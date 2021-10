Comisionado Prado y víctimas de violaciones de DD. HH. en Venezuela exigieron justicia #8Oct

El comisionado del Gobierno Interino para los Derechos Humanos y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, acompañó a víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela, durante una videoconferencia llevada a cabo con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan.

“Ya son 7 años de la ejecución extrajudicial de mi hija en la que participaron 24 militares del estado venezolano y solo 2 han sido juzgados. Esta es mi noble tragedia no solo perder a una hija, sino también la tragedia de soportar la ausencia de justicia”, afirmó Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno, joven asesinada durante las protestas del 2014.

Por su parte, Nancy Rodríguez, hermana del operador aéreo Derbys Rodríguez, preso político, denunció que durante estos 490 días de detención arbitraria han tenido 9 diferimientos de audiencia, sin justificación, sin motivo aparente.

“Detrás de los afectados no solo está mi hermano, sino su hija quien cumplió 15 años esta semana y no pudo estar con su papá, mi mamá con el dolor de toda madre que no ha podido ver a su hijo. Derbys se rehúsa a que seamos expuestas a una humillación mayor a la que ya han hecho con él, intenta protegernos a pesar de estar imposibilitado de no tener su libertad”, agregó.

De igual forma, Carmen Bracho, madre de Miguel Castillo, joven asesinado durante las protestas del año 2017, agregó que «ser víctima de una violación de derechos humanos en Venezuela es igual a quedar mudo, ya que nadie atiende, nadie es competente, y la única forma de ser escuchado es a través de los órganos de justicia internacionales».

Por ello, le pidió al fiscal Karim Khan que se abra una investigaciones por la CPI.

Asimismo, Loredana Hernández, hija del general Héctor Armando Hernández Da Costa, preso político venezolano, indicó, “necesitamos una persona que tenga acción, y que tenga acción en pro del país, de las personas y de las víctimas. Porque así como nosotras estamos hoy aquí relatando esto, están nuestros familiares, en mi caso y en el de Nancy están en una celda, mientras que el de Rosa y Carmen están en otro plano. Ya hemos sufrido lo suficiente para seguir teniendo paciencia, es momento de tomar cartas sobre el asunto”.

“Le pido al fiscal Karim Khan que se ponga en nuestros zapatos como hijas, madres o esposas, esta es una lucha que no es fácil y cuando no ha terminado la lucha no vemos ni siquiera luces en el camino, que intervenga para hacer el bien y que cumpla con su mandato”, concluyó.