ellos fueran los responsables, como ocurrió recientemente en HUPAZ, donde al parecer una doctora fue agredida por no contar con los insumos necesarios para cumplir con su labor, Lamentablemente, ante la recurrencia de estos hechos de falta de insumos, denunciados repetidamente, las autoridades encargadas de proteger al pueblo se hacen de la vista gorda. A pesar de la denuncia que reflejáramos hace algunas semanas, en base a una investigación adelantada en la región, en la que se reflejaba la inoperatividad del 80% de los equipos de RX en los nueve municipios de la entidad larense, esto está obligando a los usuarios a ir a los centros privados y pagar en verdes. La privatización de la salud ya es un hecho de facto, aunque de derecho se diga lo contrario, pero nada se está haciendo para revertir la situación donde el principal afectado es el venezolano de a pie. Por otra parte, los jubilados de la administración pública, siguen siendo tratados como venezolanos de tercera, ya no encuentran a que santo rogarle o a donde acudir para que les cumplan con sus derechos que son violentados por las autoridades, desconociendo que merecen ser tratados como dignos ciudadanos que aportaron buena parte de su vida al desarrollo de este país, pero en lugar de ser recibidos escuchar sus quejas y resolver sus problemas, son agredidos por funcionarios policiales, que suponemos son huérfanos, los pario una yegua o están convencidos que nunca llegarán a viejos y ser personal jubilado. Estas son algunas de las pildoritas que nos envía todas las semanas el dirigente sindical de Sutivss-Lara Alberto Domínguez.

*****

Una recomendación o más bien un a sugerencia queremos hacer a la Federación Médica Venezolana y a los Colegios Médicos de todo el país, ante una situación que se viene presentando en forma recurrente con la actuación de algunos galenos, tanto en Caracas como en el interior del país y creemos que debe ser objeto al menos de una revisión, o en todo casi si ello lo amerita, girar instrucciones para que se apliquen los correctivos. Han estado llegando hasta nuestra mesa de redacción algunos casos de pacientes que van a una consulta, por primera vez, a verse con un médico internista o algún especialista, léase Urólogo, Cardiólogo, Neurólogo, Nefrólogo, Neumonólogo, entre otros y por lo general le ordenan hacerse los exámenes de laboratorio que son usuales en estos casos. Vale recordar que en estos momentos la consulta médica oscila entre un mínimo de $ 50 y un máximo de $120 y $ 150 y en algunos casos excepcionales un poco más, tarifas que la gran mayoría de los venezolanos no puede pagar, o en caso de que sea inevitable, el paciente tiene que pedir apoyo a sus familiares, e incluso recurrir a los amigos. Hasta aquí todo pareciera estar en orden; sin embargo, se da el caso, no son todos pero si se presenta con gran frecuencia, que los galenos cuando se les va a llevar el resultado de los exámenes que ordenaron, exigen nuevamente el pago de la consulta, esto implica que si pague $50 en la primera consulta, el paciente debe disponer de $ 50 para que se los lean, igual que son $120 o los $150 lo que no tiene ninguna importancia para quien cobra en dólares o recibe remesas sustanciales del exterior, pero no es la mayoría, de manera que vuelvo y repito, es una sugerencia en beneficio de esa gran mayoría de venezolanos que debemos hacer de tripas corazón para reunir los $50 o $100 dólares para pagar y poder chequearnos la salud. ¿Con qué paga un empleado público que gana $3, $ 4 o $12 una consulta médica? Y otro tanto para que le lean los el resultado de sus exámenes de laboratorio. La verdad es que no está fácil.

*****

Un muy triste y lamentable espectáculo el que han venido dando algunos de los seguidores, de los aspirantes a asumir la gobernación del estado Lara, la Alcaldía o las presidencias de los Concejos Municipales o Legislaturas Regionales. En efecto, al parecer se han producido en algunos comandos o en las casas de seguidores independientes, algunos escarceos, palabras altisonantes y hasta amenazas entre hombres y mujeres, que ya están dando como seguro ganador al candidato que apoyan y pretenden desde ya asumir cargos que ostentaron en pasadas administraciones, lo que les permitía tener acceso a la asignaciones de contratos de obras públicas estatales o municipales, lo que en términos populares se denomina “estar contando los pollos antes de nacer”, actitud con las cuales le están haciendo un muy flaco favor a sus candidatos. Creemos que este es el momento de trabajar intensamente y sin descanso por el triunfo, dejar a un lado las mezquindades, reunirse con la gente, escuchar sus problemas, tratar de solventárselos en la medida de lo posible, no hacer promesas mesiánicas, sino realistas y que se puedan concretar en el futuro, en caso de resultados favorables en las elecciones. No hay que olvidar que el régimen tiene el control de la mayoría de las instituciones, incluyendo las FANB y aun cuando el país está quebrado económicamente, tienen la maquinita de fabricar billetes en el BCV y esto es lo que les permite continuar repartiendo bonos a diestra y siniestra, a través de la Plataforma Patria, con lo cual siguen comprando conciencias, aprovechándose del hambre y la pobreza de los sectores más humildes, por eso es que no hay que perder el foco antes de tiempo.

*****

Las organizaciones políticas tanto locales como nacionales, deben estar muy atentos a los tiempos que se están viviendo a la hora de posicionar o de buscar posicionar los nombres para una candidatura, un producto electoral, recordemos que el tiempo sigue corriendo de manera inexorable y no va a ser fácil posicionar un nombre, con posibilidades reales de éxito, toda vez que este retardo en lograr en la región una candidatura única, a quien favorece es a quienes poseen la maquinaria y no hay duda que es el gobierno, pero aparte de esta situación que evidentemente generará un impacto en los resultados del 21N, hay un caso muy sensible que es el del “Padrón Electoral”, ya que tenemos información de primera mano acerca de varias organizaciones políticas, n o precisamente las más pequeñas, que están “pariendo” porque no lo tienen disponible, lo que hace verdaderamente imposible garantizar el éxito cuando ni siquiera cuentas con esta valioso instrumento, por lo que muchos temen que la Plataforma Unitaria no obtendrá en Lara los resultados esperados. A propósito, también hay muchos dirigentes nacionales y regionales que están convencidos de que con la tarjeta de “La Manito”, ya el mandato está hecho y se van a obtener los mismos resultados del 2015, pero están totalmente equivocados, esta tarjeta no es la panacea o el Espíritu Santo, que salva, hace milagros, pero no es así, quienes piensan que va a lograr el efecto publicitario, de marketin de hace seis años años, pero no es así, los escenarios son otros, ha habido desgaste, existen impactos eleccionarios distintos, lo que constituye un craso error para los analistas, pretender vender La Manito como la salvadora del mundo, que detrás de ella se esconderán los bates quebraos de siempre, creen que esta tarjeta va a ocultarlos grandes errores políticos que se han cometido a lo largo de estos años, factores que han contribuido al rechazo que hoy tienen los partidos en la opinión pública nacional.

*****

La semana que hoy culmina, comentan que hubo una reunión del G4 para definir las candidaturas, ya que el tiempo apremia y práctica mente estamos a menos de dos meses para las elecciones. Afirman que uno de los puntosa más fuertes fue el tema de Palavecino, por cuanto al parecer Don Guille dizque estuvo jugando a perdedor, objetando a una profesional del dere3cho, ex registradora del municipio y quien actualmente es responsable de los asuntos electorales de UNT, supuestamente para imponer a candidatos sin formación alguna, sin trayectoria y sin mayores credenciales, que es todo lo contrario a lo que exige Palavecino para el próximo período al frente de la Alcaldía. Lamentablemente, el planteamiento de los ediles de Palavecino no fue canalizado adecuadamente, al creer que un juego de ajedrez es lo mismo que un juego político, no dándole la debida importancia a las flores, propuesta desde la Capital. De tal manera que el comentario general es que Don Guille salió con las tablas en la cabeza, porque allí participaron el Inefable por AD, Walo y Dani por VP, Hermes y Pellicer por PJ, quienes avalaron a esta conocida abogada para que sea concejal por Palavecino. Por cierto, llama poderosamente la atención que ninguno de los candidatos propuestos por José Luis, van para el baile, porque al parecer cuanto comenzaron a revisarlos, no tienen ningún soporte que los respalde. A propósito, trascendió que en medio de este arroz con mango que hay en Lara, dizque hay gente con posiciones importantes en PJ, tendiendo puentes hacia UNT para que trabajen en conjunto en el municipio, de tal manera que algunas cosas pudieran ocurrir en los próximos días. En Urdaneta comentan que la gira de Luigi terminó en trifulca, debido problemas sentimentales.

*****

Como ya tenemos por costumbre en esta sección, continuamos si dar cabida a las diferentes encuestas que nos hacen llegar todos los candidatos a los cargos de elección popular; tenemos mucho respeto por algunas de las empresas encuestadoras del país y por sus propietarios, por cuanto han demostrado siempre se muy responsables en sus consultas de opinión pública; sin embargo, en el caso del estado Lara, hemos observado que cada candidato que envía sus encuestas para la gobernación, alcaldías o concejos municipales, siempre aparecen ellos a la cabeza, manteniendo diferencias abismales con sus competidores, lo cual evidentemente genera muchas suspicacias, de tal manera que una salida justa y equitativa, aunque salomónica, es no incluirlas a ninguna y de esta manera no pueden decir que tenemos algunas inclinaciones, o que alguien pueda decir que tenemos algunas aspiraciones, lo cual nunca nos ha pasado por la mente. Además, cuando actúan de esta manera, los resultados resultan poco creíbles y más bien pone en evidencia que las encuestadoras no son confiables, sino que bailan al son que les toquen.

*****

Venezuela sigue en crisis, título de un video publicado por el Centro Nacional del Noticias del Gobierno interino, en el cual se exponen las principales razones para llegar a este conclusión, entre las que destacan: permanecen 275 venezolanos en las cárceles venezolanas, según las cifras del Foro Penal; se han registrado 472 ejecuciones extrajudiciales en lo que va del 2021; se han registrado 45 bloqueos a medios digitales; se han registrado 213 ataques a periodistas, lo que evidencia que la libertad de expresión sigue en jaque en Venezuela, de allí que ejercer el periodismo en este país es una profesión de alto riesgo; se han registrado 3.393 manifestaciones exigiendo derechos fundamentales en el primer trimestre de este año; desde el 2007 el derecho a elegir en Venezuela sigue vulnerado; la minería ilegal ha acaba do con 1.200 km2 en el Arco Minero, en el estado Bolívar; 5,7 millones de venezolanos han huido por la crisis y la migración no se detiene; el salario mínimo es el equivalente a 2,5 $/mes|, mientras que la Canasta Alimentaria ya superó los 300 $; la mayoría de la población aún sigue sin vacunarse contra el Covid-19. Por supuesto después de pasar la mirada por todos estos escenarios y cifras, cualquiera pega la carrera, porque definitivamente en estas condiciones es imposible sobrevivir, sobre todo cuando no se observa en el panorama del corto o mediano plazo, indicios alentadores que pudieran alentarnos a pensar que estamos en los umbrales de un cambio; sin embargo, hay que seguir luchando, hay que recordar las sabias palabras de aquel dirigente adeco larense, al que todos llamaban el “Negro” Guillermo Luna, quien en los momentos más difíciles expresaba: “Valor y pa lante, el triunfo es de los que perseveran”. Si bien es cierto, existen muchas razones para que muchos venezolanos sigan pensando en el éxodo, pero definitivamente como Venezuela no hay otra, y quienes hemos tenido la suerte de viajar, lo certificamos.

*****

Una historia lamentable. Han pasado diez años desde el momento en que se produjo en un colegio de Barquisimeto, cuyo nombre refleja lo ocurrido el 5 de julio de 1811, un hecho lamentable, una niña perdió un ojo, con daños en el otro, y secuelas psicológicas graves que han sido insuperables hasta ahora, en un experimento en el laboratorio de Química, donde al parecer no se tomaron las medidas preventivas de seguridad. Los familiares exigieron resarcir a la niña por los daños causados, pero no hubo entendimiento, el caso se elevó a los tribunales, hubo sentencia favorable a la niña afectada en primera instancia, también en el tribunal superior, llegó hasta Casación y en las tres instancias sentenciaron a favor de la persona lesionada, cuando llega el momento de ejecutar la sentencia, los demandados empiezan a manipular y a través de un funcionario (RM) quien intentó anular la experticia inicial, por lo que se presume habría cobrado una suma importante en $, quedándole después de Casación, solicitar la invalidación del caso por algún error, o fallas, pero los demandados ni apelaron ni solicitaron la invalidación. Lo cierto del caso es que al parecer en el caso supuestamente existe la actuación interesada y mediatizada dos administradores de justicia, dique con la evidente intención de favorecer a la parte demandada, por lo que pudiéramos estar en presencia de fraude judicial, por cuanto con sus actuaciones perjudican concretamente a una de las partes dentro del proceso, impidiéndose se administre justicia correctamente; asimismo el MP podría iniciar un procedimiento penal a los involucrados por estar incursos en los hechos punibles de acción pública. Trascendió que los abogados defensores de la niña afectada, estarían evaluando la posibilidad de actuar penalmente contra estos personajes a quienes verdaderamente les queda muy grande el cargo de jueces, por sus actuaciones que atentan contra la sana administración de justicia, lo cual hacen con la más absoluta impunidad, porque el Consejo de la Judicatura hoy uno de tantos elefantes blancos que hay en el país.

*****

Verdaderamente deplorables son las condiciones que presentan los cuartos de descanso del personal médico y de enfermeras que debe pernoctar en guardias continuas, en el hospital Dr. Pastor Oropeza, en Barquisimeto; del hospital del municipio Urdaneta y de otros municipios de la entidad federal. Tal como se refleja en el dossier de fotografías que llegan la mesa de redacción de esta sección, las camas, baños, lavamanos están en condiciones infrahumanas, indignas y no aptas para el descanso de un personal que tiene tanta responsabilidad, tal como lo establecen las normativa laboral vigente. Los organismos gremiales hacen un llamado a las autoridades competentes para que se aboquen a solucionar esta problemática que incide negativamente en el rendimiento laboral del personal. A propósito, aprovechan que esta sección se ha convertido en caja de resonancia para visibilizar estos casos dramáticos, para preguntarse; ¿Qué será de la vida de las autoridades de INPSASEL? Y sobre la aplicación de la LOPCYMAT, ¿O es que solamente están supervisando a las empresas privadas? Recordamos que la gerencia proactiva es aquella que prevee los diferentes obstáculos que se le puedan presentar a una organización y procede a su eliminación, antes que aparezcan y difundan sus efectos negativos; por el contrario, la gerencia reactiva trabaja sobre la marcha, no planifica y actúa después que se presentan los problemas o las crisis. Lamentablemente en la administración pública y especialmente el sector salud, no actúan ni antes ni después de las crisis, así se observa cómo se profundizan, mientras los responsables miran hacia el techo o se hacen los desentendidos, aun cuando las denuncias tienen sus soportes y están bien documentadas.

*****

De una gravedad superlativa la denuncia que hace la colega Betilmar Rondón, a través de un video, en contra de las autoridades y médicos del Hospital Centinela del estado Portuguesa, donde refleja que debido que no pudo seguir pagando los 60$/dia que allí supuestamente están cobrando a los pacientes, su madre falleció en la Sala Covid-19 de este centro asistencial. La colega con mucha valentía, denuncia con nombres y apellidos a los presuntos responsables del deceso de su progenitora; médicos mandando a hacer exámenes a laboratorios específicos, lo cual es penado por la ley. Creemos que se impone una investigación a fondo en torno a lo que viene ocurriendo en este hospital, establecer responsabilidades y aplicar las sanciones a las que haya lugar, porque no se puede continuar jugando alegremente con la vida de las personas.

*****

Última hora. Tras largas horas de consultas y discusiones, evaluando los pro y los contras, presionados por el CNE que cerraba el plazo para las postulaciones, cambios y modificaciones el sábado a las 6:00 A.M., el G4 acordó postular como candidato unitario para la gobernación del Estado Lara, al dirigente de UNT, Luis Florido con el respaldo de Acción Democrática legítima(AD); Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia (PJ), quien tendrá como contendores a Henri Falcón (AP) y a Adolfo Pereira del PSUV; mientras que para la Alcaldía de Iribarren, inscribieron a Sobella Mejías, quien deberá medirse con el burgomaestre achocolatado.

Tras estas designaciones, ratificamos nuestro criterio inicial, si la oposición va dividida no les arriendo las ganancias, aun están a tiempo para ir con una sola candidatura, único chance de derrotar a Pereira. Así que amanecerá y veremos.

JBS