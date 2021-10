OPINIÓN Con voz propia: Votar o no votar #8Oct

Con plena voluntad nos reincorporarnos a red social. Nar-corrupto-régimen-militar, mundialmente calificado de autor de criminal lesa humanidad, limita su uso para implantar la hegemonía informativa. Así impone proliferación de noticias falsas, sesgadas y manipuladas. Esta hegemonía se incrementa cuando con la restricción del derecho de libre expresión, manifestada además en la compra de medios (El Universal, Cadena Capriles, en la cual resalta Ultimas Noticias; Globovisión) y se vuelve monolítica cuando la centralidad se proyecta.

Tal desgobierno desconocido por unos 60 países que lideran EEUU, Canadá y la UE, pueden revisar sanciones si avanzan negociaciones en pro de elecciones «creíbles». Nicolás Maduro afirma estar “listo” para llegar a acuerdos parciales “por la paz y soberanía». Para el apadrinado usurpador, esa soberanía la ejerce con la inclusión en el diálogo en México como Embajador Plenipotenciario de su paisano testaferro Alex Saab. Está preso en cárcel africana de Cabo verde, en espera de su extradición a EEUU que lo juzga por blanqueo de $ 350 millones.

Ya el régimen pretendió canjearlo por Matthew Heath, exmilitar de Marina norteamericana preso en septiembre acusado de supuestos actos terroristas.

Luego de 2 años de recrudecimiento de sanciones, vigentes desde 2014, Washington y Bruselas apuestan a «una negociación política que ponga fin a la pesadilla de Venezuela», dijo Michael Shifter, presidente de Inter-American Dialogue.

Ahogado por sanciones incluido embargo del petróleo, NM pide su «levantamiento inmediato» para negociar en medio de crisis sin precedentes, marcada por 8 años de recesión y una reducción del PIB del 80%

Desde el 1 de octubre la reconversión monetaria por hiperinflación tenemos otro país. Re-sepultan el bolívar, con eliminación de 6 cerros. BCV suprimió 14 ceros en 13 años. Y de 1953 a 1957, en dictadura del Gral Marcos Pérez Jiménez el bolívar llegó a ser la moneda de mayor valor del mundo, superior al dólar. Ese día 1º se cotiza en más de Bs 5 millones.

Comunidad internacional empieza a «ver con buenos ojos» normalizar relaciones con Maduro, según presidente de Datanálisis, Luis Vicente León.

NM y Juan Guaidó luchan en tribunales británicos por autoridad sobre el oro depositado en el Banco de Inglaterra. Corte Suprema del Reino Unido debe dictaminar a quién consideran gobernante. Reservas están valoradas en unos $ 2 mil millones.

Un nuevo factor surge en la negociación electoral: la negativa a participar en el proceso electoral del legítimo parlamento que preside Guaidó.

Previamente fue designado nuevo CNE. Pedro Calzadilla, Tania D’Amelio y Alexis Corredor, impuestos por el nar-corrupto régimen militar y dos definidos de opositores: Enrique Márquez y Roberto Picón.

El chavismo solo «va dando concesiones en la medida que calcula cuál le hace menos daño», considera Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la UCAB. Tres de cada cuatro venezolanos vive en la pobreza. Tanto la extrema como la no extrema han aumentado. El 76,6% de hogares se encuentra en la primera clasificación. Según Encovi, la pobreza alcanza al 94% de la población.

EEUU en voz de James Story embajador para Venezuela, considera que la designación del nuevo CNE es insuficiente a fin de garantizar unas elecciones libres. “El régimen debería ceder levantamiento de inhabilitaciones a los líderes de la oposición y a la liberación de los presos políticos”, que por ahora suman unos 260.

Leocenis García, coordinador del partido Pro ciudadanos, fue preso al regreso de EEUU, donde se reunió con secretario general de OEA y entregó informe sobre fraudes electorales, y con otros líderes. En Colombia, con el expresidente, Álvaro Uribe Vélez.

Presidente y secretario general de la MUD, Ramón José Medina y José Luis Cartaya anunciaron renuncia a la directiva. “Las elecciones pautadas serán un fracaso”. Pero con evidente resentimiento, RJM le da patadas a la codiciada MUD: “Voy a votar el 21 y lo más seguro es que lo haré por gente que no está en la UNIDAD. No votaré por la tarjeta de la Manito”.

Debemos exponer soliloquio de Hamlet: That is the question: Ser o no ser. Esa es la cuestión. El dilema al cual nos somete el vacío de liderazgo y, lo peor, el desvergonzado oportunismo.

AL MARGEN: Autor de “El Caso Niehous y la Corrupción Administrativa”. El 9 de agosto 2020 su hijo Alex Lanz, anunció que su padre Carlos Lanz Rodríguez fue desaparecido hace 24 horas. Cicpc, Conas y Sebin, realiza búsqueda. Señalan que es diabético y pudo sufrir coma en la calle. Otros opinan ataque del alzheimer. Para familiares y chavistas el «secuestro forzoso»; «objetivo militar del Pentágono».

Alberto Jordán Hernández

[email protected]