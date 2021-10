VIDEO Ricky Martin: Yo no me he hecho nada en la cara #2Oct

Tras los rumores y la polémica desatada en redes sociales por el cambio físico de Ricky Martin, el cantante puertorriqueño desmintió que se haya sometido a una cirugía u otro procedimiento rejuvenecedor.

El artista que se encuentra en plena gira musical por los Estados Unidos con Enrique Iglesias, y algunas participaciones especiales de Sebastián Yatra, posteó un vídeo en sus redes sociales, donde aseguró que no se ha hecho nada en su rostro.

“Hola hola familia ¿Cómo están? Que nada, que estoy aquí porque creo que algunos de ustedes están muy preocupados” inició Ricky Martin con su descargo ante sus millones de fans. “Preocupados porque supuestamente me hice algo en la cara y yo no me he hecho algo en la cara” amplió el intérprete de Livin’ la Vida Loca.

“Te lo juro. Mira, tengo líneas, tengo bótox. Si me pongo bótox, si me pongo ….. se los hubiese dicho porque yo no tengo nada que esconder. Pero ese día, el día de la entrevista lo que sí hice fue ponerme un suero de multivitaminas y yo creo que ahí vino una reacción rara a mi piel donde nada, simplemente me inflamé pero fuera de eso, fue un día normal” sostuvo Martin.

“Eso sí. No quise cancelarlas entrevistas con toda la inflamación, lo hubiese hecho para que no tuviese yo hoy que estar haciendo este vídeo. Pero que está todo bien. Insisto: mi vida está normal, estoy muy saludable. Seguiremos trabajando fuerte pero mira no hay nada, mira, no hay nada” finalizó el cantante.