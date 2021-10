VIDEO ¿Se adaptaron a la nueva expresión monetaria? Barquisimetanos opinan #8Oct

A partir del 1ero de octubre entró en vigencia la nueva reconversión monetaria en Venezuela: el Bolívar Digital. Este hecho significa una variante en la economía del país, y es por ende, que la población debe adaptarse al cambio en la expresión monetaria.

No todos los ciudadanos cuentan con las mismas capacidades de entendimiento para adaptarse a esta reconversión monetaria, la cual consiste, en la eliminación de seis 0 para cada cifra. De hecho, tras una consulta del equipo periodístico de Elimpulso.com a los barquisimetanos, se conoció que gran parte de ellos, sigue teniendo problemas para adaptarse a esta expresión monetaria.

Juan Virgüez, es un ejemplo de ello. Comerciante barquisimetano de la tercera edad, mencionó que se ha adaptado «poco a poco«. Sin embargo, explicó que cuando termine de entender el cambio, será «más fácil» para él, ya que podrá expresar las cantidades sin tantos dígitos.

«No todavía nada, no me he podido adaptar. No entiendo muy bien el asunto«, expresó Pedro Dávila. Según su perspectiva, las autoridades tuvieron que haber informado a la población venezolana, sobre todo a los adultos mayores, con más anticipación para evitar que exista una confusión con el Bolívar Digital.

«La gente anda diciendo que las cosas cambió, que los precios son otros«, agregó Dávila. Asimismo, indicó que todavía no ha tenido los billetes nuevos, y por ende, es más difícil entender el cambio.

Desde el punto de vista de Patricia Palma, joven barquisimetana, la nueva expresión monetaria afectará menos a las personas más jóvenes, porque cuentan con un mayor entendimiento. Sin embargo, agregó que el comercio en Venezuela se acostumbró a expresarse en dólares, y ahora, con el Bolívar Digital, existe la confusión sobre en qué moneda están expresando las cifras en el país.