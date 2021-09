OPINIÓN Si el psicópata no está en tu conciencia, ¿no existe para ti? #29Sep

Siendo supervisor de educación, me apersoné en una ocasión en un preescolar para monitorear una sala y eventualmente surgió espontánea una situación. « De pronto un niño era golpeado con los pies y los puños por otros párvulos». Al intervenir para separar el escarceo de los infantes, la maestra le preguntó al niño agredido las razones por las cuales no se defendió o por lo menos por qué no esquivó o repelió los golpes de quienes le estaban pegando. Y el niño respondió con una exquisita inocencia. «Es que en mi casa nadie golpea y no sé qué es golpear ». Quedamos maravillados ante tan angelical respuesta y del ejemplo, de la formidable y respetuosa educación que estaba recibiendo el niño en su casa.

El niño no había presenciado en su casa a nadie ni pelear ni golpearse. No tenía en su caja de valores infantil, ningún modelo por el cual pudiese haber aprendido la violencia. Aquí quiero puntualizar, que si no está en tu conciencia entonces no existe, al menos para ti. A la sazón pareciera concluyente, que la realidad no existe si no está siendo observada. Pero la realidad existe independientemente de que la observes o no la conozcas, solo que no está aún en tu conciencia y por eso la ignoras.

Y aquí quiero abordar el asunto de la psicopatía y del psicópata. Cuando un profesional de la psicología o de la psiquiatría hace la prognosis de que Junio, Julio o Agosto es un psicópata o un sociópata – fíjate que he tomado nombres de meses como si fueran personas – , es porque el experto en la mente humana ha hecho una evaluación diagnóstica de la psicopatía en esos sujetos. Porque la clínica de los pacientes arrojan muchas de las características de la personalidad psicopática entre las cuales se encuentran: a.- Locuacidad y encanto superficial, b.- Autovaloración exagerada – Arrogancia, c.- Ausencia total de remordimiento o culpa, d.- Manipulación ajena y utilización de la mentira y el engaño como recurso, e.- Ausencia de empatía en las relaciones interpersonales, f.- promiscuidad sexual, g.- Problemas de conducta en la infancia, entre otros.

Es que nadie te había hablado de un psicópata, ni de las conductas psicopáticas y si no conocías a un psicópata, te cuesta comprender como psicopáticas las conductas singularmente llenas de horror y de desprecio hacia sus víctimas, al ataque de su autoestima, signado por las trampas, crueldades, frialdad y comportamientos extrañamente deshumanos de Junio, Julio o Agosto. Y sobre todo si no las has presenciado, porque el astuto psicópata sabe dónde y con quien exponerse. « Fueron tres años de observación para arribar a datos fehacientes, le dijo un experto a sus colegas en el caso de este psicópata narcisista, pero con seis meses hubiera bastado, pues el fulano se sacia y se luce con sus explosiones y descontroles de carácter porque para nada gestiona sus emociones, por el contrario se siente en su salsa, hace gala de su psicopatía como si con ello amedrentara a su víctima y estaba siendo estudiado. Además de su licantropía». La licantropía es un síndrome delirante especialmente caracterizado por la creencia del paciente de ser un animal salvaje o peligroso.

Entiendo que como adulto, debes ponerte en guardia cuando las conductas de un personaje se desbordan de la normalidad, saliéndose de lo convencional y de los usos sociales, so pretexto de ejercer ciertas categorías sociales. Si no tienes mayores datos para concluir de que Junio, Julio o Agosto son psicópatas porque desconoces «las balizas, las alarmas» que te alertan de que estos personajes son depredadores sociales, entonces observarás sus conductas como normales y te convences de que es un sujeto que no pasa de ser por lo menos extravagante pero nada más, cuando la realidad es que vives engañado o engañada. Pero si conoces y sabes de que ciertos y determinados comportamientos ponen al descubierto a alguien con personalidad psicopática, ya esa información está en tu conciencia y no puedes desentenderte siguiéndole el juego a un tipejo con una personalidad descompuesta, alterada, falsa y depredadora. Porque no eres el niño ingenuo e inocente que no se defendía del ataque de sus compañeritos porque no sabía lo que era golpear. A estas alturas sabes quién es el psicópata y sabes que se trata de un delincuente enmascarado, de un camaleónico encubierto e integrado para evitar ser detectado, pero que por sus conductas ha quedado al descubierto.

Las víctimas lo han advertido, señalando a ese de allá el que sale corriendo como loco , que sale disparado como si lo persiguieran , con un caminar psicopático, que quiere lucirse y resaltar , que se empeña por ir delante liderando como si tuviera prurito. Como puedes enterarte, la gente observadora se da cuenta de que hay conductas anormales en ese señor que pudiera ser tu Jefe. ¿Pero qué pasa contigo? ¿Te gusta que te sodomicen, que te controlen y te traten como a un lacayo?

No confundas la maldad con el liderazgo, ser un buen jefe no implica ser un villano y nadie se hace grande haciendo sentir pequeños a los demás. Si el jefe se acostumbra a maltratar el empleado se acostumbra a ser maltratado. Al menos que sea masoquista o tan criminal como el psicópata.

Ah, pero es que a mí no me ha maltratado expone una de sus monas voladoras, más bien me trata con cortesía. Y yo no creo que sea un psicópata como dicen tan injustamente de él. Y he aquí el epílogo del discurso. El psicópata no te ha victimizado con su maldad – eso crees tú – , porque le eres útil en su mundo de criminalidad y la circunstancia por la cual tu no hayas experimentado psicológicamente las formas oscuras de maltrato y dominación del psicópata – que lo dudo -, eso no significa que tu jefe no sea un psicópata. Se trata de un depredador social integrado, escondido en su burbuja narcisista y tú le haces el juego. ¿O es que si a ti no te trata con su psicopatía o por lo menos tú no lo adviertes, entonces el tipejo no es psicópata? Por favor, ese que sale disparado de su oficina como si tuviera prurito es un perverso histrión. Y no se engaña a quien se sabe engañado. No seas cómplice. ¿O acaso eres Sussana?

Crisanto Gregorio León

[email protected]