VIDEO Alfonso Marquina exigió una explicación para Lara y Barquisimeto #27Sep

El coordinador del partido opositor Primero Justicia en Lara, Alfonso Marquina se pronunció este lunes sobre la decisión que tomó la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) durante el fin de semana, la cual lo excluye de la propuesta para las elecciones del 21 de noviembre, es por ello que exigió una explicación para Lara y Barquisimeto sobre esta «absurda decisión».

Después de aclarar que siempre ha sido un militante activo de la Unidad, defendió que esa Unidad debe atender a propósitos comunes que garanticen el triunfo de la oposición en toda Venezuela.

Marquina se refiere a que la Mesa de la Unidad decidió por Luis Florido a la Gobernación de Lara y Sobella Mejías a la Alcaldía de Iribarren, lo que, asegura, supone un irrespeto a un previo acuerdo suscrito por tres de los cuatro partidos del G-4 y otros partidos minoritarios de la alternativa democrática.

«Exijo una explicación de esta absurda e irracional decisión que se tomó el sábado a las 3:30 de la mañana, casi entre gallos y medianoche, al mejor estilo de Tibisay Lucena en el pasado», reclamó Marquina, quien recalcó que desde la mañana del sábado ha solicitado esa explicación sobre el criterio con el que se tomó dicha decisión, la cual considera es un «reparto de barajitas» dentro de la MUD.

Un acuerdo pateado

El coordinador regional de Primero Justicia en Lara se detuvo en que el acuerdo suscrito por la mayoría de partidos de la MUD, a excepción de Un Nuevo Tiempo (UNT) fue desconocido por las direcciones nacionales en Caracas, las mismas que decidieron a favor de esa organización política, la cual, asegura, desde un principio no aceptó primarias, encuestas ni consenso para decidir las candidaturas en Lara.

«Le exijo a la diriencia del G-4 nacional que le explique a Lara cuál fue el criterio que privó… porque hay quienes plantean que hubo un acuerdo integral, pero a mi eso me suena a reparto de barajitas», manifestó Marquina.

El también diputado a la Asamblea Nacional de 2015 consideró una casualidad que hoy pongan de candidatos en Lara a quienes no aceptaron ir a primarias y en Barquisimeto a quien no aceptó las encuestas, y se desconozca de la fórmula unitaria a quines estuvieron dispuestos a medirse.

Aseguró que quienes estén a favor de esta decisión, son los que promueven la división en Lara. «No faltará tampoco quienes digan: ya a Marquina lo alacranearon, pero este estado y todos los que me conocen saben que cuando intentaron sobornarme, no solo los rechacé sino que los denuncié ante Venezuela y el mundo. Así que no vengan a decirme que soy un alacran porque no acepto este chantaje», declaró Marquina.

“Por qué si todos lo factores políticos del estado, por qué sí muchas encuestas daban favorecidos a otros candidatos, se toma esta decisión excluyendo, por cierto, al único candidato que decidió medirse en encuestas, que decidió medirse en primarias y al que decidió, en su momento, que podríamos participar en un consenso y que cedió sus legítimas aspiraciones a la Gobernación para ir a fortalecer la Unidad en el municipio Iribarren”, Alfonso Marquina.

“No es una fiesta electoral”

Para Marquina este proceso convocado para el 21 de noviembre no supone una fiesta electoral, sino la capacidad de movilizarse, organizarse y de marcar un rumbo en torno a la salida democrática de Nicolás Maduro y de la tragedia que vive Venezuela.

«La Unidad no puede ser un mecanismo de chantaje y manipulacion, y lamentablement esto que están llamando acuerdos integrales, no es más que un reparto de barajitas que tanto daño le ha hecho a la Uniad, pero sobre todo a Venezuela, porque hoy lo que estamos decidiendo no son dos candidaturas», sentenció.

Finalmente sostuvo que hay tiempo para esperar las explicaciones solicitadas, pero si éstas no se dan, le corresponderá tomar decisiones que anunciará de manera oportuna.