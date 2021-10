Colegio de Profesores de Lara rechaza llamado a clases presenciales para el 25 de octubre #4Oct

El presidente del Colegio de Profesores del estado Lara, Luis Arroyo, rechazó la orden emitida el fin de semana por Nicolás Maduro, sobre reiniciar clases presenciales a partir del próximo 25 de octubre en todos los niveles académicos.

Arroyo dijo a Elimpulso.com que no están dadas las condiciones para el regreso a clases presenciales, debido a que la infraestructura de las instituciones se encuentra afectada en un 90%.

«Las instituciones no cuentan con óptimas condiciones par recibir a estudiantes y profesores, los baños no existen, no hay agua, hay filtraciones, no hay capacidad para mantener un higiene adecuado en los planteles», denunció el profesor.

Asimismo, enfatizó que desde hace mucho no se realiza dotación a laboratorios, bibliotecas, no se entrega material didáctico a las instituciones y se descontinuó el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Vacunación

El representante gremial aseguró que no es cierto que se haya inmunizado al 80% de los trabajadores de la educación como lo informa el régimen.

«Tenemos conocimiento que sólo hay un 20% de docentes que se han vacunado contra la COVID-19. Piensan colocarnos como conejillos de indias, con esa vacuna cubana que no está aprobada (Abdala)», expresó.

«Alertamos a los padres y representantes de esta situación y responsabilizamos al Gobierno de lo que pueda ocurrir», enfatizó el docente.

Salario

«Pedimos también que el salario alcance, es una miseria que no alcanza ni para alimentarse y es por eso que el docente ha abandonado las aulas para irse a otros trabajos, si no hay un salario digno es imposible trabajar», dijo Arroyo al referirse a la actual remuneración que reciben los educadores.

Asimismo, aseguró que desaparecieron los beneficios sociales, médicos y seguros de los docentes.

Hizo un llamado a los los trabajadores para que levanten actas donde constaten las condiciones de sus planteles.

«No podemos arriesgar la vida de ningún trabajador ni estudiante, no tenemos salud, pedimos que elaboren sus actas y alerten a los representantes de la situación tan crítica que existe», concluyó.

