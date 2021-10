COLUMNA El rincón de los miércoles #6Oct

Ustedes, claros lectores, están suficientemente convencidos del buen resultado de un acuerdo entre la gente del gobierno y la oposición. Este cronista, para serles sincero de una vez les dice que no. Hay muchas diferencias, irreconciliables por la sencilla razón que uno de los grupos no cree en la democracia como único método para que el país pueda alcanzar a plenitud sus deseos de ofrecer la mejor calidad de vida a sus ciudadanos al menor precio. No hay que olvidar que ambos grupos están formados políticos y saben ustedes cómo con esa gente y la poca confianza que despiertan a la hora de hablar de proyectos, de cara a las promesas que formulan cuando buscan votos. Estamos claros: son, casi la mayoría, poco confiables. No es posible, entonces, que puedan entenderse en una simple conversación para buscar acuerdos, e ir a un proceso comicial sin hacer trampas sobre lo acordado y valga la redundancia. No se imaginan lo difícil que debe ser un consenso entre Nico y Juan sobre temas tan delicados como el futuro de este país llamado Venezuela, donde todos quieren darle un mordisco al biscocho y nadie cede un centímetro en sus apetencias de poder. Lo importante de este proceso tendrá que buscarse en la voluntad de los participantes y los buenos acuerdos que logren satisfacer a las sufridas comunidades que no encuentran cómo arreglar esos problemas que le son tan comunes como los servicios públicos que, como hemos dicho en repetidas ocasiones parecen el Talón de Aquiles por su perpetuidad, si no ya acuerdo en esta importante materia todos estarán contribuyendo a la gran decepción, o la nueva decepción de los venezolanos. Así de fácil.

Preguntan los lectores, claro, ¿Cuáles son sus programas favoritos de la televisión?… Tengo que decirles que soy un impenitente telespectador de los que transmiten juegos, espectador de los espacios dedicados al deporte, preferentemente a juegos de fútbol de las Ligas Europeas, poco sin embargo en competencias en los países latinoamericanos. Igualmente me recreo en los telediarios de ASCAR Europa. Evito, sí, a los sospechosos de servirles a los gobiernos, cuya orientación periodística no comparto. Complacidos… Todos los barquisimetanos deben tener un gran agradecimiento con los hombres y mujeres que le dedican tiempo para satisfacer a los pacientes de un dispensador de salud llamado Ascardio. Hace varios días estuve visitándolo y percatarme del trabajo que allí se hace a favor de la población más necesitada. En estos días de pandemia y escasez de recursos Ascardio ofrece grandes servicios a la comunidad a pesar que labora con limitadísimos recursos. Ya es hora que las autoridades le den un descanso al viejo hospital Antonio María Pineda para inyectarle los recursos que viene exigiendo desde hace mucho tiempo especialmente en ampliar su sede, donde ya no cabe una persona más en sus instalaciones. Ascardio en una institución que debe protegerse como un patrimonio invalorable de salud de los barquisimetanos.

Tengo la sensación que los periodistas nos hemos convertido en unos tipos fastidiosos por lo repetitivo en un discurso que parece no tener eco entre los encargados de los servicios públicos. La población sigue suplicando por agua, un líquido necesario para la vida, cuya desaparición pública se hace crónica. No se donde, las zonas más vulnerables de las ciudades pueden luchar contra esa ausencia a la cual se unen a otras necesidades, igual de notorias con la falta de gasolina, cortes intempestivos de luz eléctrica y aseo de una ciudad en lastimosa suciedad de todo tipo. Por otra parte las calles y avenidas de Barquisimeto son un perfecto desastre, con excepción de un remozamiento de algunas plaza y parques que contrastan con la limpieza obligada que debe ser observada por la municipalidad como un deber suyo.

