OPINIÓN Reflexión en positivo: Orgullo del venezolano de trabajo #7Oct

Todos sabemos que este país fue tranquilo, pacifico, buen anfitrión y bondadoso hoy en la picota del mundo, de que es un país o nación de peligro, violencia y riesgoso para otros países ¿ desde cuándo ese remoquete? porque en nada ayuda al desarrollo y al crecimiento ni espiritual, moral y económico; si quisieran que las condiciones fuesen favorables para lograr alianzas estratégicas que causen beneficios para ambos en estas aspiraciones; primero habría que ponerle un freno a aquellos buscas pleitos que les gusta la controversia y aman las confrontaciones, menos mal que son pocos los mal vividores ya que, su oficio es mantener una nación en permanente amenaza, incertidumbre o tristeza, ahuyentando a sus propios compatriotas induciéndolos a huir de su patria a otras naciones y condenados al desprecio, buscando como sobre vivir a cualquier riesgo, causando dolor, luto y sufrimiento a sus dolientes sin importar un pito las lágrimas de sus familiares, es imposible creer que en tampoco poco tiempo pasar de la felicidad a la desgracia, del amor y la cordialidad al odio, a la desidia, pregunto de parte de ¿Quién vienen ustedes? No hay duda que del averno; de Dios, no……de eso estamos seguros; difícil que en una nación joven se viva asustado; en poco tiempo pasar de alegría al sufrimiento, de la salud a la enfermedad, del supermercado a la farmacia, no hay tiempo sino para esto, la gente buscando comida y alimentos, lo que quiere decir que el pueblo tiene hambre y esta enfermo; se dice que veinte años no es nada; este último nos demuestra que son suficiente para destruir lo que costo por mucho más años, como una tsunami; hay que bajarle a estas actitudes y procedimientos, invitarlos a fomentar riquezas, generar puesto de trabajo, respetar al sector privado respetándoles sus iniciativas, tomarlos como un aliado y no como un adversario.

Discúlpenme toda esta parte negativa, pero vamos a seguir buscándole la parte buena hasta de lo malo, que grandes estudiosos pronostican lo que pasará y está pasando y quedar hasta que se nos vean los huesitos; no señor, no será así, se lo digo en nombre de Dios, seguimos siendo un país potente y muy rico, con muchos hacedores de gran voluntad y talento, que nos volverán a llevar a la abundancia, a la prosperidad, al amor, a la ética, a la decencia y orgullo del venezolano de trabajo no del que quiere enriquecerse con la ley del menor esfuerzo, ya hay suficientes trabas para cometer el mismo error, que se convenzan que hay que tener fuerzas y dignidad para frenar las tentaciones y que la avaricia rompe el saco y eliminar el sufrimiento; hay que vivir en paz, producir para vivir y compartir, no vivir solo para producir; imitar a San Francisco cuando dejo dicho *“ Para vivir necesito muy poco y lo poco que necesito lo necesito bien poco” * pero como no somos San Francisco debemos hacer caso, seguir buscando prosperidad para todos, pensar en el veinte por ciento que han huido y ofrecerle una mejor nación a las nuevas generaciones hijos y nietos que no tienen la culpa de que por no haber cuidado lo que por derecho nos pertenece; pero no olvidemos un mensaje de Sócrates “Que la esperanza es el sueño del hombre despierto” y a pesar del bombardeo de malas noticias a nivel mundial por personas muy bien documentadas los invito que tomemos más en cuenta otro documento que leí y no tiene refutación ni discusión y es bueno publicarlo “ Que somos el país con la mayor riqueza del planeta en petróleo, minerales, que nadie por mucha fuerza que tengan podrán terminarlo de destruir; si esto está acompañado de otras bondades que conocemos; entonces pensemos que es cuestión de paciencia y poco tiempo.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

